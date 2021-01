Jonnie Irwin de A Place in the Sun a été laissé mortifié après qu’un couple lui ait donné des critiques sévères sur le salon immobilier.

Les fermiers Fred et Susan cherchaient une maison de vacances à Palma, Majorque et ont été loin d’être impressionnés par ce que l’expert immobilier avait à leur montrer.

Le couple a déclaré à Irwin qu’ils avaient un budget de 265000 £, mais qu’ils pouvaient l’augmenter de 10000 £ pour la bonne propriété.

Mais l’hôte a été laissé perplexe lors de la visualisation de leur première propriété, Fred a commencé à compter combien de coins il y avait dans la maison.

«C’est une première pour moi. C’est une toute nouvelle expérience que je n’ai jamais eu un homme à compter les virages auparavant », a déclaré Irwin.

Les choses ont réussi à s’améliorer pour Irwin alors qu’ils visitaient la propriété suivante.

Susan lui a dit: « La dernière fois que moi et Fred étions ici, nous nous sommes assis dans ce restaurant [over there] et j’ai dit que j’aimerais vivre ici.

«Les émotions se sont installées.»

Irwin a répondu: «Vous avez l’air émotif. Sécheons ces yeux et allons jeter un œil.

Tout a semblé chercher Irwin qui a plaisanté, « je suis tombé au premier obstacle », avant que Fred ne plaisante cruellement, « tu es tombé à plat ventre ».

Un Irwin choqué est revenu avec: « Très bien Fred! »

Le présentateur leur a ensuite montré trois autres propriétés et n’a rien trouvé à leur goût.

Susan a admis: « Cela a été vraiment haut et bas. Nous avons appris sur nous-mêmes ainsi que sur les propriétés. »

Ce à quoi Jonnie a admis: «Je suis vidé. «Fred a l’air de fondre en larmes.

Irwin a présenté sur A Place In The Sun depuis 2004 et est le directeur commercial du Judicare Group, une entreprise dédiée à l’achat et à la vente de propriétés à l’étranger.

A Place in the Sun est diffusé en semaine sur Channel 4 à 15h.