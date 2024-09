Irving Penn : les petits métiers

En 1950, le maître photographe Irving Penn installe un simple studio à Paris et commence à photographier des personnes de toutes sortes de professions, chacune portant ses vêtements de travail et transportant les outils de son métier.

Travailler dans le tradition de représenter le petits métiersPenn a photographié des poissonniers, des pompiers, des bouchers, des boulangers, des plongeurs, des arbitres de baseball, des chefs, des coursiers à vélo et des vendeurs de marchandises de toutes sortes.

Penn a continué à photographier les travailleurs à New York et à Londres, rassemblant les photos dans un projet appelé Petits Métiers.

Penn dit du projet:

Comme tous ceux qui ont immortalisé l’apparence des artisans et des ouvriers, l’auteur de ce livre a été motivé par le fait que l’individualité et la fierté professionnelle semblent en déclin. Dans une certaine mesure, tout le monde a eu raison et depuis que ces photographies ont été prises, les ramoneurs de Londres ont pratiquement disparu et à New York, les maréchaux-ferrants, difficiles à trouver en 1950, n’existent pratiquement plus.