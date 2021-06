Isabel Roloff de Little People admet qu’elle n’a pas partagé ses photos de mariage parce que les body-shamers ont cruellement attaqué son apparence

LITTLE People, la star de Big World, Isabel Rock, a admis qu’elle avait retardé le partage des photos de son mariage avec son mari Jacob Roloff à cause de la honte du corps.

La star de télé-réalité de 25 ans, qui s’est mariée en 2019, a récemment commencé à parler de ses problèmes d’image corporelle et à prendre confiance en elle pour arrêter les trolls cruels.

Monique Serra Photographie

Isabel Roloff a révélé qu’elle n’avait pas partagé de photos de mariage tout de suite à cause des body-shamers[/caption]

Après le photographe de sa cérémonie, Monique Serra, a repartagé une douce photo d’Isabel souriant avec tous ses amis dans un champ de tournesols, la personnalité de la télévision a commenté à quel point cela la rend « heureuse ».

Cependant, elle n’a pas toujours été ravie des photos de mariage, c’est pourquoi elle a attendu un moment pour en partager certaines avec les fans.

Isabel a admis qu’elle avait été attaquée pour son apparence lors de son grand jour, ce qui l’a amenée à ne vouloir publier aucun des instantanés tout de suite.

Alors qu’elle entreprenait un «voyage d’amour-propre» ces derniers temps, elle a partagé qu’elle se voyait maintenant d’une manière parfaitement connue, y compris comment elle est apparue ce jour-là.

Instagram

Instagram

En publiant la photo de mariage souriante sur son histoire Instagram, la star de LPBW a déclaré aux fans: « Fait amusant, j’ai évité de partager mes photos de mariage pendant quelques mois après notre mariage parce que j’avais tellement de haine autour de mon apparence ce jour-là.

« Maintenant, deux ans plus tard, je les vois et je me dis… J’étais si belle, pourquoi ai-je déjà laissé quelqu’un me faire penser le contraire ? »

Jacob et Isabel se sont enfuis le long de la côte avant de célébrer avec leurs proches à la ferme familiale Roloff.

Elle portait une superbe robe blanche à manches longues avec un dos transparent et des boutons, tandis qu’il portait un costume noir élégant et une cravate rouge.

Monique Serra Photographie

Référez-vous à la légende

Au cours de la dernière année, Isabel a beaucoup parlé de ses luttes, y compris la dépression et les troubles de l’alimentation, avec les fans parce qu’elle veut se sentir « autonomisée ».

Elle a admis à ses abonnés qu’elle s’était « affamée » à l’adolescence et qu’elle « dépérissait » dans un lutte contre les troubles de l’alimentation.

Au milieu de la pandémie, la star de LPBW s’est également ouverte aux fans sur sa bataille contre la dépression, ainsi que sur le » mauvaise crise d’angoisse», a-t-elle récemment souffert.

Mis à part les commentaires méchants qu’elle a eus sur son look le jour de son mariage, elle a également reçu des commentaires similaires au cours des derniers mois, et elle a souvent arrêté les trolls.





Elle a récemment claqué un celui qui a commenté sa taille, en disant « elle se sent désolée » pour eux.

La star de TLC a dénoncé un internaute cruel à côté d’une photo « peu flatteuse » d’elle-même pour prouver que le corps des femmes ne devrait pas faire l’objet d’un débat public.

Plus tôt cette semaine, la femme de Jacob a fustigé les abonnés grossiers pour avoir envoyé ses « méchants messages » sur les réseaux sociaux après avoir partagé son honnêteté avec eux tous.