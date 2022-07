Isaac Chamberlain: “La boxe m’a sauvé la vie, battre Chris Billam-Smith samedi va changer ça” | Nouvelles de boxe

La boxe a donné à Isaac Chamberlain une bouée de sauvetage. La victoire de samedi pourrait changer sa vie.

Pourtant, le défi de taille posé par Chris Billam-Smith – rugi par ses partisans de Bournemouth – n’est rien comparé aux tribulations auxquelles Isaac Chamberlain a été confronté dans sa jeunesse à Londres.

Le poids lourd britannique a vu des choses qu’aucun enfant ne devrait voir dans les rues de Brixton avant même d’avoir atteint son adolescence. Même ainsi, la prévalence de la culture des gangs et des crimes au couteau était telle qu’elle s’est normalisée pour un enfant qui a eu la chance de prendre son petit-déjeuner avant l’école.

Chris Billam-Smith affrontera Isaac Chamberlain en direct et en exclusivité sur Sky Sports à Bournemouth le samedi 30 juillet



“Quand vous avez grandi autour de lui, vous en devenez insensible. Vous recevez cet appel téléphonique. Un tel a été poignardé ou un tel est décédé. C’est très triste et parfois cela frappe à la maison, mais après un certain temps, vous devenez un peu engourdi”, a-t-il dit Sky Sports Nouvelles.

“J’ai vu des trucs.”

Parmi les personnes tuées dans cet environnement horrible et brutal se trouvait le cousin adolescent de Chamberlain. À l’âge de 11 ans seulement, Chamberlain a été contraint de transporter des drogues de classe A pour les chefs de gangs.

“En grandissant à Brixton, vous deviez faire certaines choses pour les aînés”, a-t-il dit, “transporter de la drogue et des trucs. Vous pensez:” Ouais, ils veillent sur toi. Mais ce n’est pas vraiment le cas, ils abusent de vous.

“Dans votre tête à cet âge, vous pensez que si je fais ça, vous pouvez avoir ce qu’ils ont – les voitures, les chaînes, l’argent. Vous êtes là et vous ne pouvez même pas prendre le petit déjeuner parfois. Tout ce que vous aviez pour le dîner Tu n’avais rien, j’attendais la cantine scolaire gratuite pour avoir un bon repas.“

Chris Billam-Smith dit qu'il est "imbattable à domicile" et "100% va remporter la victoire" sur Isaac Chamberlain dans sa ville natale de Bournemouth



Le chemin de Chamberlain semblait destiné à le conduire dans une direction déprimante. Jusqu’à ce que la boxe transforme son paysage. C’est sa mère qui l’a emmené au gymnase pour la première fois – et il n’y avait pas de retour en arrière.

“J’aurais probablement suivi mes amis avec qui j’ai grandi à l’époque. Ils se sont trompés de chemin. Vous devenez un produit de votre environnement. Je serais probablement allé en prison, ou j’aurais été poignardé ou quelque chose comme ça, mais Dieu merci, je ne l’ai pas fait”, a-t-il déclaré.

“La boxe m’a donné une bouée de sauvetage. Quand j’étais jeune, j’avais une faible estime de moi – je ne croyais pas vraiment en moi. La boxe donne une voix à ceux qui n’en ont pas ou qui ne veulent pas s’exprimer. Cela vous rend confiant pour parler à travers vos combats. Cela vous donne cette confiance pour vous exprimer et être vous-même beaucoup plus. Avant la boxe, j’étais plus dans ma coquille. Je suis très reconnaissant.”

Alors que son voyage à l’intérieur du ring de boxe a été loin d’être fluide – en proie à l’inactivité, aux blessures et à une défaite précoce contre Lawrence Okolie en 2018 – une victoire sur son rival national Billam-Smith samedi ouvre la porte à de potentielles opportunités de titre mondial.

Chris Billam-Smith contre Isaac Chamberlain est en direct sur Sky Sports le 30 juillet





Il est impossible d’effacer véritablement les souvenirs forgés dans cet environnement hostile en tant qu’enfant. Au lieu de cela, Chamberlain veut utiliser ses expériences pour responsabiliser les jeunes qui grandissent dans des communautés similaires à la sienne. Il travaille comme ambassadeur de Gloves Up Knives Down – une initiative visant à donner accès à une formation de boxe aux jeunes pour les aider à mener une vie épanouie loin du crime.

“Je sais que quelqu’un a une histoire comme la mienne ou même pire. Je sais que si cela peut m’aider, cela peut certainement aider le prochain enfant qui pensait comme moi. Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles je suis fortement derrière à cause de ce qu’il a fait dans ma vie”, a déclaré Chamberlain.

Gloves Up Knives Down lancera samedi son tout premier hub physique à Haringey – quelques heures seulement avant que Chamberlain n’entre sur le ring au Bournemouth International Centre. Le cruiserweight britannique est bien conscient de l’effet transformateur que ce combat pourrait avoir sur sa propre voie.

“Ce sera un grand spectacle. J’ai hâte de montrer à tout le monde qu’Isaac est l’un des combattants les plus améliorés de ces derniers temps. Ce combat pourrait définitivement changer ma vie”, a-t-il déclaré.

“Ils disent que le vainqueur de ce combat se bat pour le titre mondial IBF contre Jai Opetaia et les ceintures Ring Magazine, ce qui signifie que vous êtes n ° 1 dans le monde. C’est une énorme opportunité pour moi. C’est certainement quelque chose qui peut changer ma vie et changer la vie de ma famille.”

