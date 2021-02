Isabel, l’épouse de Little People, Jacob Roloff, ignorée le 25e anniversaire au milieu d’une querelle de famille alors que les fans disent «  qu’elle mérite mieux  »

LITTLE People, la femme de la star du Big World Jacob Roloff, Isabel, a été ignorée le jour de son 25e anniversaire au milieu d’une querelle de famille en cours alors que les fans disent « qu’elle mérite mieux ».

Jacob, 23 et Isabel n’a pas été d’accord avec son frère Jérémie, 30 ans et sa femme Audrey, 28 ans, en raison de leurs opinions politiques divergentes.

Et maintenant les fans ont afflué Isabel après que Janae K – l’ami proche de Jeremy quand il avait rompu avec Audrey – fut la seule personne à lui envoyer publiquement ses souhaits d’anniversaire.

Rédacteurs se sont précipités pour montrer leur soutien à Isabel, qui s’est prononcée à propos de ses problèmes de dépression.

Un utilisateur a écrit: « Elle est aussi ma préférée et elle mérite mieux. »

Un autre a ajouté: « C’est [sic] si triste qu’aucun d’eux n’a posté quoi que ce soit. Izzy est si gentil avec eux tous. «

Le ralliement des fans est venu après qu’Isabel ait publié une image que Janae lui avait envoyée pour son anniversaire qui la décrivait comme une « humaine remarquable ».

Le message disait: [sic] «C’est l’un de mes anniversaires humains préférés aujourd’hui! Elle a marché avec moi à travers des saisons très difficiles et est toujours restée inébranlable dans son amour et son soutien.

« Elle est gentille et féroce et belle et talentueuse et tout est charmante. Elle est réelle et crue sur les choses difficiles de la vie. »

Janae a poursuivi: «Elle appelle les gens autour d’elle à aimer plus profondément et plus pur.

« Tu es une humaine remarquable, Isabel. Sœur d’anniversaire la plus heureuse! Je t’aime pour toujours. »

Isabel a répondu: « Je t’aime Janae !!! »

Isabel a récemment envoyé un message cryptique sur les réseaux sociaux sur la façon dont la querelle de longue date avec Jeremy et Audrey a l’a laissée anxieuse.

Elle a écrit sur ses histoires Instagram: « Salut. J’avais besoin d’un peu d’espace dans cet espace. Ma respiration anxieuse se produit par intermittence.

« Différentes choses le déclenchent, mais honnêtement, les interactions avec les gens d’ici peuvent m’envoyer en spirale et aggraver mon anxiété plus que tout. »

Elle a conclu: « Un signe évident que je devrais me retirer. Je vais juste le prendre jour après jour – je vous aime tous. »

Son message le mois dernier est venu après qu’elle a écrit sur Instagram l’année dernière, « vous êtes seulement aussi jolie que vous traitez les gens » au milieu de sa querelle avec sa belle-sœur Audrey.

Jacob n’a plus suivi Audrey après des années de désaccords sur la politique.

Audrey, qui a un blog et un podcast chrétiens, a republié la vidéo de son frère sur l’unité au milieu des manifestations de George Floyd dans ses histoires Instagram.

Jacob – qui a montré son soutien à Black Lives Matter en participant à plusieurs manifestations avec Isabel – a appelé la vidéo « propagande policière » et a dit que ce n’était «pas de l’activisme».

Audrey a posté le lendemain que elle «traversait une honte tempête».

Jacob a également semblé critiquer le soutien apparent de Jeremy et Audrey pour Donald Trump.

Il a tweeté en juin: « Moi aussi, je suis gêné d’être lié aux électeurs de Trump. »

Jacob se disputait avec Jeremy et Audrey pendant des années avant leurs combats explosifs en ligne.