 » Irrespectueux « : Verstappen fait exploser Hamilton alors que le Britannique accuse son rival de F1 et affirme que l’hospitalisation n’enlève pas la victoire (VIDEO)

Le leader du classement Verstappen était clairement dégoûté après que Hamilton ait coupé son avance dans une course qui a commencé par une énorme collision entre les deux hommes au premier tour, envoyant le Belgo-Néerlandais se précipiter dans une barrière à une telle vitesse que la course a dû être signalée par un drapeau rouge.

Le champion en titre Hamilton a écopé d’une pénalité de dix secondes après l’incident choquant dans un virage, récupérant pour dépasser Charles Leclerc dans les phases finales pour une victoire bien méritée à Silverstone.

« Content que je vais bien », a déclaré Verstappen à ses millions de fans après avoir été emmené dans un établissement pour des contrôles de précaution après la fin de son après-midi qui a vu son équipe inquiète lui demander de leur répondre sur sa radio dans un lendemain inquiétant. de l’accident.

Verstappen et Hamilton entrent en collision ! Les rivaux du titre se réunissent à Copse, entraînant Verstappen dans un accident à grande vitesse. Le Néerlandais a pu s’éloigner mais il a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution#Grande-Bretagne 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ol1s9dRJoa – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Content que ça va. Très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au mouvement dangereux de Lewis en piste. Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose pic.twitter.com/iCrgyYWYkm – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

« Très déçu d’avoir été éliminé comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au geste dangereux que Lewis a fait en piste.

« Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose. »

Christian Horner, le directeur de l’équipe Red Bull Racing de Verstappen, ne s’est pas retenu lorsqu’il a été interrogé sur la controverse, appelant à une nouvelle punition pour Hamilton tout en accusant la superstar de Mercedes d’avoir agi de manière imprudente et en admettant son soulagement que son pilote n’ait pas été grièvement blessé. .

Pénalité de 10 secondes pour Hamilton. Je ne pense pas que ce soit assez de pénalité !! Décision prise que Hamilton a causé la collision. regardez à quel point cet accident était grave ! 💔#Grande-Bretagnepic.twitter.com/puJNXpLnhh – Mel 🏁🇦🇺🇩🇪 (@DetlefMel) 18 juillet 2021

Hamilton a mystifié de nombreux fans en affirmant qu’il avait ressenti « beaucoup de colère » après le « shunt » qui avait mis en péril l’homme qui semble être son principal adversaire pour le titre cette année.

L’homme de 36 ans a d’abord semblé suggérer qu’il n’avait pas entendu la question lorsqu’il a été interrogé sur son mécontentement apparent par Sky Sports.

« Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être aussi agressif qu’il l’est », suggéra-t-il alors. « Nous descendions au virage six et il cognait des roues avec moi, mais c’est cool parce qu’il y a des images de vieux et grands pilotes de Formule 1 cognant des roues dans la ligne droite.

Je suis un peu choqué que Hamilton n’ait pas dit « meilleurs vœux à Max » ou « j’espère qu’il va bien », etc. dans son interview d’après course 🤯 – Zarah Connolly (@ZarahConnolly) 18 juillet 2021

« J’ai juste l’impression qu’il n’a pas besoin d’être aussi agressif qu’il l’est » 🗣 « Ce n’est jamais la faute d’une personne, c’est toujours un équilibre. » Lewis Hamilton discute de son incident avec Max Verstappen.#SkyF1#Grande-Bretagne 🇬🇧 pic.twitter.com/OJEYcsSahX – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 18 juillet 2021

« Je suis sûr que ça a l’air cool et tout, mais j’ai essayé de lui donner de l’espace. J’étais assez loin à l’intérieur, j’entrais dans neuf, et aucun de nous n’a reculé.

« C’était le résultat final, mais j’ai pris la pénalité, bien sûr. Ce n’est jamais la faute d’une personne – c’est toujours un équilibre entre les deux. Je ne ressens rien maintenant; je l’ai juste canalisé dans ma conduite, et je suis tellement fier d’avoir pu le faire devant la foule. »

Hamilton a affirmé qu’il ne savait pas que Verstappen suivait un traitement, ajoutant que l’hospitalisation n’était « absolument pas » acceptable.

🗣 »Pour moi, c’est une victoire creuse »Un Christian Horner furieux s’est entretenu avec @tedkravitz et a fourni une mise à jour sur Max Verstappen.#SkyF1#Grande-Bretagne 🇬🇧 pic.twitter.com/CKtKEEuAIu – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 18 juillet 2021

« Honnêtement non, » a-t-il répondu, lorsqu’on lui a demandé si cette nouvelle avait fait briller un après-midi dramatique et victorieux. « J’adorerais courir et que nous puissions nous laisser de l’espace les uns aux autres.

« Il y a beaucoup d’espace sur la piste pour que nous puissions nous déplacer. Quand quelqu’un est tout simplement trop agressif, ces choses sont sur le point de se produire. J’espère qu’il va bien, parce que j’adorerais avoir une course de roue à roue, me battre pour un tout course.

« J’aime courir avec lui et j’ai hâte. Je ne reculerai devant personne et, naturellement, je ne serai pas intimidé pour être moins agressif.

Vous avez l’endroit idéal pour voir hamilton conduire Verstappen hors de la piste. #GrandPrixBritish Et c’était louche, Dieu merci. 🥵 pic.twitter.com/caTF1TX1AL – Malc (@IMissTheVic) 18 juillet 2021

« Aujourd’hui, ce week-end, nous avions besoin de points. Il a laissé un écart et j’y suis allé. Nous ne sommes pas encore en avance, mais nous sommes plus proches et c’est excitant. »

Alors que de nombreux fans sur les réseaux sociaux étaient étonnés de l’évaluation de Hamilton de l’altercation, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a soutenu son pilote.

« Il faut toujours être deux pour danser le tango » argumenta-t-il. « Ces deux-là ne se donnaient pas un pouce et c’est un virage à grande vitesse. C’est désagréable à regarder mais il y a un règlement clair et c’est en noir et blanc sur papier. »

Lorsqu’il a été dit à Wolff que Hamilton semblait « très agressif » au début de la course et qu’il était peut-être agacé d’avoir perdu la course de sprint en qualifications, le patron a déclaré : « Il s’agit d’un championnat où le plus grand de tous les temps – le septuple champion du monde – se bat avec une… star montante qui essaie de faire valoir son point ici.

« Ils sont entrés en collision et se sont écrasés. Nous l’avons déjà vu avec ces grandes rivalités. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui.

« Nous pouvons tous débattre pendant des siècles qui était en faute. C’était parfois palpitant. Si aucun des deux ne cède, cela entraîne des collisions.