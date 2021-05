IRS envoie 1,1 million de paiements COVID supplémentaires

Plus de 1,1 million de chèques de relance économique d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars sont en cours.

L’Internal Revenue Service a annoncé mercredi la distribution du huitième lot de la troisième série de paiements de relance visant à aider à consolider les finances des Américains pendant la pandémie COVID-19. Le montant maximal pour la troisième ronde est de 1 400 $ par personne et de 2 800 $ pour un couple.

Avec les derniers paiements, le gouvernement américain a déboursé environ 164 millions de paiements d’une valeur de 386 milliards de dollars depuis le début des chèques le 12 mars.

Le dernier tour a commencé à traiter vendredi et portera une date de paiement du 5 mai. Plus de la moitié des Américains inclus dans ce tour recevront leurs paiements sous forme de dépôts directs, tandis que les autres recevront des chèques papier.

Sur le dernier cycle, plus de 585000 paiements d’une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars ont été envoyés à des « personnes éligibles pour lesquelles l’IRS n’avait auparavant pas d’informations pour émettre un paiement d’impact économique mais qui ont récemment déposé une déclaration de revenus », ont déclaré l’IRS et le ministère du Trésor dans un rapport.

Les chèques incluent également plus de 570 000 Américains recevant des «paiements majorés», qui sont des décaissements de rattrapage dus à des Américains qui n’avaient auparavant pas reçu de paiements de relance plus tôt en raison du niveau de revenu de leur déclaration de revenus de 2019. Lorsqu’ils ont produit une déclaration de revenus 2020 indiquant que leur revenu était tombé sous le seuil d’admissibilité, le gouvernement a déboursé leur argent.

L’IRS effectue les paiements sur une base hebdomadaire.

Vous pouvez obtenir des mises à jour sur l’état de votre prochain paiement de relance en utilisant l’outil IRS «Get My Payment».

L’IRS dit que l’outil «se met à jour une fois par jour, généralement pendant la nuit» et que les gens ne devraient pas appeler l’IRS.

La dernière série de paiements d’impact économique est basée sur la dernière déclaration de revenus traitée d’un contribuable de 2020 ou 2019. Cela inclut toute personne qui a utilisé l’outil des non-déclarants de l’IRS l’année dernière ou a soumis une déclaration de revenus simplifiée spéciale.

La sécurité sociale et les autres bénéficiaires fédéraux recevront généralement ce troisième paiement de la même manière que leurs prestations régulières, a déclaré l’IRS.

Comment utiliser IRS ‘Obtenir mon paiement’

L’outil «Get My Payment» est disponible sur www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment. Pour l’utiliser, vous devrez entrer votre numéro de sécurité sociale complet ou votre numéro d’identification fiscale, votre date de naissance, votre adresse postale et votre code postal.

Pour ceux qui sont éligibles, l’outil affichera un «Statut de paiement» du moment où le paiement a été émis et la date de paiement pour le dépôt direct ou le courrier, selon les questions fréquemment posées par l’IRS.

« Statut du paiement non disponible » ou « Besoin de plus d’informations »

Certains recevront un message indiquant «État du paiement non disponible».

« Si vous recevez ce message, soit nous n’avons pas encore traité votre paiement, soit vous n’êtes pas éligible pour un paiement », a déclaré l’IRS. « Nous continuerons d’envoyer le Paiement d’impact économique 2021 aux personnes éligibles tout au long de 2021. »

Et d’autres recevront un message «Besoin de plus d’informations» lors de l’utilisation de l’outil si le paiement a été retourné à l’IRS parce que le bureau de poste n’a pas pu le livrer pour une autre raison.

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey et abonnez-vous à notre newsletter gratuite Daily Money ici pour obtenir des conseils sur les finances personnelles et des actualités commerciales du lundi au vendredi matin.