ISABEL Roloff a jailli du soutien des fans pour sa nouvelle excitante de bébé avec son mari Jacob.

le Peu de gens Grand Monde La star a annoncé mardi sa première grossesse avec une magnifique séance photo de maternité.

Isabel a « pleuré » sur l’effusion de soutien des fans[/caption]

Le couple a annoncé sa grossesse mardi[/caption]

Isabelle, 25 ans, l’a prise Histoires Instagram pour remercier les fans pour leur effusion d’amour et de soutien après l’annonce de leur grossesse.

La star de télé-réalité a partagé une photo de sa séance de maternité avec Jacob alors qu’elle écrivait : « Votre amour et vos commentaires sont vraiment bouleversants. Me faisant pleurer ici.

« Merci d’avoir partagé notre joie », s’est-elle exclamée, ajoutant un emoji en pleurs et au cœur rouge.

Plus tard, Isabel a partagé une autre photo de la séance photo, alors qu’elle disait à ses abonnés qu’elle « lisait autant de commentaires que possible, ils comptent tellement pour moi ».

TOUT NOUVEAU BÉBÉ

Les personnalités de la télévision ont annoncé leur grossesse mardi avec un superbe ensemble de photos partagées sur les réseaux sociaux.

Jacob a caressé le ventre de sa femme dans les images alors qu’ils souriaient pendant l’heure dorée.

« Nous sommes ravis de partager que le petit garçon dont nous rêvons arrive en décembre », a-t-elle écrit, révélant le sexe.

Des milliers de personnes ont aimé et commenté la publication pour montrer au couple leur amour et leur soutien.

« Tellement excité pour vous deux ! » un fan a écrit, tandis qu’un second a ajouté: « Félicitations impressionnantes. »

Un troisième a partagé : « Je suis tellement content que la nouvelle soit sortie ! »

Les fans ont été spéculer pendant des mois que Jacob et Isabel attendaient après que le jeune couple ait partagé une douce photo en noir et blanc en train de câliner leur chien début avril.

La future maman a taquiné dans la légende: « Il est difficile d’imaginer que cette vie devienne plus douce. Et pourtant, je sais que ce sera le cas.

Ce sera le premier bébé du couple, mais pas le premier de la famille.

PETITS GENS, GRANDE FAMILLE

le frère de Jacob Jeremy et sa femme Audrey attendent également, mais cette fois leur troisième enfant.

Les deux ont partagé la grande nouvelle lors d’une séance photo plus tôt ce mois-ci, alors qu’ils se tenaient avec leur fille de 3 ans Ember et leur fils de 1 an Bode.

« Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 ! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre ! » ils ont sous-titré le message.

Malgré la réception de messages de célébration d’Amy et d’Isabel Roloff, il y a eu aucun mot des autres frères et sœurs Tori et Zach.

QUERELLE DE FAMILLE

Les beaux-frères et belles-sœurs ont été à chances pendant des années après avoir été très proche.

Leur querelle a commencé comme Audrey et Jérémy, a décidé de suivre un style de vie chrétien strict et de promouvoir des points de vue conservateurs, tandis que Tori et Zach, penché plus libéral.

Tori et sa belle-sœur sont séparées depuis un certain temps, et récemment, elle était pas invité à la fête des 30 ans de la maman enceinte.

Bien que Tori ait deux enfants, Jackson, 4 ans, et Lilah, 1 an, elle a depuis eu des problèmes pour tomber enceinte.





À peine trois mois avant qu’Audrey n’annonce sa troisième grossesse, Tori a révélé qu’elle avait a fait une fausse couche.

Elle a dit Nous hebdomadaire le mois dernier : « Je pense que nous gardons espoir qu’un jour nous aurons un autre bébé, et jusque-là, nous sommes juste un peu heureux où nous sommes. »

La star de la télévision a également partagé qu’elle avait fait connaître ses émotions face à la perte dans sa famille, ajoutant: « Mon plus jeune est encore, je pense, trop jeune pour remarquer quoi que ce soit. »

Le couple a fait allusion à une grossesse en avril[/caption]