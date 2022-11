Isabel dos Santos, fille de l’ex-président angolais, risque d’être arrêtée pour corruption

Jointe au téléphone ce mois-ci, Mme dos Santos a déclaré qu’elle s’était toujours mise à la disposition des autorités. Elle a déclaré qu’elle et son équipe juridique n’avaient reçu aucun avis d’arrestation et n’avaient pas pu en trouver un pour elle dans la base de données d’Interpol.

“Mon adresse est connue, mes allées et venues sont connues”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle vivait actuellement à Londres. « Je ne suis pas un fugitif. Je ne me cache de personne », a-t-elle ajouté.

Si un avis ou un mandat était émis, a-t-elle dit, elle serait disposée à aller en justice pour apporter la preuve qu’elle n’a jamais volé les ressources de l’État et que ses entreprises ont été construites légitimement et financées par des banques.

Elle a déclaré que les enquêtes et les accusations portées contre elle étaient une “persécution politique” de la part de M. Lourenço. “Il me voit comme une menace politique et une candidate potentielle à la présidentielle”, a-t-elle déclaré.