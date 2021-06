Isaiah ‘Swerve’ Scott devient le nouveau champion d’Amérique du Nord, Gargano attaque Karrion Kross

Mardi soir, l’univers de la World Wrestling Entertainment (WWE) a surpris les fans avec un match pour le titre du championnat nord-américain lors de l’événement principal du WWE NXT. Et une fin chaotique dans le plus grand combat de la nuit a vu Isaiah « Swerve » Scott devenir le champion nord-américain NXT. À une semaine seulement du NXT Great American Bash, la marque noir et or avait commencé à montrer ses cartes. Avant le méga événement, les meilleurs et les jeunes talents voulaient une occasion d’impressionner et les lutteurs étaient prêts à se marcher les uns sur les autres pour atteindre leur destination finale.

Dans une autre rencontre à succès, les fans ont assisté à un match à triple menace entre Dakota Kai et Raquel Gonzalez, Shotzi Blackheart et Ember Moon, et Io Shirai et Zoey Stark pour décider du candidat numéro un face à Candice LeRae et Indi Hartwell.

Pendant ce temps, Cameron Grimes, qui n’a pas mis le pied dans le ring, après sa défaite dans le match Million Dollar Ladder aux mains de LA Knight, est revenu sur le ring. Grimes était motivé pour se battre après la récente attaque contre le Temple de la renommée de la WWE Ted DiBiase par le nouveau champion. Dans un autre combat intéressant de la nuit, les téléspectateurs ont vu Kyle O’Reilly et Adam Cole se battre avant le NXT Great American Bash.

Nous examinons ici les faits saillants du WWE NXT de mardi soir :

Match triple menace | Kai et Gonzalez contre Blackheart et Moon contre Shirai et Stark : Shirai et Stark ont ​​vaincu les équipes de tag de Kai & Gonzalez et Moon & Blackheart par tombé pour remporter le match triple menace. Shirai et Stark affronteront désormais Candice LeRae et Indi Hartwell pour le titre par équipe féminine NXT.

Roderick Strong contre Asher Hale : Dans le deuxième combat de la nuit, Roderick Strong a vaincu Asher Hale par soumission.

Cameron Grimes contre Ari Sterling : Le sauvage technique Cameron Grimes est revenu mardi sur le ring avec une nouvelle passion et un nouveau feu ainsi que les favoris des fans pour vaincre Ari Sterling par tombé.

Jake Atlas et Mercedes Martinez contre Xia Li et Boa : Li et Boa ont battu Martinez et Atlas par arrêt de l’arbitre.

Tommaso Ciampa & Timothy Thatcher et MSK : Wes Lee et Nash Carter de MSK ont été impliqués dans une dispute verbale avec Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher avant leur match par équipe la semaine prochaine.

Championnat nord-américain NXT : Dans le plus grand combat de la nuit, Isaiah « Swerve » Scott a vaincu Bronson Reed par tombé pour devenir le nouveau champion NXT.

