Isabel Roloff de Little People, Big World berce son baby bump dans une nouvelle photo adorable après l’annonce de la grossesse

LITTLE People, la star de Big World, Isabel Roloff, a bercé son bébé dans une nouvelle photo adorable après que la star de télé-réalité a fait son annonce de grossesse.

Isabelle, 25 ans, a partagé un magnifique cliché de son baby bump sur Instagram.

Instagram @isabelroloff

Isabel a dit qu’elle voulait être une « mère depuis tant d’années ».[/caption]

Instagram @isabelroloff

Jacob et Isbel photographiés ensemble[/caption]

Lorsqu’elle porte une robe de maternité, la Petit peuple, grand monde star a couvert son visage avec un chapeau de paille.

La star de TLC portait également des bottes western alors qu’elle avait son bras autour de son ventre rond.

Isabel a révélé qu’elle « voulait être mère depuis tant d’années ».

La personnalité de la télévision a sous-titré la photo: « Merci pour tout l’amour et le partage de notre joie pour notre adorable petit garçon. »

« Je n’arrive pas à croire que c’est enfin mon tour. Merci de faire partie de ce voyage avec moi.

‘MON TOUR’

Mardi, Jacob, 24 ans, et Isabel ont annoncé la nouvelle qu’ils attendaient un bébé.

Dans les clichés, Jacob avait sa main autour du ventre de femme enceinte de sa femme.

Isabel a écrit: « Nous sommes ravis de partager que le petit garçon dont nous rêvons arrive en décembre. »

Les fans ont supposé que le couple de stars de la réalité pourrait être ajouter un membre à sa famille Pendant des mois.

De retour en avril, Isabelle a partagé une photo d’elle en noir et blanc avec son mari et leur chien alors qu’ils étaient tous blottis contre eux et souriants.

« OBTENIR PLUS DOUCE »

La star de la télévision a taquiné dans la légende: « Il est difficile d’imaginer que cette vie devienne plus douce. Et pourtant, je sais que ce sera le cas.

Récemment, elle a pris à elle Histoire Instagram et répondu à tout questions liées à la grossesse des fans.

Un fan a demandé: « Espériez-vous en quelque sorte des jumeaux? »

Isabel a répondu : « Je suis contente d’un singleton pour la première !

« Haha mais j’adorerais les jumeaux et je serais ravi si nous étions bénis avec eux. »

Elle a ajouté: « Les jumeaux courent des deux côtés de notre famille, comme si je pouvais taper une page de jumeaux à la fois du côté de la mère et du père de Jacob et !, c’est fou! »

‘J’AIMERAIS LES JUMEAUX’

Les nouvelles du bébé sont également venues du frère aîné de Jacob Jeremy et sa femme Audrey, qui ont également annoncé qu’ils attendaient.

Plus tôt ce mois-ci, le couple a révélé la merveilleuse nouvelle avec leurs deux enfants : leur fille Ember, trois ans, et son fils Bode, un an.

Audrey, 30 ans, a écrit : « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 ! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre ! »





Récemment, la star enceinte de Little People l’a montrée baby bump nu tout en affichant un bikini.

Alors qu’elle fêtait ses 30 ans, Audrey était sur un canot avec son mari de 31 ans, qui pagayait sur l’eau.

Les deux ont organisé une énorme fête d’anniversaire avec leurs amis et leur famille, mais Zach et Tori n’étaient visiblement pas présents.

Instagram/Isabel Roloff

Isabel et Jacob ont révélé que «les jumeaux courent des deux côtés» de leurs familles[/caption]

Instagram

Ember, Bode et Audrey photographiés ensemble[/caption]

Audrey Roloff/Instagram

Audrey et Jeremy étaient dans un canoë ensemble[/caption]