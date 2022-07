Isabel Roloff de Little People accusée d’OMBREr sa belle-sœur Audrey avec un nouveau poste cinglant au milieu d’une querelle de famille

Isabel Roloff de LITTLE People a été accusée d’avoir ombragé sa belle-sœur Audrey avec un nouveau poste cinglant au milieu de la querelle de la famille Roloff.

Les fans ont critiqué Audrey Roloff, 31 ans, pour avoir poussé des remèdes naturels controversés dans le passé.

Les fans de Little People pensent qu’Isabel Roloff a ombragé sa belle-sœur Audrey dans un nouveau message sur les réseaux sociaux[/caption]

Isabel Roloff a exprimé à quel point elle en avait marre que les influenceurs du bien-être “ne poussent que des remèdes naturels”[/caption]

Isabel, 26 ans, a partagé ce qui semblait être un désaccord avec Audrey sur ses histoires Instagram.

La publication présentait un partage de la publication Instagram originale d’un influenceur des médias sociaux sur la santé mentale.

L’influenceur y explique : “Je ne regrette pas d’avoir quitté Zoloff, je ne pense pas que ce soit le bon médicament pour moi.”

Ils continuent: “Il a cependant appris que j’avais besoin de médicaments contre l’anxiété quotidiennement et c’est OK.”

Dans une zone de texte séparée, l’influenceur déclare “Je fais du yoga, de la méditation, de la respiration, je prends du CBD, du magnésium, des vitamines, des adaptogènes, je dors plus de 8 heures, je bouge mon corps et je fais tout ce que je peux faire et je continue avoir une anxiété invalidante.

L’influenceuse Instagram passe ensuite à la deuxième partie de sa déclaration, la partie que les fans de Little People Big World pourraient croire être un coup flagrant contre Audrey.

« Je ne supporte pas que des personnes soucieuses du bien-être essaient de me dire que vous n’avez pas besoin de médicaments, car certaines personnes en ont besoin.

Il sauve des vies. C’est plus que correct si vous avez besoin de médicaments et il n’y a absolument aucune honte à cela.





Isabel a ensuite ajouté sa propre légende sous le post Influenceurs, en écrivant “J’ai discuté des médicaments contre l’anxiété avec mon thérapeute et c’était comme quelque chose que je pourrais envisager.”

Dans ce qui semble être une réponse directe à sa belle-sœur, Isabel poursuit : “Non, il n’y a pas toujours une huile ou un cours ou un travail respiratoire ou un travail de l’ombre qui peut aider à soulager les symptômes.”

« Parfois, ce ne sont que des médicaments et c’est OK. Fatigué des influenceurs du bien-être qui ne poussent que des alternatives naturelles lorsque les médicaments sauvent littéralement la vie des gens.

Le message a été repartagé sur un tableau Reddit populaire de Little People Big World, où les fans ont leur point de vue sur l’apparente projection d’ombre.

Un Redditor a commenté: «[Isabel] m’agace, mais j’adore ça !!!… Surtout la fouille très évidente à [Audrey].”

Un autre fan a écrit: “Audrey me rend fou cependant. Elle a de l’huile ou une boisson bizarre pour tout et est SOOOO de faire les choses de manière naturelle.

Alors qu’une troisième personne a ajouté: “Elle dit essentiellement à Audrey de foutre le camp de ses taureaux pétroliers pyramidaux parce que ça sent peut-être bon mais ça ne guérira les maladies mentales de personne.”

PAS SI ESSENTIEL

Audrey a récemment été accusée d’avoir poussé des conseils parentaux «faux» et «dangereux» lorsque l’alun de TLC a publié une histoire Instagram suggérant une huile essentielle aux fans.

Dans ce document, elle exhorte ses followers : « Si vous êtes une maman qui initie actuellement votre bébé aux solides… vous avez besoin de cette huile.

“Juste quelques tourbillons dans son nombril.”

Les fans ont posté une capture de l’histoire sur Reddit, claquant la suggestion d’Audrey.

Un utilisateur a écrit : « Je ne peux pas m’occuper de ces gens. Ils disent toujours de le mettre autour de leur nombril ou de la plante de leurs pieds… comme s’il était absorbé par la peau dans leur corps ? Parce que pourquoi voudriez-vous cela?

« Et qu’est-ce que ça va faire ? Rendez son nombril doux. WTF. Je ne suis pas dans la culture d’annulation mais elle doit y aller », a ajouté un autre commentateur.

Un troisième critique a commenté: “Est-ce que les gens tombent vraiment amoureux de cette connerie stupide?”

Un quatrième a suggéré: “Ou nourrissez simplement votre bébé avec des pruneaux.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Rien de tel qu’une bonne vieille campagne de peur parentale.”

DIFFUSER LA SITUATION

Au cours des mois précédents, la personnalité de la télévision a été critiquée pour avoir assis le bébé Radley juste devant son diffuseur d’huiles essentielles après avoir partagé une vidéo de son pain en train de cuire avec son fils allongé dans une écharpe.

Audrey a posté la vidéo sur son histoire Instagram plus tôt cette semaine, avec des photos capturées par des fans sur Reddit, dans lesquelles on pouvait voir pétrir de la pâte sur le comptoir de sa cuisine.

Pendant qu’elle le faisait, son fils nouveau-né Radley pouvait être vu attaché contre sa poitrine dans une enveloppe.

La star de télé-réalité a martelé la pâte alors que des brumes d’huiles essentielles pouvaient être vues sur elle et sur tout ce qui l’entourait.

Elle l’a légendé: « J’ai fait de la pâte hier soir. C’est à la recherche [sic] prometteur.”

Les fans sur le site du forum étaient moins préoccupés par le fait que la femme de Jeremy soit saturée d’essences et plus par le fait que son petit soit autour d’elle.

L’affiche originale écrivait: “Audrey” fait de la pâte “et injecte des huiles essentielles sur le visage du bébé.”

Un autre a accepté en écrivant “Je viens de regarder ça, c’est tellement étrange.”

Ils ont ensuite demandé: «Pourquoi fait-elle si intensément de la pâte? Et le panache d’huiles essentielles qui souffle sur elle ?

D’autres utilisateurs ont ajouté que non seulement les huiles étaient projetées sur elle, mais que le bébé était attaché à sa poitrine, ainsi que “sur toute la pâte”.

Un fan a sarcastiquement demandé : “Qui n’aime pas un bon levain infusé à la lavande ?”

Instagram/@isabelsofiarock

Les fans pensent que le message d’Isabel ainsi que son commentaire, “il n’y a pas toujours une huile… qui peut aider”, est une fouille chez Audrey Roloff[/caption]

Audrey avec son mari Jeremy Roloff et leurs trois enfants Ember, Bode et Radley[/caption]

Isabel posant avec son mari Jacob Roloff[/caption]