Un homme de Virginie est aux soins intensifs après qu’un adjoint du shérif l’a abattu dix fois devant son domicile tôt mercredi, a déclaré sa famille.

Isaiah Brown, un homme noir de 32 ans, marchait dans la rue loin de sa maison dans le comté de Spotsylvania et était au téléphone avec un répartiteur du 911 lorsque l’adjoint du shérif de Virginie a répondu à sa maison à la suite d’informations faisant état d’un « incident domestique, » selon une déclaration de police, ainsi que des images de la caméra corporelle et du son 911.

Les images et l’audio, qui ont été diffusés vendredi soir, semblaient montrer le député criant à plusieurs reprises «Lâchez l’arme» et disant à la radio: «Il a une arme sur la tête». L’adjoint crie alors «arrêtez de marcher vers moi, arrêtez de marcher vers moi» et «arrêtez, arrêtez» avant de tirer sur Brown.

Le député de Virginie a confondu un téléphone sans fil que Brown tenait pour une arme à feu, a déclaré David Haynes, son avocat, dans un communiqué fourni à USA TODAY. Brown n’était pas armé au moment de la fusillade et « a clairement dit à la répartition qu’il n’avait pas d’arme plus de 90 secondes avant l’arrivée de l’adjoint », a-t-il dit.

« Isaiah se bat maintenant pour sa vie à la suite de ces erreurs complètement évitables de la part du député et de la dépêche », a déclaré Haynes.

La sortie des enregistrements intervient après les membres de la famille et le Union américaine des libertés civiles de Virginie exigé qu’elles soient rendues publiques. Jusque-là, peu d’informations étaient disponibles.

Le shérif du comté de Spotsylvania, Roger L. Harris, a déclaré dans une vidéo diffusée avec les images de la caméra corporelle qu’un procureur spécial avait été nommé pour l’affaire et que l’adjoint avait été mis en congé administratif.

La famille de Brown a déclaré à WRC-TV que le même député avait conduit Brown à la maison depuis une station-service après que sa voiture soit tombée en panne plus tôt dans la journée.

Il a ensuite appelé le 911 pour un différend sans rapport avec son frère.

Brown est entendu lors de l’appel concernant le différend disant que son frère ne le laissera pas entrer dans la chambre de sa mère dans la maison et qu’il ne pouvait pas monter dans sa voiture. Le répartiteur dit à Brown que sa voiture est en panne et qu’elle a été remorquée.

Brown dit alors, «d’accord, donne-moi l’arme», ce à quoi son frère est entendu en arrière-plan en disant «non». Le répartiteur demande ce qui se passe et Brown a répondu: « Je suis sur le point de tuer mon frère. »

Le répartiteur dit «ne tuez pas votre frère» et demande à plusieurs reprises à Brown s’il est armé, ce à quoi il dit non. Brown a alors dit au répartiteur qu’il marchait sur la route, là où l’adjoint l’a rencontré.

La fusillade de la police survient alors que la nation est aux prises avec des problèmes tels que le racisme et la brutalité policière après que l’ancien policier du Minnesota Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd l’année dernière.

Andrew Brown, Jr., un homme noir de 42 ans et père de 7 enfants, a été abattu par les adjoints du shérif de Caroline du Nord mercredi.

Vingt minutes avant le verdict de culpabilité de Chauvin la semaine dernière, un policier a abattu mardi Ma’Khia Bryant, 16 ans, après son arrivée sur les lieux pour répondre aux informations faisant état d’une tentative de coup de couteau à Columbus, dans l’Ohio.

