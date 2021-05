Le ministre du Cabinet Kwasi Kwarteng a insisté sur le fait qu’il serait «irresponsable» de ne pas établir de relations avec le dirigeant de droite Viktor Orbán et le gouvernement hongrois.

Au milieu des critiques sur la visite de l’autocrate au n ° 10 plus tard dans la journée – l’un des premiers dirigeants européens invités par Boris Johnson à visiter depuis le Brexit – le secrétaire aux affaires a souligné la nécessité de «s’engager» avec les États membres du bloc.

Lisa Nandy, la secrétaire fantôme aux Affaires étrangères, a souligné hier le bouc émissaire de M. Orbán à l’égard des minorités, notamment le fait de dénoncer les «envahisseurs musulmans», d’utiliser des tropes antisémites dans les campagnes politiques et de saper la démocratie.

«Boris Johnson défiera-t-il le Premier ministre hongrois sur son bilan épouvantable?» a demandé le député travailliste. «Je ne retiendrais pas mon souffle».

Parler à Nouvelles du ciel, M. Kwarteng a toutefois déclaré qu’il ne «souscrivait» pas aux vues du dirigeant hongrois, qui avait également précédemment décrit les migrants comme «un poison».

conseillé Boris Johnson admet que la réouverture de juin pourrait être retardée Boris Johnson défend le « déroulement du tapis rouge » pour l’autocrate hongrois de droite Viktor Orbán Les menaces s’accumulent contre le meilleur site de beauté européen en Hongrie

«En tant que leader, en tant que politiciens, membres du cabinet, personnes ayant des responsabilités, nous devons parler à toutes sortes de personnes, toutes sortes de dirigeants à travers le monde dont nous ne partageons pas nécessairement les valeurs», a-t-il déclaré.

«Je pense que les opinions de Viktor Orbán sur les migrants sont des choses que je ne souscrirais d’aucune façon. Cela dit, je pense que nous devons nous engager avec l’UE, c’est un leader de l’UE, la Hongrie est un pays de l’UE, nous faisons partie de l’UE ».

Il a ajouté: «Dans ce monde post-Brexit, je pense qu’il est tout à fait normal que nous construisions des relations bilatérales avec les pays de l’ancienne UE, je pense qu’il est tout à fait raisonnable de le faire.

«Ne pas le faire, je pense, serait irresponsable – c’est donc une relation diplomatique que nous voulons développer, nous voulons parler aux dirigeants européens et c’est tout à fait juste que le Premier ministre le fasse.

Jeudi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que le gouvernement «n’hésite pas» à soulever les droits de l’homme émis, et a déclaré que M. Johnson avait précédemment «condamné» les commentaires de M. Orbán sur les migrants comme «diviseurs et faux».

Cependant, ils ont défendu la visite en déclarant: « En tant que président du groupe de Visegrad des pays d’Europe centrale plus tard cette année, la coopération avec la Hongrie est vitale pour la prospérité et la sécurité du Royaume-Uni. » Il a déclaré que la réunion «promouvrait les intérêts du Royaume-Uni dans ces domaines et discuterait des problèmes dans la région au sens large».

La députée travailliste de gauche Zarah Sultana a fait valoir que M. Orban ne devrait «pas être accueilli ici», déclarant: «Son antisémitisme, ses attaques contre l’islamophobie contre les migrants et d’autres minorités doivent être contestés».

« Je vous exhorte à annuler le projet de l’accueillir en Grande-Bretagne », a-t-elle déclaré jeudi dans une lettre adressée au Premier ministre. «Il devrait plutôt être mis au défi pour son long et honteux bilan.»