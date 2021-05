Isabella Garofanelli parle de succès, de renommée et de rester humble | Nouvelles des gens

Les femmes qui réussissent sont celles qui défient toute attente et se hissent au sommet. Le monde étant verrouillé, le trafic Web a explosé, tout comme l’utilisation des médias sociaux. Bien que confinés, les gens ont développé des passe-temps qu’ils ont décidé de monétiser. Le défi est de savoir comment faire cela lorsque les gens sont coincés à l’intérieur. La réponse est d’engager votre marque avec votre public cible.

Grâce à sa capacité à interpréter l’utilisation d’Internet et les stratégies des médias sociaux, la star d’Instagram, Isabella Garofanelli, a établi une forte empreinte numérique. Cela signifie qu’elle a pu présenter sa marque à des publics cibles et prospérer au milieu d’une pandémie mondiale.

Alors que le monde n’était pas préparé à la pandémie, le contraire était vrai pour Isabella. Avocate des campagnes sur les réseaux sociaux, elle était dans un endroit optimal lorsque COVID a balayé le monde. En peu de temps, Isabella a pu accroître la découverte et l’engagement. L’une des choses qui distinguent le marketing des médias sociaux est son interaction entre les célébrités et leur public. Selon Isabella, «la pandémie a alimenté de nouvelles communautés en ligne, créant un havre de soutien pendant les périodes difficiles.» Elle ajoute: «Les célébrités, les marques, les entreprises pourraient parler à leur public et les publics pourraient se parler, créant une opportunité vraiment unique pour chacun de construire une relation solide avec les gens.

Isabella Garofanelli n’a pas négligé ce phénomène mais a encouragé les autres à l’adopter et à l’utiliser comme méthode pour fidéliser la marque.

Ce n’est pas très souvent qu’un individu ou une marque peut connaître une croissance monumentale lors d’une tragédie mondiale qui paralyse l’économie mondiale. Pourtant, Isabella a vu une lueur d’espoir non seulement renforcer sa marque personnelle, mais aussi contribuer à répandre la positivité et la motivation à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Ces réalisations extraordinaires en font à elles seules un exemple, d’autres devraient suivre même lorsque les chances sont contre elles.

(Clause de non-responsabilité: Ceci est un contenu Brand Desk)