Isaiah Oliver annonce sa présence dans la victoire des 49ers contre les Rams : « Il était un étalon aujourd’hui »

INGLEWOOD, Californie – Chute en cinq étapes, achèvement. Chute en trois étapes, achèvement. Chute en cinq étapes, achèvement.

Matthew Stafford était comme une machine en première mi-temps dimanche, complétant 14 passes sur 18 pour 143 verges et orchestrant de longs entraînements marquants sur les trois possessions des Rams de Los Angeles.

Dans la seconde moitié de la victoire 30-23 des 49ers de San Francisco, il avait l’air résolument humain grâce en grande partie à deux nouveaux venus dans la défense des 49ers, le coordinateur Steve Wilks et le demi de coin Isaiah Oliver.

ALLER PLUS LOIN McCaffrey et Samuel maintiennent les 49ers invaincus lors de la victoire contre les Rams

Wilks, qui a passé l’intersaison à installer une variété de blitz, aurait pu composer chacun d’entre eux après la mi-temps, y compris les blitz de course. Ce n’était pas comme si le défenseur Kyren Williams et l’attaque précipitée des Rams avaient arraché la défense de Wilks dans la première mi-temps. Mais les gains étaient constants – Williams a réalisé une moyenne de 4,2 verges par course – et faisaient partie des efforts des Rams pour saigner à mort la défense de San Francisco comme ils l’ont fait contre les Seahawks de Seattle lors de la première semaine.

« J’ai l’impression qu’au cours de la première mi-temps, ce match de course les a gardés beaucoup en avance sur les bâtons », a déclaré le secondeur Fred Warner. « Ils prenaient ce que nous leur donnions. »

Wilks a également mis plus de pression sur Stafford, à la fois avec des couvertures plus serrées destinées à donner aux passeurs des 49ers des fractions de secondes supplémentaires pour perturber le quart-arrière, et avec plus de blitz de passes.

« Tout (Stafford) voit avant le cliché – c’est un gars vraiment intelligent, donc il est capable de le déchiffrer », a déclaré Oliver. « Nous avons donc essayé de le mélanger, de le jouer un peu différemment. »

Warner, Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga et même Charvarius Ward s’en sont pris à Stafford à plusieurs reprises en seconde période. Ils n’ont pas toujours réussi à faire mouche. En fait, Stafford, 35 ans, a critiqué Ward lors de son blitz et a récolté des verges positives.

Mais certains blitz – en particulier le troisième sack de Warner à la fin du troisième quart – ont été efficaces, et l’approche plus agressive a finalement fait sortir Stafford du rythme impressionnant qu’il avait emporté avec lui lors du match contre les Seahawks.

« Il y avait vraiment plus de pression – de plus en plus serrée sur les receveurs, de plus en plus serrée sur les courses », a déclaré Oliver. « C’était vraiment le plus gros ajustement que nous ayons fait à la mi-temps. Il suffit de se mettre à terre et de vraiment défier les receveurs. Il s’agissait de forcer Stafford à effectuer des lancers plus serrés, de lui faire tenir le ballon juste une seconde supplémentaire pour faire entrer un joueur de ligne D. »

Oliver a commencé la saison en tant que défenseur le plus assiégé de l’équipe. Les 49ers l’ont signé en mars pour un contrat de 6,75 millions de dollars sur deux ans pour remplacer Jimmie Ward en tant que meilleur demi de coin. Mais après le premier match préparatoire, Kyle Shanahan a surpris tout le monde lorsqu’il a déclaré qu’Oliver n’était pas nécessairement le titulaire à ce poste et que les 49ers expérimenteraient différentes configurations à l’approche de la saison régulière.

Et il n’a pas joué le rôle de titulaire au cours des deux premiers matchs. Comme ce fut le cas la semaine dernière à Pittsburgh, les 49ers ont amorcé le match de dimanche avec Deommodore Lenoir au poste de demi de coin nickel et Oliver qui regardait depuis la ligne de touche.

Mais quand Ambry Thomas s’est blessé au genou au premier quart, Lenoir était nécessaire au poste de demi de coin extérieur et Oliver a joué chaque nickel à partir de ce moment-là.

Il a réalisé deux des trois plus gros jeux défensifs de la compétition, le premier survenu au milieu du troisième quart-temps lorsqu’il a décroché une passe qui a ricoché sur les mains de Williams. Les Rams ont exécuté des concepts haut-bas contre les 49ers tout au long du match, Stafford, au moins au début, fouettant invariablement les passes au bon endroit. Cette fois, la cible basse, Williams, a commis une erreur et Oliver lui a fait payer avec une interception que les 49ers ont transformée en un panier de 57 verges de Jake Moody.

Au quatrième quart-temps, c’était au tour de Lenoir de réaliser un jeu qui changeait la donne. Après que les Rams aient forcé San Francisco à prendre possession du match à trois reprises, ils ont pris possession avec 5:29 pour mener 27-20. Mais avec le plaqueur défensif Javon Hargrave avançant sur lui depuis l’intérieur, la passe de Stafford au milieu du terrain a été sapée par Lenoir, qui a renvoyé l’interception sur la ligne des 15 verges de Los Angeles, établissant un autre panier de Moody.

Stafford, en feu pour commencer le match, a terminé le match en ressemblant à l’adversaire de la première semaine de San Francisco, Kenny Pickett, ou du moins à la version que les 49ers ont habituellement lorsqu’ils l’affrontent. Il a lancé huit interceptions en six rencontres contre les 49ers depuis qu’il a rejoint les Rams avant la saison 2021.

Le coup final, à juste titre, a également été porté par Oliver.

Il a volé depuis sa place de nickel lors d’une quatrième et une tentative des Rams, faisant trébucher Williams dans le champ arrière et permettant aux 49ers de prendre le relais lors des downs.

« Il n’a pas hésité », a déclaré Shanahan. « Il a réussi un gros tacle. »

Après le match, on a demandé à Oliver pourquoi sa première intersaison avec les 49ers avait été si mouvementée.

« Honnêtement, c’est difficile à dire », a-t-il déclaré. «J’y ai pensé moi-même. J’ai l’impression que c’était une sorte de combinaison de choses, un petit ajustement au nouveau schéma. Mais c’est vraiment le style de jeu qui a été le plus gros ajustement pour moi. J’ai donc dû trouver mon rythme et vraiment apprendre à jouer au football des 49ers en défense. Parce que c’est spécial de cette façon. Ce n’est vraiment pas comme n’importe quelle autre équipe de la NFL.

La manière agressive avec laquelle il a joué la quatrième tentative suggère qu’il a finalement trouvé ce rythme. Et sa grande sortie, associée au problème au genou de Thomas, signifie probablement que les 49ers ont enfin trouvé leur meilleur cornerback.

« Il a réalisé un match énorme aujourd’hui », a déclaré Warner. «Je pense que c’était formidable pour lui et pour sa confiance. Isaiah est un grand joueur. Nous l’avons signé pour une raison. Il s’est amélioré au fil du temps. Je suis vraiment content pour lui et pour la performance qu’il a réalisée.

Shanahan a déclaré : « Je pensais qu’il était un étalon aujourd’hui. Je sais qu’il a réalisé de gros jeux.

(Photo : Harry Comment / Getty Images)

« The Football 100 », le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, sera mis en vente cet automne. Précommandez-le ici.