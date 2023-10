Isha Malviya nie être en couple avec Abhishek Kumar et le met dans une zone d’amis

Consultez toutes les mises à jour en direct des premières mises à jour en direct de Salman Khan Bigg Boss 17.

Isha Malviya accuse Abhishek Kumar de l’avoir agressée physiquement pendant que l’acteur se défend. Salman Khan est également vu en train de les calmer et donne des conseils à Abhishek pour garder sa voix basse tout en parlant à Isha. Salman Khan est de retour pour animer la nouvelle saison de la populaire émission de téléréalité Bigg Boss et a promis que ce ne serait pas la même chose pour tous. Il a déclaré que les concurrents devront utiliser leur dil, dimaag aur dum (cœur, cerveau et force) dans le jeu, et que des règles inédites seront également introduites dans le jeu. Connaissez toutes les mises à jour intéressantes ici

Isha Malviya accuse Abhishek Kumar de l’avoir agressée physiquement

Isha Malviya accuse Abhishek Kumar de l’avoir agressée physiquement pendant que l’acteur se défend. Salman Khan est également vu en train de les calmer et donne des conseils à Abhishek de garder la voix basse tout en parlant à Isha et de les envoyer tous les deux à l’intérieur de la maison après avoir écouté leurs arguments.

Les acteurs de renommée Udaariyan Isha Malviya et Abhishek Kumar font une entrée énergique dans la série de Salman Khan

Les acteurs de renommée Udaariyan Isha Malviya et Abhishek Kumar ont exécuté une danse énergique alors qu’ils entraient dans le spectacle Bigg Boss 17 de Salman Khan. Alors qu’Isha a été vue portant un lehenga rose, Abhishek a été vu portant une veste multicolore. Les deux étaient d’anciens amants.









Rinku Dhawan et Arun Mahashettey entrent dans la maison Bigg Boss 17

Rinku Dhawan est une actrice de télévision populaire connue pour son rôle dans la série télévisée Kahani Ghar Ghar Ki et Arun Mahashetty est une joueuse et YouTubeuse. Salman Khan demande leur avis sur d’autres colocataires qui sont déjà entrés dans la série et ils ont tous deux une petite divergence d’opinion sur scène.









Mannara Chopra et Munawar Faruqui ont été respectivement les premier et deuxième candidats à entrer dans la maison. Ils ont été suivis par Aishwarya Sharma et Neil Bhatt, un couple marié. Ankita Lokhande et son mari Vikki Jain sont également entrés dans la maison. Parmi les autres acteurs attendus dans la maison figurent les acteurs Isha Malviya et Abhishek Kumar.

Bigg Boss 17 de Salman Khan sera diffusé sur Colors du lundi au vendredi à 22h et samedi et dimanche à 21h. Il sera également disponible en direct sur JioCinema.