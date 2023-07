Isco: l’ancien réalisateur de Séville, Monchi, m’a agressé

L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de l’Espagne, Isco, a affirmé que l’ancien directeur du football de Séville, Monchi – désormais président des opérations de football d’Aston Villa – l’avait agressé lors d’une confrontation tendue sur le terrain d’entraînement du club.

Isco, 31 ans, qui est actuellement sans club, a quitté Séville en décembre 2022 cinq mois seulement après avoir rejoint Madrid.

Dans une interview au journal Marca publié mardi, le meneur de jeu a déclaré que son départ avait été déclenché par une dispute furieuse avec Monchi – qui a quitté Séville pour Villa le mois dernier – au cours de laquelle l’exécutif « a saisi [Isco] par la gorge. »

« Comme le [January transfer window] approché, j’ai vu beaucoup de choses étranges au sein du club », a déclaré Isco. « Ils ont appelé mon agent pour chercher un déménagement, sans me parler au préalable. Quand je l’ai découvert, je suis allé parler directement à Monchi. J’ai dit ‘Hé, j’ai entendu parler de ça. Je ne sais pas si tu me veux ou pas… Sois honnête avec moi, et on arrangera ça.’

« Après cette conversation, Monchi disait à tout le monde que je voulais partir, ce qui n’était pas vrai. Il a commencé à m’appeler tous les jours, moi et mon agent, nous dérangeant pour signer la résiliation [of the contract]. Alors je suis allé lui parler à nouveau et j’ai dit ‘Ecoute Monchi, tu n’es pas honnête avec moi… Je veux rester et tu dis que je veux y aller.’

« Je lui ai dit qu’il était le plus grand menteur que j’avais rencontré dans le monde du football, et il m’a agressé. Il est allé vers moi, m’a attrapé par le cou et nous avons dû être séparés. Après cela, je ne voulais plus continuer là-bas en toutes circonstances. »

Isco a quitté Séville après seulement cinq mois en décembre 2022. Fran Santiago/Getty Images

Sevilla a déclaré à ESPN qu’ils ne commenteraient pas les affirmations. Aston Villa a également été approchée pour commentaires.

Monchi, dont le nom complet est Ramón Rodríguez Verdejo, a passé 21 ans en tant que directeur du football de Séville pendant deux périodes, gagnant la réputation d’être l’un des observateurs de talents les plus astucieux du football.

« C’était dommage, car j’avais une excellente relation avec mes coéquipiers et les fans m’ont très bien traité », a déclaré Isco. « Mais je ne pouvais pas être heureux dans un club où le directeur sportif m’a agressé et personne n’a rien dit, pas même des excuses. Ni pour l’agression, ni pour tous les mensonges qui ont été divulgués.

« Alors j’ai annulé mon contrat et je suis parti… Je suis conscient que Monchi et le club traversaient un moment difficile, mais franchir la ligne de la violence est quelque chose que je ne pouvais pas permettre. »

Isco a passé neuf ans au Real Madrid – remportant cinq ligues de champions et trois titres de champion – avant de rejoindre Séville pour un transfert gratuit en août 2022.

Il n’a disputé que 12 matchs de Liga pour le club andalou, sans marquer de buts, avant de partir d’un commun accord.

Il est depuis sans club après l’échec d’un déménagement en janvier à l’Union Berlin, le joueur citant des modifications de dernière minute des termes de l’accord.

« [I’m looking for] un projet où je peux avoir de la continuité, une équipe qui veut jouer au football avec un style de possession amusant », a-t-il déclaré. « Je suis à un moment de ma carrière où, après avoir tout gagné, je veux m’amuser.

« Je ne donnerai jamais la priorité à l’argent, sinon je ne serais pas allé à Séville. J’ai et j’ai eu beaucoup d’offres du Qatar et d’Arabie saoudite, pour des sommes importantes, mais je veux jouer, concourir et avoir amusant. »