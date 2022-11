Irving assume la responsabilité du tweet et fera un don de 500 000 $

NEW YORK (AP) – Kyrie Irving a déclaré mercredi qu’il s’opposait à toutes les formes de haine, et lui et les Brooklyn Nets feront chacun un don de 500 000 $ à des groupes qui travaillent pour l’éradiquer.

Irving a assumé la responsabilité de l’impact négatif sur la communauté juive qui a été causé par son apparence de soutien à un travail antisémite, alors que les Nets et leur garde vedette ont travaillé pour apaiser la colère qui leur était dirigée depuis la publication d’Irving sur Twitter et son refus de s’excuser pour ce.

“Je m’oppose à toutes les formes de haine et d’oppression et je reste ferme avec les communautés qui sont marginalisées et touchées chaque jour”, a déclaré Irving dans un communiqué conjoint avec les Nets et l’Anti-Defamation League. “Je suis conscient de l’impact négatif de mon poste sur la communauté juive et j’en assume la responsabilité.”

Irving avait suscité des critiques dans la NBA – y compris de la part du propriétaire des Nets, Joe Tsai – pour avoir publié un lien vers le film «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» sur son fil Twitter la semaine dernière.

“Je ne crois pas que tout ce qui est dit dans le documentaire soit vrai ou reflète ma morale et mes principes”, a déclaré Irving. “Je suis un être humain qui apprend de tous les horizons et j’ai l’intention de le faire avec un esprit ouvert et une volonté d’écouter.”

Irving n’avait pas parlé depuis samedi, lorsqu’il a défendu avec défi son droit de publier des informations qu’il croit. Il n’a pas parlé aux journalistes après l’un ou l’autre des matchs à domicile des Nets depuis – l’un d’eux mettant en vedette des fans portant des chemises « Fight Antisemitism » alors qu’ils étaient assis à côté du terrain.

“Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme, le racisme, les faux récits ou les tentatives malavisées de créer de l’animosité et de la haine”, a déclaré Sam Zussman, PDG de BSE Global, société mère des Brooklyn Nets et du Barclays Center. « Aujourd’hui plus que jamais, il est urgent d’assurer l’éducation dans ces domaines. Nous mettons nos déclarations précédentes en pratique parce que les actions sont plus éloquentes que les mots. »

Irving et les Nets travailleront avec l’ADL pour développer des programmes éducatifs inclusifs pour lutter contre toutes les formes de sectarisme et d’antisémitisme.

Le directeur général Sean Marks a déclaré mardi que les Nets avaient eu des discussions avec l’ADL sur la bonne façon de répondre aux retombées impliquant Irving, qui n’a été puni ni par l’équipe ni par la NBA.

“A une époque où l’antisémitisme a atteint des niveaux historiques, nous savons que la meilleure façon de combattre la haine la plus ancienne est à la fois de l’affronter de front et aussi de changer les cœurs et les esprits”, a déclaré le PDG de l’ADL, Jonathan Greenblatt.

Les Nets ont ajouté qu’eux-mêmes et le New York Liberty de la WNBA organiseraient une série de conversations communautaires au Barclays Center en partenariat avec l’ADL et d’autres organisations nationales de défense des droits civiques et associations communautaires locales.

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/nba et https://twitter.com/AP_Sports

Brian Mahoney, Associated Press