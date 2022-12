Iryo : les nouveaux trains à grande vitesse espagnols en font la capitale ferroviaire européenne

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Quoi de mieux qu’un vaste réseau ferroviaire à grande vitesse ? Trois ou quatre concurrents, qui devraient non seulement améliorer les options des voyageurs, mais aussi (espérons-le) faire baisser les prix.

Vendredi a vu le lancement d’iryo, la dernière entreprise à entrer sur le marché espagnol des trains rapides, qui est déjà très encombré. La compagnie aérienne nationale Renfe a été rejointe par la start-up française Ouigo en 2021 et a rapidement lancé sa propre branche à bas prix, Avlo, en réponse.

Avec l’arrivée d’iryo, cela fait trois concurrents officiels, mais quatre marques concurrentes, faisant de l’Espagne le premier pays d’Europe à avoir autant d’options à grande vitesse.

Iryo appartient à certains acteurs majeurs : l’opérateur ferroviaire public italien Trenitalia, la société d’infrastructures espagnole Globalvia et Air Nostrum, une compagnie aérienne espagnole.

Trenitalia a amené les trains en Espagne : pas moins de 20 trains Frecciarossa ou “flèche rouge” – le train phare en Italie, qui peut rouler à des vitesses allant jusqu’à 223 miles par heure. Le projet de train à grande vitesse en Italie est un tel succès qu’il a contribué à tuer la compagnie aérienne nationale. Alors attention à Iberia.

Iryo a lancé vendredi des opérations entre Madrid, Barcelone et Saragosse, et se poursuivra le 16 décembre avec Madrid, Cuenca et Valence. D’autres itinéraires sont en attente en 2023 : des liaisons vers Séville, Malaga, Cordoue et Antequera le 31 mars, et Alicante et Albacete le 2 juin.

La compagnie a signé des accords pour offrir des billets combinés et des expériences de voyage avec Cercanías (systèmes régionaux de trains de banlieue de la région métropolitaine) et Air Europa. Il exploitera 30 % des services à grande vitesse espagnols et vise à transporter huit millions de passagers par an.

Se targuant d’être centrés sur “la personnalisation et la flexibilité”, les trains ont quatre classes de voyage – les intrigantes nommées Inicial, Singular, Singular Only You et Infinita. Trois d’entre eux sont adaptés aux voyageurs d’affaires, a déclaré la société dans un communiqué, mais tous les sièges à bord auront des prises USB et standard, des accoudoirs individuels et une connexion Wi-Fi 5G gratuite.

Les sièges de la classe Singular Only You. Iryō

Le menu à bord, Haezea (qui signifie “vent” en basque), sera plein d’ingrédients de saison et “d’options saines”, préparés sur place, selon la compagnie.

Un voyage inaugural lundi a réuni des politiciens espagnols. Il a été salué comme une “étape décisive dans l’avancée vers une nouvelle mobilité en Espagne” par Ximo Puig, président de la Generalitat Valenciana.

Les trains Frecciarossa auront quatre classes. Rober Solsona/Europa Press/Getty Images

Luigi Corradi de Trenitalia a qualifié le lancement de réponse aux “objectifs de durabilité environnementale et sociale fixés par l’Union européenne pour améliorer les déplacements dans tous les pays”.

Tandis que Nick Brooks, secrétaire général d’ALLRAIL (l’Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe, qui représente les compagnies ferroviaires voyageurs indépendantes), a déclaré avant le lancement : – rendent le rail longue distance plus attractif et éloignent les voyageurs des modes de transport moins durables, à savoir les compagnies aériennes et les voitures.”

Le buffet promet d’être au top. Iryō

Le groupe a appelé à “la concurrence entre les différents opérateurs sur toutes les liaisons ferroviaires à grande vitesse en Europe” dans un communiqué, qualifiant des entreprises comme iryo “l’avenir du transport ferroviaire de passagers”.

En ce qui concerne les prix, compte tenu de la disponibilité en décembre, les billets pour le trajet de 382 miles et 2 heures 45 minutes de Barcelone à Madrid commencent à seulement 18 € (19 $), bien que la plupart des trajets coûtent environ 50 €. Faire le trajet entre les deux villes prendrait plus de six heures.