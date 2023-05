Isaiah Roby, natif de Dixon, rate de peu le double-double pour Thunder lors de la défaite contre les Nuggets – Shaw Local

Isaiah Roby, natif de Dixon, a débuté pour le troisième match consécutif et la quatrième fois de sa carrière dans la NBA mardi soir, ratant de peu un double-double pour la deuxième fois en trois matchs alors que le Thunder d’Oklahoma City prenait la route et tombait face aux Nuggets 119- 101 à Denver.

Roby a joué 26 minutes et marqué 10 points, capté 9 rebonds (6 sur la vitre offensive), délivré 3 passes décisives et capté 4 interceptions. Il a tiré 3 pour 9 depuis le terrain, dont 1 pour 3 à 3 points, et 3 pour 3 depuis la ligne des lancers francs.

Il a terminé à un rebond d’un double-double, tout comme il l’avait fait il y a deux matchs lors de la défaite du Thunder contre les Lakers mercredi dernier.

Les Thunder (6-7) sont de retour en action vendredi soir lors de leur visite chez les Clippers à Los Angeles à 21h.