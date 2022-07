Isaac Chamberlain : “Deontay Wilder m’a frappé avec un uppercut et j’ai cru que j’étais de retour à Londres” | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder reviendra au sommet du sport, prédit le poids lourd londonien Isaac Chamberlain.

Wilder a terminé une trilogie passionnante de combats avec Tyson Fury l’année dernière. Il a perdu leur dernière rencontre meurtrière à Las Vegas en octobre et l’Américain n’a pas encore dévoilé ses plans pour un retour.

Chamberlain, un ancien partenaire d’entraînement de Wilder, s’attend à ce que l’Américain revienne sur la scène de la boxe poids lourds.

“Un million pour cent”, a-t-il Raconté Nouvelles de Sky Sports.

“Vous avez besoin de personnages comme ça en boxe, il reviendra.

Image:

Isaac Chamberlain : ” Deontay Wilder n’est pas seulement une centrale électrique. C’est sa vitesse qui fait la différence. ”





“Je me souviens que je lui faisais face avant les autres combats, il était dans la zone et enfermé. Un véritable test de caractère est de savoir comment vous rebondissez.”

De s’entraîner ensemble, Chamberlain sait que Wilder a les outils pour défier n’importe qui dans la division.

“Il est puissant, très puissant. Je me souviens que je l’ai combattu quand j’avais 19 ans, il m’a frappé avec un uppercut, je pensais que j’étais de retour à Londres. C’est un solide puncheur”, a ri Chamberlain.

“Les gens disent toujours que c’est son pouvoir. Ce n’est pas vraiment, c’est sa vitesse. Il est très rapide et il traite très rapidement. Les gens ne s’en rendent pas compte et les gens pensent seulement qu’il est sauvage juste en général.

“Non, il n’est sauvage que lorsqu’il vous fait mal. Mais il s’en tient très bien aux bases, il est très, très vif. Il est donc meilleur que ce que les gens pensent.

“Il y a une méthode derrière la folie.”

Chamberlain a également passé du temps sur le ring avec un autre poids lourd de premier plan, Oleksandr Usyk.

L’Ukrainien est devenu le champion incontesté des poids lourds avant de passer aux poids lourds pour battre Anthony Joshua pour les titres unifiés IBF, WBO et WBA.

“Ce sont les deux premiers, je dirais [I’ve been in the ring with]. En termes de cerveau et d’intelligence de boxe, c’est probablement Usyk. En termes d’athlétisme, probablement Wilder”, a déclaré Chamberlain.

“Il [Usyk] est très intelligent. C’est toujours une partie d’échecs.

“Usyk est un gars formidable, il me donnait beaucoup de conseils sur ce qu’il fallait faire et comment développer mes compétences en boxe.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Billam-Smith affrontera Isaac Chamberlain en direct et en exclusivité sur Sky Sports à Bournemouth le samedi 30 juillet.



Cela donne à Chamberlain une perspective éclairée sur le match revanche Usyk contre Joshua.

“AJ doit venir avec le bon plan de match. Il doit venir très féroce, très fort. Tout le monde n’arrête pas de dire que vous devez faire rouler Usyk, mais le fait est qu’Usyk est également puissant”, a déclaré Chamberlain.

“Il était peut-être un poids lourd, mais il a augmenté et il a du pouvoir. Donc, pour entrer et essayer de le bombarder, cela n’aura aucun sens. Il y a des coups qui reviennent. Vous devez être très calculé avec votre approche.

“Alors [Joshua] doit être intelligent. Utilisez ses feintes, utilisez son mouvement latéral. Allez où va Usyk, mais jouez aux échecs avec lui, mais jouez aux échecs avec lui de manière agressive. C’est comme ça qu’il doit le battre et l’épuiser jusqu’au corps. Lorsque vous êtes à l’intérieur, soyez également beaucoup plus brutal. Il a une bonne équipe autour de lui qui aura un excellent plan de match, donc nous verrons.”

Chamberlain pense que le temps qu’il a passé à s’entraîner avec certains des meilleurs boxeurs du monde – dans les meilleurs gymnases – le développera certainement en tant que boxeur. Il est déterminé à montrer les compétences qu’il a acquises lors de son affrontement du 30 juillet avec Chris Billam-Smith à Bournemouth, en direct sur Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Isaac Chamberlain dit qu’il “va devoir être sur mon jeu” pour vaincre Billam-Smith avant le combat à Bournemouth.



“Parfois, il faut se regarder dans le miroir et se demander que puis-je faire pour aller mieux ?.

” Est-ce que je vais juste rester ici ou est-ce que je vais essayer d’évoluer et de m’améliorer ? Je crois que c’est ce que j’ai fait. Je suis parti, je suis allé à Miami et je me suis battu seul avec tous les champions du monde et les prétendants au titre mondial à Miami.

”J’y ai passé Noël, j’y ai passé le Nouvel An, j’y ai passé mon anniversaire. C’était très, très difficile pour moi, mais je savais que quelque chose allait en sortir.

“Je mets tout dans ma formation.

”Quand je me bats maintenant, toute l’énergie que je mets dans mon entraînement, je la mets dans le combat.

“Donc ça va être un grand spectacle le 30 juillet et j’ai hâte de faire la même chose que j’ai fait mais à plus grande échelle et de montrer à tout le monde qu’Isaac est l’un des combattants les plus améliorés ces derniers temps.”

Le plus grand combat de l’histoire de la boxe féminine – Claressa Shields contre Savannah Marshall – est en direct sur Sky Sports le samedi 10 septembre. Faites partie de l’histoire et achetez des billets pour l’épreuve de force de Londres ici.