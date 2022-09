NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Isaiah Washington explique comment le fait d’avoir une famille a affecté sa carrière d’acteur.

Dans une interview avec Fox News Digital lors d’une projection spéciale de son film “God’s Not Dead: We The People”, l’acteur de 59 ans a expliqué qu’il était conscient de sa femme et de ses trois enfants lorsqu’il choisissait ses rôles à la télévision et au cinéma. .

“J’ai toujours dit à ma femme, puisque j’ai des enfants et une femme, que je préférerais embrasser un cheval plutôt qu’une femme à l’écran”, a déclaré Washington sur le tapis rouge à Century City, en Californie.

Il a poursuivi: “Parce que je dois m’expliquer avec ma fille, comme pourquoi embrasses-tu une femme étrange?”

TROIS FILMS À REGARDER DÈS MAINTENANT SUR FOX NATION

Washington a précisé qu’il plaisantait mais a ajouté : “J’ai dit ‘Non’ plus que j’ai dit ‘Oui’.”

Washington a poursuivi: “Parce que j’ai toujours voulu être en vie pour savoir 20 ans plus tard, ce que mes enfants penseraient de moi dans ce rôle particulier.”

“Pour moi, être marié et avoir des enfants a beaucoup changé ma trajectoire”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi je ne voulais pas me marier il y a 25 ans, mais je suis content de l’avoir fait parce que la femme et les enfants font vraiment de vous le meilleur être humain que vous puissiez être.”

La star de “Romeo Must Die” a épousé sa femme Jenisa Garland en 1996. Le couple partage les fils Tyme et Isaiah Washington V, et la fille Iman.

Bien que Washington ait déclaré à Fox News Digital que ses enfants n’avaient “aucun intérêt” à suivre ses traces en poursuivant une carrière d’acteur, il a révélé qu’il avait récemment demandé leur aide pour créer une vidéo de salutation pour ses débuts en tant que réalisateur “Corsicana”.

“J’ai rassemblé mon équipage”, a déclaré Washington. “J’ai très bien découvert que ma fille allait devenir réalisatrice, mon fils serait spécialiste des effets spéciaux, scénariste et scénariste et l’autre fils serait producteur.”

“Et nous nous sommes tous réunis et nous avons fait cette vidéo.”

Il a poursuivi en disant qu’Iman prenait son rôle de réalisatrice très au sérieux. “Quand je suis sorti de la ligne, elle a dit:” Oh non, non, tu dois le refaire. Je ne te croyais pas. J’étais comme, whoa.”

Washington a déclaré que sa fille avait insisté pour qu’il fasse plusieurs prises pour s’assurer qu’il apparaissait comme authentique dans la vidéo. “Je me dis : ‘Attendez une minute, je suis moi.'”

[And she said,]”‘Ouais, mais je ne crois pas que tu sois toi. Arrête d’agir.'”

“C’était magnifique”, a-t-il dit. “Elle me donnait la direction.”

‘GREY’S ANATOMY’ STAR ISAIAH WASHINGTON RELANCE AVEC L’ANCIENNE CO-STAR KATHERINE HEIGL

En plus de diriger, Washington – qui était connu pour son rôle dans “Grey’s Anatomy” avant d’être renvoyé, un incident dont il a parlé – joue également dans le drame occidental “Corsicana”. Le film est sorti dans les salles à travers les États-Unis le 26 août.

Washington a expliqué que Tom Cruise l’avait inspiré pour créer un message de salutation pré-film pour le public de “Corsicana”. Cruise est récemment apparu dans un message de bienvenue diffusé avant les projections de son film à succès de 2022 “Top Gun: Maverick”, la suite de son film bien-aimé de 1986 “Top Gun”.

Le natif du Texas a déclaré qu’il s’intéressait depuis longtemps aux films religieux. “J’ai toujours été curieux de savoir comment je pouvais m’engager dans ce genre d’histoires, des histoires basées sur la foi, mais je ne savais pas comment”, a-t-il expliqué.

Washington a déclaré à Fox News Digital qu’il s’était impliqué dans “God’s Not Dead: We The People” après qu’un producteur l’ait contacté sur Twitter. Dans le drame chrétien, sorti en octobre 2021, il a joué le représentant Daryl Smith, un membre du Congrès qui aide le personnage principal, le révérend Dave Hill (David RR White).

“Je suis toujours attiré par les histoires et les personnages qui soit me font peur, soit m’éduquent, soit ont quelque chose à dire que je dois aussi dire”, a-t-il déclaré. “Vous savez, pour que je puisse dire ce que je veux dire à travers eux. Et le membre du Congrès Daryl Smith est un personnage derrière lequel je peux me cacher mais qui dit en quelque sorte des choses que je ne dirais jamais, donc c’est un peu comme mon alter ego. ”

“God’s Not Dead: We The People” met également en vedette Antonio Sabato Jr., Francesca Battistelli, William Forsythe et l’animatrice de Fox News, la juge Jeanine Pirro.

Bien que Washington n’ait pas travaillé avec Pirro pendant la production, il a dit qu’il pensait qu’elle était “fantastique” dans le film.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“God’s Not Dead: We The People” était le quatrième volet de la série de films “God’s Not Dead”, qui peut être visionnée dès maintenant sur la plateforme de streaming chrétienne PureFlix. La projection spéciale a réuni des membres de la distribution des quatre films, dont White, Dean Cain, Ray Wise, Cory Oliver et Brad Heller.

Lors de la projection, White a annoncé qu’un cinquième volet de la franchise était en préparation. White, Cain, Washington, Wise, Oliver et Heller sont tous prêts à reprendre leurs rôles dans le film, dont la production commencera plus tard cette année en Caroline du Sud.

“C’est un nouveau chapitre dans la franchise ‘God’s Not Dead’ et nous avons hâte de le partager avec tous les fans. Je suis toujours honoré, huit ans plus tard, que ce type de film et ce message résonnent auprès de tant de les gens », a déclaré White.

“L’héritage et l’impact de ‘God’s Not Dead’ sont indéniables et je suis tellement fier et honoré de faire partie de ce mouvement.”