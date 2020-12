La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Isco absent, Bale de retour au Real Madrid?

Il y a eu des rapports intéressants impliquant des tenants et des aboutissants potentiels au Real Madrid, AS suggérant que Isco veut quitter le club en janvier et que Gareth Bale a envie d’une saison de chant du cygne au Bernabeu avant de s’éloigner définitivement.



AS rapporte qu’Isco veut quitter le club après avoir été ostracisé cette saison. Il a été banc pour les trois derniers matchs et cela semble être la dernière goutte pour un joueur désireux d’avoir un impact à l’Euro 2020 l’été prochain pour l’Espagne. Pour ce faire, il doit jouer, et il semble donc prêt à déménager en janvier.

Pendant ce temps, AS suggère également que Bale souhaite voir la dernière année de son contrat à Madrid et revenir au club lorsque son prêt à Tottenham Hotspur prendra fin cet été.

Bale surveille la situation managériale au Bernabeu, et il pense qu’il pourrait encore avoir quelque chose à offrir au Real Madrid si Zinedine Zidane est remplacé cet été.

10h30 GMT: Paul PogbaL’agent de Mino Raiola a un peu reculé sur ses commentaires précédents selon lesquels le temps du milieu de terrain à Manchester United était terminé.

United a déclenché une prolongation d’un an du contrat de Pogba qui le maintiendra à Old Trafford jusqu’en 2022 mais Raiola avait déclaré le 7 décembre: « C’est fini entre Manchester United et Pogba. Inutile de tourner autour du pot, il vaut mieux parler clairement. , attendons avec impatience et ne perdez pas de temps à chercher des personnes à blâmer: Paul est malheureux à Manchester United. Il est incapable de s’exprimer comme on l’attend de lui. Il a besoin d’un changement de club, d’un changement de décor. «

Manchester United a des doutes quant à savoir si le Real Madrid ou la Juventus peuvent se permettre Pogba, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN, à la suite de l’impact du coronavirus sur les finances du football à travers l’Europe. Et il semble que Raiola et son client soient heureux d’attendre l’été.

« Quand il s’agit de lui en Angleterre, ils sont sensibles, peut-être trop sensibles », a déclaré Raiola, cité par Tuttosport lors des Golden Boy Awards lundi. « En janvier, les grands joueurs bougent à peine, puis en été, voyons ce qui se passe. »

jouer 1h30 Shaka Hislop dit que Paul Pogba ne peut pas porter une équipe, il ne peut qu’en ajouter une bonne et ce ne sera pas Man United.

09h54 GMT: Theo Hernandez a déclaré qu’il jouait le meilleur football de sa carrière et qu’il aimerait « rester à l’AC Milan pour toujours ».

L’ancien arrière gauche du Real Madrid – qui a rejoint Milan en juillet 2019 pour 20 millions d’euros – a marqué un doublé, y compris un égaliseur à la 91e minute, lors d’un match nul 2-2 avec Parme dimanche.

Le joueur de 23 ans compte désormais trois buts et deux passes en onze matches de Serie A cette saison, après avoir marqué six fois la saison dernière.

« Je pense que je suis dans le meilleur moment de ma carrière », a déclaré Hernandez à El Transistor lundi. « Je suis allé à Madrid très jeune. C’est difficile quand tu n’as pas de minutes … Je ne peux pas imaginer [going back], Je suis vraiment content ici. Si je pouvais, je resterais à Milan pour toujours. «

09h17 GMT: Arrière latéral de Manchester United Brandon Williams est une cible pour Southampton en prêt le mois prochain, rapporte le Daily Telegraph.

Les Saints avaient voulu faire entrer l’international anglais des moins de 21 ans avant le début de la saison, mais le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a bloqué le mouvement.

Williams, 20 ans, n’a fait ses débuts en équipe première qu’en septembre de l’année dernière, mais a depuis fait 36 ​​apparitions pour le club. Cependant, ses deux seuls départs cette saison sont venus dans la Coupe Carabao avec Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka et Alex Telles devant lui dans l’ordre hiérarchique.

08h36 GMT: Milieu de terrain des loups Leander Dendoncker a signé un nouveau contrat à Molineux, a annoncé lundi le club de Premier League.

L’international belge Dendoncker a rejoint le club pour la première fois en prêt d’Anderlecht en 2018, avant de conclure son accord pour un montant de 10,5 millions de livres sterling l’été suivant.

Le joueur de 25 ans a depuis marqué six buts en 68 apparitions pour l’équipe de Nuno Espirito Santo, ainsi que deux buts lors de leur course à la phase à élimination directe de la Ligue Europa la saison dernière.

Dendoncker a engagé son avenir dans le club jusqu’en 2023, avec une option pour une année supplémentaire après cela.

08h00 GMT: Milieu de terrain international australien James Troisi jouera pour son troisième club de la A-League en autant de saisons après avoir terminé son passage d’Adelaide United à Western Sydney Wanderers.

Les Reds ont libéré à contrecœur Troisi du reste de son contrat lundi, à seulement deux semaines du début de la campagne de la A-League.

Troisi s’est maintenant associé au nouveau patron des Wanderers, Carl Robinson, qui avait auparavant tenté de le signer lorsqu’il dirigeait l’équipe MLS des Whitecaps de Vancouver, pour un contrat de deux saisons.

– A-League sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

jouer 1:09 Gab Marcotti pense que la Juve a encore du travail à faire pour exécuter efficacement le style de jeu du manager Andrea Pirlo.

PAPER TALK (par Nick Judd)

Eriksen désespéré pour le PSG

Nous pourrions enfin voir le Christian Eriksen La saga prend fin en janvier, et si l’on en croit le Daily Star, cela signifie une mauvaise nouvelle pour Manchester United, l’international danois souhaitant apparemment déménager au Paris Saint-Germain.

Manchester United et Arsenal ont tous deux exprimé leur intérêt pour le joueur de 28 ans, qui devrait quitter Internazionale lors de la fenêtre de transfert de janvier après une période de forme décevante.

Eriksen a été un flop en Italie et est tombé en disgrâce avec le patron de l’Inter Antonio Conte, ne commençant que quatre matchs cette saison.

Cependant, Eriksen semble savoir clairement où il veut aller, et c’est un nouveau défi dans une nouvelle ligue.

Eriksen voit apparemment un retour en Angleterre comme un pas en arrière dans sa carrière, donc un déménagement en France serait le meilleur des cas pour lui, même si cela signifie qu’il doit subir une réduction de salaire.

Dybala a fait une offre exceptionnelle de rester à la Juventus

Suivant Paulo DybalaLe président de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré que le club avait en fait fait de l’Argentin une situation exceptionnelle.

C’est selon Tuttosport, qui, contrairement à la version des événements de Dybala, a publié des citations d’Agnelli qui suggèrent que non seulement le club a proposé de prolonger le contrat actuel au-delà de 2022, mais aussi que l’offre fera de Dybala parmi « les 20 meilleurs – joueurs payés en Europe. «

Agnelli a poursuivi en expliquant que la Juve a un « grand amour » pour Dybala et qu’ils le voient comme leur futur capitaine.

Dybala a marqué son premier but en Serie A depuis le 4 juillet ce week-end, et Agnelli a exhorté le joueur à donner un coup de pied et à prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs d’Europe – et à le faire à la Juventus.

La Juventus est à quatre points du haut du classement derrière l’AC Milan.

Tap-ins

– Le Sun estime que West Ham United pourrait décrocher un skipper lyonnais Marcelo gratuitement l’été prochain après avoir presque dépensé 20 millions de livres sterling pour lui en janvier. L’arrière central brésilien souhaitait déménager à Londres plus tôt cette année, mais le mouvement a échoué. Maintenant, il reste désireux d’un nouveau départ en Premier League, et le patron des Hammers, David Moyes, semble tout aussi désireux de le reprendre à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

– Milieu de terrain vedette des Sounders de Seattle Nicolas Lodeiro a accepté une prolongation de contrat de trois ans avec le club, a rapporté lundi MLSSoccer.com. Lodeiro, 31 ans, a récolté sept buts et 10 passes en 20 matchs cette saison et a terminé troisième du scrutin MVP de la MLS. Il a aidé les Sounders à atteindre la finale de la Coupe MLS avant de perdre 3-0 contre le Columbus Crew samedi.

– Bien que Atalanta en avant Papu Gomez était auparavant lié à un passage en MLS, Calciomercato rapporte que ses rivaux de Serie A, l’Inter et l’AC Milan, gardent également un œil sur sa situation. Gomez a suggéré plus tôt sur Instagram que ses jours à Atalanta étaient comptés, ce qui a déclenché une série de rumeurs sur un éventuel déménagement en janvier. Aucun des clubs milanais n’a contacté l’Atalanta au sujet d’une éventuelle cotisation, mais il semblerait que le contact puisse être pris avant la fin de l’année.