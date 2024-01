Isaac Herzog amène les familles des otages à la conférence de Davos

(JNS) Le président israélien Isaac Herzog sera accompagné de représentants des familles des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza lors de son voyage mercredi à Davos, en Suisse, pour assister au Forum économique mondial annuel.

L’objectif principal du voyage est « de promouvoir la question et d’augmenter la pression politique pour obtenir le retour rapide et sûr de tous les otages détenus par le Hamas », selon un communiqué du bureau de Herzog.

“En outre, le président continuera de révéler aux dirigeants mondiaux de manière claire et approfondie les détails des atrocités commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre”, ajoute le communiqué.

Herzog soulignera également auprès des dirigeants mondiaux les efforts humanitaires déployés par Israël, qui font partie intégrante de la campagne militaire contre le Hamas.

“Il soulignera la gravité de la menace sécuritaire à laquelle sont confrontés l’Etat d’Israël et l’ensemble de la région tant que l’organisation terroriste Hamas continuera de contrôler la bande de Gaza”, indique le communiqué.

Herzog sera interviewé sur scène dans le cadre de sa participation à la conférence.

Par ailleurs, la première dame israélienne Michal Herzog participera à un panel sur l’antisémitisme, aux côtés de Douglas Emhoff, second gentleman des États-Unis, et Jonathan Greenblatt, directeur national de la Ligue anti-diffamation.

La France a envoyé au Qatar des médicaments indispensables aux otages israéliens à Gaza, a confirmé mardi l’ambassade du pays européen à Tel Aviv.

Le président Emmanuel Macron a ordonné au ministère des Affaires étrangères à Paris de dresser une liste de médicaments pour 45 captifs qui en ont besoin et qui sont en otages depuis plus de 100 jours. Ils ont été achetés et livrés à Doha samedi.

Les médicaments n’ont pas encore atteint la bande de Gaza. Ils devraient être remis au Comité international de la Croix-Rouge ou à un autre tiers pour entrer dans l’enclave côtière.

La Croix-Rouge n’a rendu visite à aucun des otages détenus par le Hamas. Cent six otages restent à Gaza sur les quelque 240 enlevés lors du massacre du 7 octobre dans le nord-ouest du Néguev. Plus de 100 personnes ont été libérées dans le cadre d’un accord conclu en novembre, et beaucoup seraient mortes.

Samedi soir, des dizaines de milliers d’Israéliens ont afflué sur la « place des otages » à Tel Aviv pour une veillée de 24 heures marquant le 100e jour de l’enlèvement des otages et exigeant leur retour.

Les organisateurs ont déclaré qu’environ 120 000 personnes ont assisté aux heures d’ouverture de l’événement sur la place située à l’extérieur du Musée d’art de Tel Aviv, qui a commencé après le coucher du soleil et comprenait un discours enregistré de Macron et un discours en personne de l’ambassadeur américain en Israël Jacob Lew, qui s’est engagé à déployer tous les efforts pour libérer les captifs.