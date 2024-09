Isaac Wilson entre dans l’histoire des Utes en battant l’Oklahoma State, classé 14e

STILLWATER, Okla. — Avec le vétéran quart-arrière Cam Rising mis à l’écart pour une deuxième semaine consécutive, le numéro 12 de l’Utah s’est tourné vers le quart-arrière remplaçant Isaac Wilson au stade Boone Pickens samedi, puis s’est appuyé sur le véritable passeur de première année pour décrocher une victoire décisive lors du match inaugural du programme Big 12.

Lors de son deuxième départ en carrière, Wilson a complété 17 passes sur 29 pour 207 yards avec un touchdown et deux interceptions, livrant une série de moments clés et menant les Utes dans une victoire 22-19 contre le n°14 Oklahoma State pour devenir le premier véritable quarterback débutant à battre un adversaire du Top 25 AP dans l’histoire du programme.

« J’aime le fait qu’il ait continué à s’accrocher et qu’il n’ait jamais baissé les bras », a déclaré l’entraîneur de l’Utah, Kyle Whittingham. « Il a lancé quelques interceptions. Il n’a pas bronché. On a vu sa capacité à courir. Il a réussi cette course de 40 ou 50 yards. C’était énorme à ce moment-là. Il a baissé l’épaule et a fait une autre course difficile dans la zone rouge qui nous a valu un premier essai. C’est juste un compétiteur. »

Avant l’un des matchs les plus attendus du calendrier Big 12 2024, ESPN a rapporté samedi que Rising serait une décision de dernière minute contre Oklahoma State. Le passeur de septième année n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à la main contre Baylor le 7 septembre. Wilson a fait son premier départ en carrière contre Utah State lors de la semaine 3, complétant 20 de ses 33 passes pour 239 yards et trois touchdowns à la place de Rising lors d’une victoire à l’extérieur 38-21.

Whittingham a déclaré aux journalistes que les deux quarterbacks avaient partagé les répétitions d’entraînement lors de la préparation de l’Utah pour la semaine 3 contre l’Oklahoma State. Samedi, Rising portait un gant de protection sur sa main de lancer et a pris des répétitions de titulaire lors des échauffements d’avant-match avant que les Utes ne prennent la décision d’opter pour Wilson dans un match du top 15 des espoirs des éliminatoires du Big 12 College Football.

« Quand il sera prêt, il sera prêt », a déclaré Whittingham à propos du statut de Rising. « C’est tout ce que je peux dire. Nous espérions qu’il serait prêt cette semaine. »

« C’était littéralement une décision qui a été prise au moment du match », a poursuivi Whittingham. « Pas le jour du match, c’était le moment du match. Nous sommes rentrés dans les vestiaires après tous les échauffements, nous avons eu une petite conférence et avons décidé que le gars qui nous donnait la meilleure chance de gagner était Isaac. Cam était d’accord. C’est ce que nous avons fait et c’est dans cette direction que nous sommes allés. »

Whittingham a déclaré que l’Utah était « sans aucun doute » l’équipe la plus physique samedi après que les Utes aient dominé l’Oklahoma State 249-48 au sol et aient conservé le ballon pendant 42:26 de temps de jeu. Le running back de sixième année Micah Bernard a mené l’attaque au sol, totalisant un sommet en carrière de 182 yards pour devenir le premier rusher de l’Utah à dépasser les 150 yards depuis que Zack Moss a gagné 160 yards contre Stanford en 2018.

Mais le jeu de Wilson, le frère de l’ancien quarterback de BYU et actuel quarterback des Denver Broncos, Zach Wilson, a été essentiel à une victoire qui a encore consolidé les Utes comme favoris du Big 12 cet automne.

Champion d’État du lycée de l’Utah et 13e passeur de poche classé par ESPN dans la classe 2024, Isaac Wilson a commencé son deuxième départ en carrière pour les Utes avec une paire d’incomplétions avant que le safety de l’État de l’Oklahoma Trey Rucker n’intercepte le premier lancer en profondeur de Wilson de la journée pour mettre fin à la deuxième série offensive de l’Utah.

Le début de match hésitant a permis de se faire une idée de l’assurance et de la maturité de Wilson. Le meneur de jeu de 1,88 m et 92 kg a suivi l’interception avec des passes complétées sur 11 de ses 14 passes suivantes, dont cinq passes de plus de 15 yards. La lecture confiante de Wilson au quatrième quart-temps a fait la différence sur une passe de touchdown de 45 yards à l’ailier rapproché Brant Kuithe sur ce qui s’est avéré être le score décisif avant que les Utes ne repoussent une tentative de retour tardive d’Oklahoma State.

Mais les meilleurs moments de Wilson ont eu lieu lorsque le jeune passeur a utilisé ses jambes. Face à un quatrième et court au deuxième quart-temps, Wilson a déjoué le cornerback des Cowboys Korie Black, maintenant en vie une séquence de 11 jeux et 62 yards pour un touchdown qui a pris 6 minutes et 28 secondes de jeu.

Wilson a montré sa vitesse quelques minutes après la mi-temps lorsqu’il a quitté la poche et a dépassé la défense de l’Oklahoma State pour une course de 48 yards. Il s’est à nouveau tourné vers ses jambes pour une conversion en quatrième tentative au quatrième quart-temps, une autre d’une série de jeux critiques que Wilson a exécutés un jour où l’Utah a converti quatre de ses cinq tentatives de quatrième tentative pour renverser son premier adversaire du top 15 depuis 2018.

« L’équipe me fait confiance, donc je dois aller faire un jeu », a déclaré Wilson lorsqu’on lui a demandé d’où il tirait sa confiance dans les situations de pression. « Ils ne nous ont donné aucune couverture pendant presque tout le match. Personne n’avait d’avantage sur moi. Donc, quand j’ai cassé cette poche, je savais que j’allais la retrouver. »

La transition en douceur de l’Utah au poste de quart-arrière contraste fortement avec la débâcle du poste de quart-arrière qui s’est déroulée sur la ligne de touche opposée samedi.

Alan Bowman, QB de l’Oklahoma State en septième année, a débuté avec quatre passes complétées sur ses dix premiers lancers, puis n’a réussi que deux de ses douze tentatives suivantes avant la mi-temps, terminant la première mi-temps avec 8 passes sur 22 pour 89 yards et une interception. Alors que les Cowboys étaient menés 10-3 à la pause, l’entraîneur Mike Gundy a ouvert la deuxième mi-temps avec le quarterback de deuxième année en chemise rouge Garret Rangel au poste de pivot.

Au cours des quatre séries supervisées par Rangel, les Cowboys ont gagné 32 yards et un premier down en 15 jeux tandis que l’Utah a construit un avantage de 22-3 au début du quatrième quart-temps. Bowman est ensuite revenu dans le jeu avec 9:26 restant et a été intercepté lors de sa deuxième série avant de compléter ses huit dernières passes avec une paire de touchdowns alors qu’Oklahoma State a effectué une remontée tardive, gagnant 127 yards sur ses deux derniers drives offensifs.

L’attaque des Cowboys, qui a explosé dans les dernières minutes, n’a fait que rendre encore plus déroutante l’unité qui a tant lutté pendant les 55 premières minutes. Malgré les performances inégales de Bowman et son retrait temporaire, Gundy s’est engagé à faire du vétéran passeur le titulaire d’Oklahoma State à l’avenir, alors que les Cowboys se préparent à un déplacement à Kansas State, 13e.

« Parfois, il faut sortir un joueur et le calmer un peu », a déclaré Gundy. « J’avais l’impression que nous ne jouions pas bien et que nous avions besoin d’un lanceur de relève. Il fallait mettre quelqu’un d’autre sur le terrain. Et Garret a eu une journée difficile. Alors, on revient à la normale. »