Isaac Drogba, fils de l’ancien attaquant de Chelsea et de Côte d’Ivoire Didier, a signé un accord avec le club italien de quatrième division Folgore Caratese, a annoncé lundi le club.

Le joueur de 20 ans, qui opère en attaque comme son père, a rejoint l’équipe basée en Lombardie après des périodes dans la formation des jeunes de Chelsea et avec les équipes des moins de 19 ans et B de l’équipe française de Guingamp.

Son père Didier a commencé sa carrière dans le deuxième niveau français au Mans et a remporté quatre titres de Premier League, quatre FA Cup et la Ligue des champions à Chelsea, un titre turc avec Galatasaray, et est devenu le meilleur buteur de tous les temps en Côte d’Ivoire. avant de prendre sa retraite en 2018.

Isaac sera désormais chargé de renvoyer ses nouveaux employeurs vers la Serie C, alors qu’ils sont actuellement septièmes du groupe A de la Serie D, à deux points d’une place en séries éliminatoires.