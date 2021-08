Isabel Roloff de Little People montre son baby bump à 22 semaines de grossesse et parle de sa bataille contre l’anxiété

ISABEL Roloff a révélé qu’elle était maintenant enceinte de 22 semaines alors qu’elle montrait son baby bump.

Le Petit peuple, grand monde star, 25 ans, a annoncé le mois dernier que elle attend son premier enfant, un petit garçon, avec son mari Jacob.

Isabel Roloff a révélé qu’elle était maintenant enceinte de 22 semaines alors qu’elle montrait son baby bump[/caption]

Elle a parlé de lutter contre l’anxiété lors d’un rendez-vous au cinéma avec son mari Jacob[/caption]

Et le dimanche, Isabelle a donné aux fans une mise à jour sur sa grossesse alors qu’elle montrait sa bosse de bébé en pleine croissance.

La star de télé-réalité a bercé sa bosse en posant dans une robe longue kaki et une chemise à carreaux associées à des tongs dans le joli cliché.

Elle l’a légendé simplement: « 22 semaines aujourd’hui. »

Isabel a révélé dans un autre article sur ses histoires Instagram qu’elle avait été frappée d’anxiété alors qu’elle profitait d’un rendez-vous au cinéma avec Jacob.

« Hier soir, Jacob et moi avons vu un film et un dîner pour un rendez-vous galant, ce qui semblait être la première fois depuis une éternité puisque la vie a été vraiment folle ces derniers temps », a-t-elle écrit.

« C’était tellement bon de passer du temps. Mais à mi-chemin du film, mon anxiété était du genre : « Est-ce que les chiens vont bien à la maison, et s’ils sortaient par la porte ? « Vous n’avez pas senti bébé donner des coups de pied depuis un moment, est-ce qu’il va toujours bien là-dedans ? »

«Et j’ai dû me rassurer tant de fois et me permettre de profiter d’une soirée rendez-vous avec mon mari. Je ne sais pas pourquoi j’avais envie de partager en plus de reconnaître qu’avoir de l’anxiété est parfois difficile ! »

Elle a poursuivi: « Et surtout en tant que maman pour la première fois, j’ai tellement de compassion pour moi-même sachant déjà de quoi l’anxiété va me faire m’inquiéter.

«Si vous êtes une maman ou même un parent d’animal de compagnie anxieux, félicitez-vous aujourd’hui. Ce n’est pas une mince affaire, mais nous l’avons obtenu.

Le mois dernier, Isabel et Jacob ont annoncé la nouvelle de leur grossesse avec plusieurs photos d’une jolie séance photo, qui montrait Jacob berçant le baby bump grandissant de sa femme.

À côté des photos, ils ont écrit: « Nous sommes ravis de partager que le petit garçon dont nous rêvons arrive en décembre. »

Elle a depuis ouvert environ avoir des « vergetures » et son corps changeant après que les trolls lui aient fait honte.

En février, un troll a critiqué Isabel pour être « beaucoup plus grande » que Jacob, 24.

La personnalité de la télévision a pris Instagram pour partager quelques mots encourageants après que quelqu’un lui ait demandé de faire un épisode de podcast sur « l’expérience d’être une personne ronde avec un partenaire plus maigre ».

Elle a écrit : « C’est quelque chose dont on ne parle pas assez et cela laisse les gens se sentir seuls. C’est mon expérience, je se sont souvent sentis seuls dans ce. »

Isabel a ensuite décrit comment les photos du couple donnent lieu à des commentaires tels que « elle est tellement plus grande que lui », « soit elle peut cuisiner, soit elle a une grande personnalité », ou même « c’est irrespectueux, perdez du poids pour votre homme ».

Elle a poursuivi: « Les commentaires sont ensuite rapidement supprimés par moi, puis la personne est bloquée », a déclaré Isabel à ses abonnés. « Je suis dans une bonne position avec mon corps maintenant, je le suis vraiment, mais ça craint toujours de les voir.





« Beaucoup de problèmes d’image corporelle découlent de la volonté de prendre moins de place. Et quand vous êtes « plus grand » que votre partenaire, vous pouvez vous sentir incroyablement gêné de prendre plus de place qu’eux.

Isabel n’est pas la seule Roloff enceinte, en tant que frère de Jacob Jérémy, 31 ans et sa femme Audrey, 30 ans, attendent leur troisième enfant ensemble.

Le couple a révélé sur Instagram qu’ils sont attend son troisième enfant en novembre.

Le couple est déjà les parents du fils Bode James, un an, et de sa fille Ember Jean, trois ans.

Isabel et Jacob ont annoncé le mois dernier qu’ils attendaient un petit garçon[/caption]

Elle s’est ouverte sur ses vergetures et son corps changeant[/caption]