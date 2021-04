L’IRS tente de restituer des remboursements d’impôt sur le revenu non réclamés d’une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars aux contribuables qui n’ont jamais réussi à produire une déclaration fédérale pour 2017.

Pour ceux qui n’ont pas reçu leurs chèques de relance et qui n’ont pas produit leur déclaration fédérale depuis 2017, un remboursement d’impôt à percevoir d’une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars.

L’IRS tente de rembourser 1,3 milliard de dollars de remboursements d’impôt sur le revenu non réclamés Crédits: Getty

Environ 1,3 million de contribuables qui ont satisfait à l’exigence spécifique seront heureux de savoir qu’il y a de l’argent disponible pour eux, a rapporté mardi le Washington Post.

«Nous voulons aider les gens à obtenir ces remboursements, mais ils devront déposer rapidement une déclaration de revenus pour 2017», a déclaré le commissaire de l’IRS, Charles Rettig.

En raison de la pandémie, la date limite du 17 avril pour demander un remboursement d’impôt a été reportée au 17 mai.

«Le temps presse pour ces contribuables», a déclaré Rettig.

La date limite de remboursement d’impôt du 17 avril a été prolongée au 17 mai Crédits: Getty

L’IRS estime que la personne moyenne qui aurait droit à ce remboursement tardif peut gagner environ 865 $.

Cependant, le montant varie selon les États: en Alaska, il est de 980 $. Dans le Maryland et en Virginie, le remboursement médian pourrait être respectivement de 872 $ et 827 $. À Washington, DC, le montant est de 878 $.

Dans le Massachusetts, l’État a le remboursement médian le plus important à 978 $.

Le remboursement n’est pas la seule chose préoccupante.

L’IRS veut s’assurer que les travailleurs à revenu faible à moyen peuvent recevoir leur crédit d’impôt sur le revenu gagné, même si l’occasion est partie pour certains.

Selon Money Wise, le crédit d’impôt, conçu pour aider les personnes et les couples qui travaillent, en particulier ceux qui ont des enfants, valait jusqu’à 6318 $ en 2017.

L’admissibilité au crédit dépend de la question de savoir si le particulier a fait entre 39 617 $ et 48 340 $ ou non, et pour les couples qui ont déposé conjointement, entre 45 207 et 53 930 $.

Cependant, si quelqu’un doit de l’argent à l’IRS ou à votre agence fiscale d’État, les revenus du remboursement pourraient être utilisés pour compenser les pensions alimentaires pour enfants impayées ou les dettes fédérales en souffrance comme les prêts étudiants.