Isabel Roloff, enceinte de Little People, admet qu’elle commence à voir des «vergetures se former» après que des trolls lui aient fait honte

LITTLE People, la star enceinte de Big World, Isabel Roloff, a admis qu’elle commençait à voir « des vergetures se former ».

La jeune femme de 25 ans a parlé de son corps changeant après que des trolls lui aient fait honte.

Instagram @isabelroloff

Isabel enceinte a révélé qu’elle commençait à voir des «vergetures se former»[/caption]

Isabelle prendre à Instagram samedi pour partager une photo d’elle berçant son ventre rond alors qu’elle était assise sur une couverture dans l’herbe.

Le Petit peuple, grand monde La star a expliqué qu’elle acceptait les changements que son corps expérimentait au cours de sa première grossesse, en écrivant: « Puisque c’est ma première grossesse, je me permets de ressentir profondément tout ce qui l’accompagne.

« Cela signifie avoir de la compassion pour moi-même les jours où je pourrais avoir un peu de mal avec mon image corporelle plus que les autres.

« Je sais que c’est normal, je suis humain et je peux toujours aimer le miracle de la vie que mon corps crée «

La future maman a poursuivi: « Je commence maintenant à voir de petites vergetures se former, et ces jours-ci, je ne m’adapte pas à certains vêtements, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas éternellement reconnaissante d’avoir l’opportunité de devenir mère. »

Isabel a conclu: «J’ai écrit ce poème peu de temps après avoir découvert que j’étais enceinte (swipe) et cela m’aide à me fonder.

« Mon espoir est que cela touche qui il est censé toucher. «

Le poème, qui figurait dans la deuxième diapositive de l’article, se lit comme suit : « Mon temple, ce vaisseau, ne m’appartient plus.

« Parce que pendant neuf mois et de nombreuses lunes, deux âmes appelleront ce corps à la maison. »

Isabel, qui attend son premier enfant avec son mari Jacob Roloff, a déclaré ouvertement avoir été humiliée par des trolls dans le passé.

ISABEL S’ADRESSE AUX Trolls AVEC UN MESSAGE PENSÉ

En février, un troll a critiqué Isabel pour être « beaucoup plus grande » que Jacob, 24 ans.

La personnalité de la télévision a pris Instagram pour partager quelques mots encourageants après que quelqu’un lui ait demandé de faire un épisode de podcast sur « l’expérience d’être une personne ronde avec un partenaire plus maigre ».

Elle a écrit : « C’est quelque chose dont on ne parle pas assez et cela laisse les gens se sentir seuls. C’est mon expérience, je se sont souvent sentis seuls dans ce. »

Isabel a ensuite décrit comment les photos du couple donnent lieu à des commentaires tels que « elle est tellement plus grande que lui », « soit elle peut cuisiner, soit elle a une grande personnalité », ou même « c’est irrespectueux, perdez du poids pour votre homme ».

« Les commentaires sont ensuite rapidement supprimés par moi, puis la personne est bloquée », a déclaré Isabel à ses abonnés. « Je suis dans une bonne position avec mon corps maintenant, je le suis vraiment, mais ça craint toujours de les voir.

« Beaucoup de problèmes d’image corporelle découlent de la volonté de prendre moins de place. Et quand vous êtes « plus grand » que votre partenaire, vous pouvez vous sentir incroyablement gêné de prendre plus de place qu’eux.

Après avoir déclaré que personne « ne doit à nos partenaires une taille particulière », elle a poursuivi: « La taille de notre corps n’a aucune incidence sur notre valeur. Nos formes corporelles uniques doivent être célébrées, pas honteuses. De plus, nous sommes plus que notre corps. Tellement plus.

« Vous devez savoir qu’il est normal d’avoir une forme différente de celle de votre partenaire. C’est plus que correct, c’est beau. C’est parfait.

« J’ai lutté avec ça pendant si longtemps en secret, si j’en parle ouvertement aide à le normaliser, alors ça en aura valu la peine. »

Plus récemment, Isabel a admis elle n’a pas partagé publiquement les photos de son mariage en 2019 de peur qu’elle n’ait honte de son corps.

LES FUTURS PARENTS « FATIGUÉS »

Plus tôt ce mois-ci, Isabel et Jacob a annoncé sa grossesse avec plusieurs photos d’une jolie séance photo, qui montrait Jacob berçant le ventre de sa femme en pleine croissance.

À côté des photos, ils ont écrit: « Nous sommes ravis de partager que le petit garçon dont nous rêvons arrive en décembre. »

Depuis qu’elle a révélé la nouvelle, Isabel a été s’ouvrir sur ses projets de maternité sur les réseaux sociaux.

« FAMILLE DE 5 ! »

Isabel n’est pas la seule Roloff enceinte, en tant que frère de Jacob Jérémy, 31 ans et sa femme Audrey, 30 ans, attendent leur troisième enfant ensemble.

Le couple a révélé sur Instagram qu’ils sont attend son troisième enfant en novembre.

Le couple est déjà les parents du fils Bode James, un an, et de sa fille Ember Jean, trois ans.

A côté d’un clip de Jeremy et Audrey jouant avec leurs enfants, ils ont révélé : « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 ! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre ! »

LA TRAGÉDIE DE TORI

L’heureuse nouvelle d’Isabel et Jacob intervient après que la femme de son frère Zach, Tori, a fait une fausse couche.

Après avoir subi un fausse couche en mars, Tori et Zach ont dû devenir des systèmes de soutien les uns pour les autres.





Tori, 30 ans, a déjà dit Nous hebdomadaire: « Nous faisons un très bon travail d’intervention lorsque l’autre a besoin d’une minute. Je pense que nous sommes vraiment bons pour, par exemple, communiquer quand [we] besoin d’une minute ou [we] besoin d’une seconde.

Le couple, qui s’est marié en 2015, partage son fils Jackson, âgé de quatre ans, et sa fille Lilah, âgée d’un an.

La fausse couche de Tori a été documentée dans l’épisode le plus récent de Little People, Big World.

Instagram @isabelroloff

Isabel et Jacob attendent leur premier enfant ensemble[/caption]

Instagram / @audreyroloff

Audrey est actuellement enceinte de son troisième enfant[/caption]

CCM

La fausse couche de Tori a été documentée lors de l’épisode de mardi de Little People, Big World[/caption]