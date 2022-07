Irving Abella est mort mais la lutte contre le racisme et l’antisémitisme perdure

« None Is Too Many » était le genre de livre que la plupart des historiens ne pouvaient que rêver d’écrire. Ce n’est pas que la profession décourage la publication d’écrits accessibles, mais que les monographies tendent, par définition, à ne pas convenir à la consommation de masse. Pour qu’un tel livre devienne une sensation du jour au lendemain, qui force une nation à remettre en question ses hypothèses les plus élémentaires, c’est essentiellement du jamais vu.

Que le même livre devienne « une référence éthique par rapport à laquelle les politiques gouvernementales contemporaines sont évaluées », et qu’il servirait en outre à changer – correct, pourrait-on dire – la politique gouvernementale, rend « None Is Too Many » d’autant plus remarquable.

Écrit par Harold Troper et Irving Abella (décédés le 3 juillet des suites d’une longue maladie), « None Is Too Many » a démontré sans équivoque que le Canada n’était pas la terre d’accueil et de refuge que beaucoup pensaient qu’il était et que les représentants du gouvernement canadien refusaient largement L’entrée des Juifs au Canada pendant la période nazie parce que de nombreux responsables avaient des convictions antisémites.

Vincent Massey, à l’époque un diplomate de haut rang du gouvernement de Mackenzie King, s’opposait à l’immigration juive parce qu’il croyait que les Juifs apporteraient le communisme au Canada. Et pourtant, après la guerre, des milliers de collaborateurs nazis et d’autres criminels de guerre divers ont été autorisés à immigrer au Canada parce que leurs dossiers de guerre démontraient qu’ils étaient anticommunistes de manière fiable.

Il est tentant de croire que nous ne sommes plus comme ça. Pendant un certain temps au moins, le Canada a tourné le dos à ses politiques d’immigration xénophobes. « None Is Too Many » a joué un rôle clé à cet égard, car une copie préliminaire de certains des chapitres du livre a été envoyée au ministre de l’Immigration de l’époque, Ron Atkey, au milieu de la crise des réfugiés vietnamiens.

Bien que les attitudes envers les réfugiés et l’immigration en général aient déjà changé pour le mieux, Atkey fait toujours face à des pressions considérables, tant au sein du gouvernement que du public en général, pour refuser l’entrée de ces réfugiés au Canada. « None Is Too Many » a aidé à convaincre Atkey de ne pas répéter les erreurs du passé, et le Canada a accueilli 200 000 réfugiés du Cambodge, du Laos et du Vietnam, le taux le plus élevé par habitant de tous les pays d’accueil.

Réfléchissant au 30e anniversaire de « None Is Too Many » en 2013, Irving Abella a déploré que la xénophobie et le racisme soient à la hausse et que les criminels de guerre nazis que le Canada a acceptés après la guerre continuent de vivre dans la paix et le confort. Bien que la plupart, sinon la totalité, de ces hommes soient probablement décédés au cours des neuf dernières années, les tendances xénophobes et racistes du Canada ont non seulement augmenté, mais sont en train de se normaliser.

Il y a eu une prolifération de dangereux groupes d’extrême droite à travers le pays. Les crimes haineux, en particulier de nature antisémite, islamophobe et anti-asiatique, sont en augmentation dans tout le pays. Plus insidieusement, la rhétorique anti-immigrés et anti-réfugiés de la frange d’extrême droite s’est infiltrée dans le cloaque de la politique canadienne.

Cela se manifeste de plusieurs manières distinctes, à travers le spectre politique. Qu’il s’agisse du Parti populaire du Canada, ouvertement xénophobe, des références régulières aux réfugiés comme des « resquilleurs » par les politiciens conservateurs, ou de l’expulsion par le gouvernement Trudeau de plus de 18 000 demandeurs d’asile pendant la pandémie, le Canada s’éloigne de son propre idéal.

Considérez également que le gouvernement du Québec a adopté des lois manifestement discriminatoires qui ciblent injustement les immigrants, et que les trois principaux partis fédéraux du Canada, qui soutiennent tous prétendument le multiculturalisme, sont restés largement silencieux. François Legault peut dire publiquement qu’il s’oppose au multiculturalisme, une affirmation apparemment plus à l’aise dans le Québec des années 1930 qu’aujourd’hui.

Et ce n’est pas seulement la normalisation de la xénophobie qui est devenue une tendance inquiétante, c’est aussi l’assainissement continu des collaborateurs nazis et des criminels de guerre qui ont trouvé refuge au Canada après la guerre. Lorsque quelqu’un a peint un « monument de guerre nazi » sur un cénotaphe dédié à la Waffen-SS dans un cimetière d’Oakville il y a deux ans, la police a ouvert une enquête pour crime de haine.

Un buste du criminel de guerre ukrainien Roman Shukhevych devant un centre culturel d’Edmonton a reçu une subvention de 35 000 $ du gouvernement Trudeau pour aider à le protéger contre les crimes haineux. Et un monument d’Ottawa destiné à honorer les victimes du communisme a reçu des dons pour des pierres commémoratives qui honoraient des criminels de guerre connus et présumés, des collaborateurs nazis et diverses organisations fascistes.

Le fait que le ministère de la Défense nationale ait pathétiquement affirmé qu’il n’avait aucune obligation d’être certain des antécédents des extrémistes ukrainiens d’extrême droite qu’ils formaient récemment, même si bon nombre d’entre eux avaient des tatouages ​​​​à croix gammée, est malheureusement démonstratif que, juste quand on pense que le pays a touché le fond, il peut toujours descendre plus bas.

Lorsque Irving Abella a rempli son mandat de président du Congrès juif canadien au milieu des années 1990, il s’est donné pour priorité de faire pression sur le gouvernement canadien pour qu’il enquête plus en profondeur sur les criminels de guerre reconnus par le Canada. Malheureusement, le gouvernement n’a jamais fait que traîner les pieds à cet égard. Nous serions avisés de reprendre le flambeau et de renouveler la pression. Jeter les projecteurs sur cette histoire sordide reviendrait, tout comme « None Is Too Many » l’a fait il y a près de 40 ans, à remettre en question nos hypothèses de base sur qui nous sommes en tant que nation, et nous forcerait à faire face à la réalité de notre histoire, et non à la réalité. fiction confortable que nous avons inventée. Avec un peu de chance, un tel effort peut entraîner une croissance substantielle et progressive.

Il y a des raisons d’être optimiste: le lendemain de la mort d’Abella, le stock d’Amazon de “None Is Too Many” était presque épuisé.

