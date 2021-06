Irrfan Khan manque énormément à Babil Khan car il «travaille si dur»

Le fils d’Irrfan Khan, Babil Khan, a beaucoup tourné pour sa première sortie ces derniers mois. Le premier projet du jeune nouveau venu est un original Netflix coproduit par Anushka Sharma. Dans le projet intitulé « Qala », Babil sera vu aux côtés de Triptii Dimri de la renommée « Bulbbul ». Cependant, Irrfan n’a pas pu assister aux débuts d’acteur de son fils et ce dernier a consulté sa page Instagram pour écrire à peu près la même chose. Babil a partagé une série de photos d’Irrfan dans son dernier post.

Sur les photos, Irrfan est vu avec son réalisateur « Angrezi Medium » Homi Adajania et en train de caresser un veau. Babil a également partagé ses photos avec le défunt acteur et elles sont trop douces pour les mots. Il a sous-titré son message en déclarant: « J’ai travaillé si dur mec, j’aimerais que vous soyez ici pour témoigner. »

Plus tôt lors d’une interaction avec Film Companion, Babil s’est souvenu de son père Irrfan et l’a appelé son « meilleur ami ». Il a dit: « C’était mon meilleur ami. Nous n’avions pas de relation père-fils, c’était vraiment mon meilleur ami. Entre 13 et 16 ans, nous avons eu une rupture parce que j’avais l’âge où je grandissais et j’avais besoin de ma liberté. Et il ne comprenait tout simplement pas la liberté. Nous n’avons pas parlé pendant une année entière. D’habitude, c’était moi qui irais m’excuser, mais cette fois je ne l’ai pas compris. Cela a pris un an mais pour la première fois, il est venu vers moi, m’a serré dans ses bras et m’a dit : « Merde, tu as grandi. Je ne voulais pas que tu grandisses et tu l’as fait et c’est pour ça que je suis fou. » Il n’y avait plus moyen de nous séparer après ça. Je pouvais le faire rire comme personne d’autre ne le pouvait. Nous riions tellement ensemble et ça me manquait vraiment. Nous nous allongerions et parlerions pendant des heures de tout et de rien. Il était mon meilleur ami. . »