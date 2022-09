Isaiah Brown, le deuxième étudiant sans peur de Yorkville, fait la différence dans le match retour – Shaw Local

Isaiah Brown possède un trait de personnalité qui semble être une exigence professionnelle pour quelqu’un qui attrape un pop vertigineux avec 11 adversaires en colère qui vous chargent.

Sans peur.

C’est une attitude que l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire, a déjà remarquée et qu’il adore chez Brown, son deuxième retourneur de dégagement et receveur. McGuire n’a pas tardé à souligner les contributions de Brown dans le match retour après la victoire 40-20 des Foxes sur Plainfield East la semaine dernière.

“C’est juste un enfant intrépide”, a déclaré McGuire. “Nous avons eu des enfants qui ont pu retourner des bottés de dégagement dans le passé, c’est une sorte de” hé, tu es un porteur de ballon, va attraper des bottés de dégagement “. C’est l’une des premières fois depuis que j’entraîne ici que nous avons presque un vrai retourneur de dégagement.

C’est un joueur facilement négligé, mais non moins précieux pour une équipe essayant de maintenir une position positive sur le terrain. Brown en quatre matchs a réussi sept retours de dégagement pour 79 verges, une moyenne de 11,3 verges. Les retours de Brown et l’incroyable défensive de Yorkville ont contribué à donner aux Foxes une position de choix sur le terrain à plusieurs reprises.

“Il a des mains sûres et il est confiant”, a déclaré McGuire. « Sa capacité de retour a aidé à garder le terrain équilibré. Souvent, en équipe, vous êtes simplement heureux de récupérer le ballon. Quand il peut le renvoyer de 10 à 15 mètres et ne pas le laisser rebondir sur 15 mètres, c’est un changement assez important dans la position sur le terrain. Nous en parlons depuis 2-3 ans, mais avoir un enfant comme Isaiah qui n’a peur de rien aide. Ce n’est pas facile de rester là-bas avec 11 gars qui vous attaquent en regardant le ciel.

La valeur de Brown pour les Foxes, cependant, est allée au-delà de ses compétences de retour. Brown a un record d’équipe de 11 attrapés pour 121 verges et a démontré un bon contrôle du corps et des mains sur des balles profondes. Brown est l’un des rares jeunes joueurs de Yorkville à avoir la chance de contribuer. Le junior Dominick Coronado a sept attrapés et deux touchés, le junior Josh Gettemy a sept attrapés et a parcouru plus de 100 verges la semaine dernière avec Gio Zeman blessé et le deuxième Dyllan Malone a cinq attrapés.

«Isaiah est monté et a obtenu des balles de saut. Si je devais résumer, je dirais que c’est un concurrent », a déclaré McGuire. «Ces retours de dégagement, vous devez être un compétiteur, balle en l’air, vous devez être un compétiteur. Il adore le football. »

Plainfield Central à Yorkville Football Le quart-arrière de Yorkville Michael Dopart (16 ans) lance un achèvement contre le lanceur de passes de Plainfield Central Zach Barraza (13 ans) lors d’un match de football universitaire à Yorkville High School le vendredi 2 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

QB rotatifs des renards

Yorkville, comme un certain nombre d’équipes, a choisi de faire tourner les quarts au lieu de se contenter d’un partant et de rouler avec lui.

Mais les Foxes le font un peu différemment.

Au lieu d’éteindre le junior Michael Dopart et le senior Kyle Stevens série par série, il n’est pas inhabituel que les deux quarts entrent et sortent en un seul entraînement. C’est aussi par conception.

“La façon dont nous l’abordons est purement par des groupements de personnel”, a déclaré McGuire. «Beaucoup de gens font le truc des séries. Je ne veux pas que les enfants pensent que je les sors parce qu’ils ont fait quelque chose de mal, et je ne veux pas qu’ils regardent par-dessus leur épaule. Je veux que les enfants jouent en toute confiance.

Sur la saison, Dopart a complété 59,7% de ses passes pour 482 verges avec six touchés, et Stevens a complété 61% de ses passes pour 147 verges et trois touchés. Les deux se sont combinés pour une seule interception pour une infraction qui a fait entrer et sortir pas mal de joueurs avec un large éventail de groupes de personnel.

Il obtiendra son plus gros test vendredi contre son compatriote invaincu Plainfield North, qui n’a cédé que 35 points en quatre matchs.

“Au début de l’année, j’avais l’impression que nous avions deux quarts solides, mais je ne voulais pas non plus créer une situation d’animosité l’un envers l’autre”, a déclaré McGuire. «Nous allons avec la formation qui nous donne la meilleure chance d’obtenir un premier essai. Espérons qu’être cohérent avec nos enfants renforce la confiance et l’altruisme.

La recette du succès de l’offensive d’Oswego East

Oswego East à travers quatre matchs a présenté deux ingrédients clés pour toute attaque réussie – un jeu de course productif et un jeu de passes efficace.

Les Wolves de la saison totalisent en moyenne 200,5 verges au sol par match. Le quart-arrière senior Tre Jones, tout en lançant pour un modeste 304 verges et trois touchés jusqu’à présent, a complété 60,8% de ses passes pour une cote de quart-arrière de 122,4 (plus de 100 est considéré comme excellent).

Encore plus impressionnant, Oswego East a été en mesure de maintenir un niveau de cohérence avec ses deux meilleurs porteurs de ballon, Oshobi Odior et Tyler Bibbs, mis à l’écart au cours des trois dernières semaines. L’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc, s’attend à ce qu’au moins un joueur soit de retour cette semaine.

« Nous avons très bien réussi à faire courir le ballon », a déclaré LeBlanc. “Quand vous arrivez à cette période de l’année, vous devez être capable de faire courir le ballon. Nous le faisons essentiellement avec nos troisième et quatrième porteurs de ballon. Cela fait honneur à notre ligne offensive. C’est encore un groupe relativement jeune.

LeBlanc a déclaré que ses deux partants de retour, 6 pieds 3 pouces et 280 livres Orlando Kye Woodhouse et 6 pieds 4 pouces et 280 Tim Savchuk, ont bien joué. Le centre partant de retour Marco Bellanca n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure, mais William Chen, qui mesure 5 pieds 8 pouces et 185 livres, a tenu bon même s’il pèse près de 100 livres de moins que Bellanca. Aiden Moriarty, à 6 pieds 4 pouces et 225 livres, a également contribué au blocage à l’arrière H.

«Ce que Will manque de taille, il le compense en étant un enfant dur. C’est un lutteur », a déclaré LeBlanc. « Il a de bons pieds, court bien. Marco s’est entraîné. Je ne sais pas s’il sera de retour cette semaine ou la semaine prochaine mais c’est une situation que Will a bien jouée, pour le supplanter au centre, je ne sais pas.

LeBlanc se sent bien dans son équipe, car elle devient saine avant le jeu divisionnaire. Mais il se méfie d’une équipe 1-3 West Aurora lors de la semaine des retrouvailles d’Oswego East.

“C’est une équipe dangereuse”, a-t-il déclaré. « J’ai averti nos gars de ne pas les négliger. Vous devenez nerveux au sujet de ces semaines. Les gars regardent les records, regardent devant.

Taiden Thomas (89) d’Oswego frappe Mark Mennecke (13) de Neuqua Valley dans le champ arrière pour une défaite lors d’un match de football au lycée d’Oswego le vendredi 26 août 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Oswego s’occupe des affaires avant le “grind”

Oswego, après un départ de 0-2, a fait ce qu’il fallait faire dans les matchs croisés de la Conférence du sud-ouest des Prairies. Après une victoire de la semaine 3 contre Romeoville, les Panthers ont battu leur record même avec une victoire de 56-7 contre Joliet Central jeudi dernier. Oswego a également pu reposer certains enfants au cours des deux dernières semaines, la majorité de ses partants ne jouant que la première moitié des deux semaines.

“Commencer 0-2, c’est tout ce que vous pouvez faire, prenez-le une semaine à la fois. En regardant ces croisements, vous espérez remporter deux victoires et vous préparer ensuite pour la mouture », a déclaré l’entraîneur d’Oswego, Brian Cooney. “Je pense que l’exécution globale était bonne, la responsabilité des affectations et certaines des choses complexes et compliquées que nous essayons de transmettre aux enfants.”

Le premier joueur de la division SPC West est Minooka, qui lui-même a rebondi après une défaite de la semaine 1 contre Bolingbrook avec trois victoires consécutives sur les adversaires du SPC East.

« C’est Minooka. Historiquement, ils sont gros, ils ne sautent jamais le jour de la jambe, ils ne l’ont jamais fait », a déclaré Cooney. «Ils ont toujours un enfant qui peut étirer le terrain à la verticale. Ils font un bon travail d’aller de côté à l’autre et peuvent arriver à une formation de puissance pour vous muscler. Défensivement, un schéma un peu différent mais tout comme nous, pas beaucoup de fumée et de miroirs. Nous devrons bien jouer des deux côtés du ballon pour sortir vainqueurs. Je pense que les gars sont prêts à relever le défi.

Plano cherche à garder les défenses honnêtes

Ce n’est un secret pour personne que Waleed Johnson est la pièce maîtresse de l’attaque de Plano. Le junior rapide a déjà accumulé 680 verges et huit touchés en quatre matchs. Si les équipes ne connaissaient pas Johnson avant cette saison, elles le savent maintenant.

Mais si Plano doit avoir un succès soutenu offensivement, il faudra cependant plus que le spectacle de Waleed Johnson. Des défenses comme celle de La Salle-Pérou vendredi dernier vont consacrer des ressources supplémentaires pour empêcher Johnson d’entrer dans l’espace ouvert.

« Nous devons être capables de lancer le ballon ; sinon, nous allons avoir neuf gars là-haut dans la boîte », a déclaré l’entraîneur de Plano, Rick Ponx. « Waleed ne peut pas casser tous les tacles. Nous devons étendre les défenses et leur montrer que nous pouvons lancer le ballon et que nous devons pouvoir aller en profondeur.

Le junior Armando Martinez, qui a pris la relève du senior blessé Samuel Sifuentes au poste de quart-arrière, a complété 7 des 15 passes pour 68 verges et un touché à Nick Serio vendredi dernier. Cinq de ces balles sont allées à Thomas Harding, qui a finalement quitté le match avec une blessure. Plano au quatrième quart a aligné Johnson à l’extérieur et il a capté une passe de 17 verges. Les Reapers pourraient écarter Johnson plus souvent lorsque Carnell Walls reviendra d’une blessure à l’épaule cette semaine ou la prochaine.

“Nous avons parlé de la façon dont nous pouvons utiliser Waleed hors du champ arrière”, a déclaré Ponx. “Perdre Carnell a fait mal parce qu’il était notre deuxième meilleur arrière, puis nous avons réparti Waleed comme nous l’avons fait contre Manteno.”

Ponx a déclaré que les Reapers devront frapper de gros jeux et marquer ce vendredi à Richmond-Burton, forçant ainsi les Rockets à en lancer. Les Rockets ont lancé le ballon 16 fois lors d’une victoire 33-26 contre Normal West samedi dernier, mais ils n’avaient tenté que 14 passes au cours de leurs trois premiers matchs.

Richmond-Burton, classé n ° 4 de la classe 4A, a remporté 36 de ses 37 derniers matchs, mais Plano peut tirer une certaine confiance en affrontant les Rockets contre une défaite de 21-14 la saison dernière.

“Nous devons être capables de lancer le ballon et d’obtenir de gros jeux”, a déclaré Ponx. “Si nous ne pouvons pas frapper de gros jeux et marquer et les forcer à lancer un peu, ce sera une longue nuit.”