TEL AVIV – Isaac Shoshan, un agent d’infiltration israélien d’origine syrienne qui s’est fait passer pour un Arabe au début de sa carrière, participant à des attentats à la bombe et à une tentative d’assassinat, avant d’apporter une contribution majeure aux méthodes d’espionnage du pays, est décédé le 28 décembre à Tel Aviv. Il avait 96 ans. Sa fille Eti a confirmé le décès, à l’hôpital Ichilov. Il avait subi un accident vasculaire cérébral, dit-elle. Dans un hommage sur Twitter, l’ancien Premier ministre Ehud Barak, qui a déjà servi dans une unité de renseignement israélienne que M. Shoshan a aidé à concevoir, a déclaré que M. Shoshan avait «risqué sa vie encore et encore» au nom d’Israël. « Des générations de guerriers ont appris leur métier à ses pieds », a-t-il ajouté, « moi aussi. » M. Shoshan est né Zaki Shasho à Alep, en Syrie, en 1924 dans une famille juive arabophone. Il a étudié dans une école de langue française, a appris l’hébreu dans des écoles juives orthodoxes et, dans sa jeunesse, il a appartenu aux scouts sionistes hébreux. À 18 ans, motivé par son sionisme, il s’est rendu dans ce qui était alors la Palestine sous domination britannique et, en l’espace de deux ans, a été recruté par le Palmach, la force de combat juive clandestine. Au cours de sa formation, il a été affecté à une unité secrète connue sous le nom de peloton arabe. Composé de Juifs pouvant se faire passer pour des Arabes, il était chargé de recueillir des renseignements et de commettre des sabotages et des assassinats ciblés.

L’unité a été mise en place dans l’attente d’une «guerre civile en Palestine entre juifs et arabes», a déclaré Yoav Gelber, émirite et historien de l’époque. Les membres de l’unité, pour la plupart des immigrants des pays arabes, ont été formés à la collecte de renseignements et aux communications secrètes – le code Morse, par exemple – ainsi qu’à la tactique de commando et à l’utilisation d’explosifs. Ils ont également subi une étude approfondie de l’islam et des coutumes arabes afin de pouvoir vivre en tant qu’Arabes sans éveiller les soupçons. M. Shoshan a commencé à prendre part à des opérations de collecte de renseignements après que les Nations Unies ont voté en 1947 la partition de la Palestine en États juifs et arabes séparés, déclenchant des affrontements qui se transformeraient en guerre.

Mais il fut bientôt appelé à mettre à profit un autre aspect de sa formation: aider à assassiner un dirigeant palestinien, le cheikh Nimr al-Khatib, qui aurait quitté le Liban avec des armes en février 1948.

Des hommes armés devaient tirer sur la voiture du cheikh, et M. Shoshan, en tant que spectateur arabe apparent, a reçu pour instruction de «revenir en courant et de sembler aider, mais en fait de s’assurer que le cheikh était mort, et sinon, de terminer le travail. avec mon arme de poing », a-t-il déclaré dans une interview en 2002. Le cheikh a en effet été abattu dans sa voiture – les assassins «l’ont aspergée de tirs de mitraillettes», a déclaré M. Shoshan – mais a survécu après que les soldats britanniques ont empêché M. Shoshan de l’atteindre. Gravement blessé, le cheikh a quitté la Palestine et a cessé de jouer un rôle actif dans la guerre. Peu de temps après, M. Shoshan et un autre membre du peloton arabe ont été envoyés dans un garage à Haïfa, en Israël, où les renseignements ont indiqué qu’une voiture piégée était en cours d’assemblage. «Les propriétaires ne nous ont jamais soupçonnés du tout», a déclaré M. Shoshan. «Bien sûr, ils ne voulaient pas laisser entrer notre voiture, mais ils ont accepté de nous laisser entrer un moment pour utiliser la salle de bain.» C’était assez long pour activer un fusible chronométré sur un engin explosif et fuir. Quelques minutes plus tard, une énorme explosion a secoué toute la zone, démolissant le garage et plusieurs bâtiments adjacents, tuant au moins cinq personnes et en blessant bien d’autres. En 1948, après que les forces britanniques se sont retirées de Palestine et qu’Israël a déclaré son indépendance, des agents du peloton arabe ont été envoyés dans les pays arabes voisins dans le double objectif de recueillir des informations et de contrecarrer les menaces perçues. «Bien que nous ayons été envoyés pour recueillir des renseignements, nous nous considérions également comme des soldats et nous recherchions des opportunités d’agir», a déclaré M. Shoshan.