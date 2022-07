Isaac Dogboe vise Josh Warrington au Royaume-Uni dans sa quête pour redevenir champion du monde | Nouvelles de boxe

Isaac Dogboe a déjà été champion du monde et est déterminé à le redevenir.

S’il veut le faire, il doit d’abord vaincre Joet Gonzalez ce week-end au Grand Casino Hinckley dans le Minnesota, en direct sur Sky Sports.

Dogboe s’est fait connaître avec son cri de guerre entraînant d’avant-combat “Neho!” – ce qui signifie déraciner – et remportant le poids super-coq WBO dans une performance émouvante lorsqu’il a martelé Jessie Magdaleno en 2018.

Mais il a subi de douloureuses défaites consécutives face à Emanuel Navarrete et a dû se reconstruire. Passant au poids plume, il s’est associé au nouvel entraîneur Barry Hunter et au cours des deux dernières années, il a remporté trois victoires contre des adversaires de bonne qualité à Chris Avalos, Adam Lopez et Christopher Diaz.

“Il s’agit de revenir au sommet. Quand j’ai perdu contre Navarrete la deuxième fois, avec mon visage tout enflé et tout le reste, je lui ai donné tous les accessoires, il était le meilleur homme de la nuit. Mais j’ai dit que J’allais revenir”, a-t-il dit Sports du ciel.

“Ça a été dur et ça a été génial. Il y a eu beaucoup d’apprentissage en cours de route et j’en suis fier. J’en suis vraiment fier. Je dis que ça a été des années de construction de caractère. Donc je suis vraiment très fier de toutes les expériences et tout ce que j’ai traversé. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant d’être à nouveau mélangé avec des combattants de haut niveau, de revenir à nouveau à ce niveau. Je loue Dieu et je loue mon équipe et Top Rank et tous ceux qui sont impliqués.”

Gonzalez est lui-même un combattant de haut niveau. Il n’a perdu que deux fois au cours de sa carrière de 27 combats et ces défaites ne sont survenues que contre le meilleur des meilleurs, Navarrete et le brillant Shakur Stevenson.

Les styles de Dogboe et Gonzalez risquent de se combiner pour un combat explosif.

“Nous l’avons étudié”, a déclaré Dogboe. “Ce n’est pas un jeu d’enfant. Il vient toujours se battre. C’est sa nature. C’est une de ces choses où je sais qu’il l’apporte.

“Je crois qu’il va venir me chercher. Je crois aussi que son coin pourrait lui dire, tu sais quoi, qu’il devrait essayer de me boxer.”

Mais il a ajouté: “Vous ne pouvez pas vraiment changer du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas changer complètement du jour au lendemain. À un moment donné, vous allez revenir à vos anciennes habitudes et c’est à votre équipe de vous ramener sur la bonne voie. Nous attendons juste le combat avec impatience.

“J’ai vraiment hâte de voir ce qu’il apportera à la table. Je sais que c’est un combattant de haut niveau. Il aime juste continuer. Nous avons quelque chose de prévu pour lui.”

L’événement qui pourrait se transformer en un brûleur de grange à 10 coups qui plaira à la foule aux premières heures du dimanche matin, en direct à partir de 2 heures du matin Événement principal de Sky Sports et Sky Sports Action, est promu par Top Rank. Todd duBoef, le président de Top Rank, est certain que le vainqueur sera bien placé pour un autre titre mondial.

“L’une des choses que nous avons vues, c’est que lorsque vous réunissez ces gars de haute qualité dans des matchs et qu’ils franchissent cette étape, cela les met inévitablement en ligne”, a déclaré DuBoef. Sports du ciel.

“Ils ne sont pas assis à attendre des combats de mise au point. Ils mènent en fait un combat de haute performance. Dogboe vient de remporter la victoire qu’il a remportée il y a quelques mois. Beaucoup de gens pensent que c’était un combat très serré. Et Joet Gonzalez, nous l’avons récemment intégré à notre écurie, c’est un combattant vraiment formidable… Shakur lui accordait beaucoup de respect, il ne prenait pas de risques.

“Ce sera un combat formidable. C’est fantastique et je pense que stylistiquement, ça va être mieux.

“Celui-ci est celui où ils viennent tous les deux se lancer et c’est ce qui rend la boxe si merveilleuse.”

DuBoef a également identifié un combat avec Michael Conlan comme une bonne option pour Dogboe. “Je peux le voir se produire”, a déclaré le président de Top Rank. « Excellente catégorie de poids, beaucoup de bons affrontements, beaucoup de bons endroits où aller.

“Ce n’est peut-être pas le cas que l’opportunité de titre soit la meilleure opportunité. Et il se peut que Dogboe et Conlan deviennent le plus grand combat là-bas pour eux deux et qu’il n’y ait peut-être pas de titre associé. Cela ne diminue pas le valeur du combat du tout.

“Du point de vue du style et du point de vue des fans, cela peut être un match merveilleux à avoir, alors nous pesons toutes ces choses à mesure que nous avançons.”

Il y a un autre combat passionnant pour lequel Dogboe se bat. Il veut défier le champion poids plume IBF Josh Warrington.

“J’adorerais ce combat. J’adore la façon dont il se bat. Il n’est pas non plus un jeu d’enfant. Je crois que Josh Warrington et moi-même serions un grand combat, ce serait un combat passionnant pour les fans britanniques. C’est un combat que j’adorerais J’adorerais le tester », a déclaré Dogboe.

Né au Ghana, Dogboe a grandi dans le sud de Londres. Son parcours dans la boxe l’a amené à concourir dans des endroits comme Fairfield Halls à Croydon en tant qu’amateur et à remporter les championnats nationaux à Houghton-Le-Spring dans le nord-est de l’Angleterre. Surnommé “Royal Storm”, il a représenté le Ghana aux Jeux olympiques et a combattu professionnellement principalement au Ghana et aux États-Unis.

“Ça a vraiment été un sacré voyage”, a-t-il déclaré. “Je suis sous le radar et avant que vous ne le sachiez, j’ai juste pris le monde d’assaut et je suis automatiquement devenu” Royal Storm “- vous ne savez pas quand il va frapper jusqu’à ce qu’il vous frappe. C’est donc juste quelque chose que nous adopté et ça a juste décollé à partir de là.”

Dogboe veut retourner au Royaume-Uni pour un combat et Warrington serait l’occasion idéale pour cela.

“C’est là que tout a commencé pour moi. Tout a commencé à Londres. Revenir serait un super retour aux sources. C’est une chose que j’attends vraiment avec impatience”, a-t-il déclaré. “Le moment venu, il serait l’un des gars avec qui j’aimerais monter sur le ring.”

L’objectif de Dogboe est clair. “Je veux entrer dans les grands combats avec les gars avec les titres”, a-t-il déclaré. “Deux fois champion du monde. J’ai vraiment hâte d’y être. Ce sera une autre grande réussite. Pour moi, pour mon camp et pour tous ceux qui m’admirent.”

