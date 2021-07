Isabel Roloff, enceinte de Little People, publie des photos d’enfance de son mari Jacob et se demande «à quoi ressemblera le petit garçon»

ENCEINTE Little People, la star de Big World Isabel Roloff a partagé d’adorables photos d’enfance d’elle-même et de son mari Jacob Roloff alors qu’elle s’interrogeait sur leur petit garçon.

La jeune femme de 25 ans et son mari, star de télé-réalité, ont annoncé la semaine dernière qu’ils attendaient leur premier enfant, un fils, en décembre.

Instagram @isabelroloff

Jacob Roloff et sa femme Isabel attendent leur premier enfant, un fils[/caption]

Instagram/Isabel Roloff

La star enceinte de Little People, Big World a partagé des photos d’enfance d’eux deux[/caption]

En pensant à l’enfant grandit dans son ventre, Isabel a dit qu’elle a commencé à se demander à qui le petit ressemblera le plus – elle ou Jacob.

Elle a posté quelques clichés de chacun d’eux depuis leur plus jeune âge, des bébés aux tout-petits en passant par un peu plus, sur Instagram alors qu’elle considérait l’apparence de leur fils.

Isabelle a écrit dans la légende: « Je pense juste à qui va ressembler le petit garçon.

« Vous pouvez voter dans mes histoires. Je sais qu’il sera mignon, juste amusant à penser !! »

La propre mère de Jacob, Amy, a commenté après avoir vu les photos, remarquant quelque chose qu’elle n’avait pas vraiment réalisé auparavant à propos de son fils.

« Attendez une minute? Quelle? Jacob est un mignon », a écrit la matriarche Roloff. « Il me rappelle Fred Savage dans Wonder Years. J’ai adoré ce spectacle.

La femme de 56 ans a ensuite ajouté à propos de sa belle-fille : « @amyjroloff et regarde-toi. Une fille mignonne et aventureuse. Il va être un combo de vous deux «

LPBW‘s Jacob et Isabel ont annoncé l’heureuse nouvelle qu’ils attendaient un bébé plus tôt ce mois-ci.

Dans les clichés, Jacob avait sa main autour du ventre de femme enceinte de sa femme.

Isabel a écrit: « Nous sommes ravis de partager que le petit garçon dont nous rêvons arrive en décembre. »

Pendant ce temps, il a sous-titré son message : « Pas pour vous mais pour nous : je suis très heureux de dire que nous allons avoir un fils. »

Les fans ont supposé que le couple de stars de la réalité pourrait être ajouter un membre à sa famille Pendant des mois.

Les fans ont supposé que le couple de stars de la réalité pourrait être ajouter un membre à sa famille Pendant des mois.





De retour en avril, Isabelle a partagé une photo en noir et blanc d’elle-même avec son mari et leur chien alors qu’ils étaient tous blottis contre eux et souriants.

La star de la télévision a taquiné dans la légende: « Il est difficile d’imaginer que cette vie devienne plus douce. Et pourtant, je sais que ce sera le cas.

Des nouvelles de bébé sont également venues du frère aîné de Jacob Jeremy et sa femme Audrey, qui ont également annoncé qu’ils attendaient plus tôt ce mois-ci.

Instagram/Isabel Roloff

Isabel a dit qu’elle avait réfléchi à ce à quoi ressemblerait leur petit garçon[/caption]

Instagram/Isabel Roloff

Amy Roloff a commenté pour dire que son fils Jacob ressemble à l’acteur Fred Savage[/caption]