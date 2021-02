Isaac Baptiste révèle qu’il souffre de schizophrénie à une Lola Pearce choquée

ISAAC Baptiste révèle qu’il a la schizophrénie à son rendez-vous Lola Pearce la semaine prochaine à EastEnders.

Le feuilleton de la BBC One a fait allusion à la maladie mystérieuse d’Isaac dans des scènes récentes alors que sa mère Sheree faisait de grands efforts pour l’empêcher de sortir avec Lola.

Quand Sheree a dit à Isaac qu’il ne serait jamais traité de la même manière s’il révélait son secret, Isaac lui a dit qu’elle réagissait de manière excessive.

Mais Sheree a plus tard retrouvé Lola et l’a avertie de ne pas s’approcher de son fils, laissant les fans choqués.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Isaac et Lola s’ouvrir l’un à l’autre à une date et il révélera son grand secret.

Lola est choquée quand il lui dit qu’il est schizophrène.

Comment va-t-elle réagir?

Isaac a fait allusion pour la première fois à un diagnostic secret l’année dernière après que Patrick eut un accident vasculaire cérébral.

Isaac a félicité sa mère d’avoir soutenu Patrick et a révélé qu’il craignait que personne ne puisse regarder au-delà de ses propres problèmes de santé, mais n’a pas expliqué ce qu’ils étaient.

Cette semaine, l’intrigue s’est épaissie quand Isaac a dit à Patrick qu’il prenait des médicaments – et qu’il avait été hospitalisé il y a quelques années.

Mais pourquoi il a été hospitalisé reste incertain.

Quand Patrick a demandé à Sheree pourquoi Isaac était à l’hôpital, elle a rejeté ses inquiétudes et a expliqué qu’il venait de se casser des os.

Mais il semblait y avoir plus dans l’histoire quand Sheree a parlé plus tard à son fils et a rappelé à Isaac qu’il était presque mort.

La maladie secrète d’Isaac Baptiste est enfin révélée lors d’une dispute explosive avec sa mère

Parlant de relations, Sheree lui a dit: « Ils ne sont pas bons pour toi, Isaac, et c’est injuste pour la femme. »

« Je vais mieux maintenant, j’ai grandi. Ce ne serait pas la même chose », a-t-il déclaré.

Elle a répondu: « Tu aurais pu être tué, Isaac. Mon sang se refroidit quand j’y pense. »