Isco ? Riquelme? Les médias sociaux recherchent un joueur masqué de la Kings League

Un mystérieux joueur masqué en action dans la Kings League. Pedro Salado/ / Images sportives de qualité / Kosmos

Un jeu de devinettes a saisi l’Espagne ce week-end alors qu’un joueur de LaLiga, portant un masque pour dissimuler son identité, est apparu dans la nouvelle Kings League de l’ancien défenseur de Barcelone Gerard Pique.

Pique a taquiné la participation du joueur à un stream vendredi. “Pour ceux d’entre vous qui veulent du pur, nous ferons une annonce historique concernant un joueur qui participera dimanche”, a écrit le défenseur central récemment retraité sur Twitter.

Para los que se quieran fumar un buen porro, esta noche a las 22h, anuncio histórico de un jugador que participará este domingo en la @kingsleague. https://t.co/AH6hVwWl0u — Gérard Piqué (@3gerardpique) 6 janvier 2023

Il a dit plus tard une “Primera Division [LaLiga] footballeur de moins de 30 ans jouera avec un masque de catch mexicain pour cacher son visage et des manches longues pour couvrir ses tatouages” car son implication, sous-entendue mais non confirmée, ne serait pas bien accueillie par son club ou son agent. Le joueur a été nommé “Énigme.”

Cela a déclenché une quête sur les réseaux sociaux pour que l’identité d’Enigma soit révélée – pour ceux d’entre vous d’un certain âge, pensez à “The Stig” de Top Gear.

Denis Suarez, écarté au Celta Vigo, et Isco, dont le contrat vient d’être résilié par Séville, faisaient partie des premiers candidats. Pol Lirola d’Elche et l’attaquant prêté de l’Atletico Madrid de Gérone Rodrigo Riquelme ont également été proposés comme possibilités.

“Ce n’est pas moi!” Suarez a été contraint de dire sur un stream avec le journaliste Gerard Romero, le président de Jijantes, l’un des clubs de la compétition à 12 équipes à sept.

🚨💣 GÉRARD ROMERO (@gerardromero ) llama a DENIS SUÁREZ en directo para preguntarle si es ENIGMA 69. 🫢 “Non lo soy, lo desmiento”…#KingsLeague @KingsLeague pic.twitter.com/6rHzntUyg5 — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) 6 janvier 2023

Alors que les devinettes se poursuivaient dimanche lorsque “Enigma” devait être le 12e joueur de XBUYER TEAM – une place hebdomadaire de chaque côté réservée aux meilleurs anciens ou même actuels professionnels – la Kings League a limité sa couverture.

“Enigma” a été montré arrivant dans une voiture avec chauffeur, portant déjà son kit et son costume. Il a été photographié en train de rencontrer ses coéquipiers et de s’échauffer, avec des utilisateurs de médias sociaux à la recherche d’indices. “Quelle est sa taille?” “Comment court-il ?” “Comment bouge-t-il ?”

Tous les yeux étaient rivés sur lui lorsque XBUYER TEAM a lancé son match contre Kunisports – dont le président est l’ancien attaquant argentin Sergio Aguero – mais ils ont été déçus car “Enigma” n’a pas réussi à entrer dans le match. Peut-être en difficulté à cause du masque, ses chaussures n’ont pas aidé non plus, et il a dû changer de bottes très tôt.

Il n’a pas livré la performance pour fournir une solution au débat séculaire des pubs sur la façon dont un footballeur de haut niveau se comporterait s’il était plongé dans un match entre amis – bien que la norme de la Kings League ne soit pas à se moquer .

XBUYER TEAM a été battu 1-0, mais qui était le joueur masqué ? Certains utilisateurs de médias sociaux aux yeux d’aigle ont repéré une partie d’un tatouage sur son cou, à travers le dos de son masque, qui, selon eux, a confirmé qu’il s’agissait de l’attaquant de Cadix, Nano Mesa, récemment sorti.

Todo apunta a que #Enigma69 ère Nano Mesa, jugador de 27 años con pasado en el Cádiz y el Real Zaragoza. Está sin club desde este verano. Buena jugada de marketing de la Kings League con toda la expectación generada pic.twitter.com/4Y0HseHVeR — Albert Rogé (@albert_roge) 8 janvier 2023

Si c’est Mesa, ce sera une déception compte tenu du battage médiatique et de certaines des stars qui sont déjà apparues dans la ligue, notamment Javier “Chicharito” Hernandez de LA Galaxy, l’ancien attaquant du Barca et du Real Madrid Javier Saviola et le vainqueur de la Coupe du monde Joan Capdevila .

Pique, cependant, a déclaré qu’il ne révélerait pas l’identité du joueur. Seuls quelques “quelques privilégiés” savent qui c’était – et même pas ses coéquipiers, soi-disant. Le gimmick a attiré une audience moyenne de plus de 500 000 téléspectateurs sur le flux Twitch de la ligue, l’audience culminant à environ 900 000.