IronOx nous montre la ferme du futur proche, dotée de robots

L’agriculture n’a pas fondamentalement changé depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque ère à grande échelle et vaste abondance a commencé. Mais la prise de conscience actuelle des gaz à effet de serre, de la conservation de l’eau et de la sécurité et de la stabilité des aliments appelle à repenser. Start-up de la Silicon Valley IronOx suggère de déplacer les cultures à l’intérieur, de les entretenir avec des robots et de le faire sous les yeux attentifs de caméras intelligentes pour pousser plus et mieux avec moins de souci que la nourriture qui nous nourrit nous tue aussi lentement.

Une équipe de robots

Un robot nommé Grover déplace des plateaux de plantes de mille livres vers une baie photo pour inspection, un robot appelé Ada peut manipuler des plantes individuelles et un robot appelé Max distribue juste la bonne quantité d’eau et de nutriments aux plantes apportées en fonction en partie de ce que les caméras remarqué.

« Nous obtenons un scan à très haute résolution de toutes les plantes », déclare David Argent, le directeur de la robotique de l’entreprise. “Cela nous permet de nous assurer qu’ils poussent sur la bonne voie, de prévoir combien nous aurons à la récolte et de voir si une intervention est nécessaire.” Les interventions peuvent inclure l’eau, les nutriments, la lumière, la température et l’humidité – le tout faisant partie d’une boucle fermée grâce à IronOx qui pousse strictement à l’intérieur.

Aliments renouvelables

IronOx dit que le résultat de tout cela est une “nourriture renouvelable”: non seulement les cultures offrent une qualité et un rendement constants, mais l’eau d’irrigation résiduelle est réutilisée, tout comme les nutriments non consommés qu’elle contient. Plus important encore, la société affirme que la bonne quantité d’engrais est appliquée en premier lieu, contrôlant étroitement un intrant agricole qui est une source majeure de méthane, peut-être le gaz à effet de serre le plus puissant. “Les engrais nécessitent beaucoup d’énergie pour être produits et émettent beaucoup de gaz à effet de serre”, déclare SIlver. “Les émissions totales de gaz à effet de serre de l’agriculture mondiale sont comparables aux transports mondiaux. Si nous voulons réduire les gaz à effet de serre, nous devons nous intéresser au secteur agricole.”

De nombreux centres de culture IronOx entraîneraient des distances de transport beaucoup plus courtes vers le marché ainsi qu’un couplage plus étroit avec la demande régionale pour réduire les déchets de récolte. La vision n’est pas hyperlocale dans le sens actuel de la ferme à la table, mais régionale, plutôt que de transporter les produits par train longue distance, camion ou fret aérien.

Les robots ne sont rien sans intelligence

J’ai d’abord été intrigué par l’utilisation de robots électrifiés par IronOx, mais à la fin de ma visite, j’ai été plus impressionné par leur utilisation de caméras et de capteurs intelligents pour permettre à ces robots de faire pousser des aliments mieux que les humains. Des légions d’agriculteurs humains s’en moqueront et en prendront ombrage, mais IronOx affirme que son IA est programmée avec la connaissance des meilleures techniques d’agriculture humaine. “C’est ainsi que nous formons le système, avec des experts en connaissances”, explique Silver, “vous dissociez l’action de la mobilité” en faisant déplacer des usines par des robots. Ceci est fait plutôt que d’avoir des agriculteurs avertis qui traversent de vastes champs en utilisant des yeux humains qui, bien que particulièrement avisés, sont donnés à un manque de précision et de répétabilité que les mains et les yeux robotiques ne font pas.

Où vont les ouvriers agricoles ?

Le personnel humain récolte et emballe toujours les produits IronOx, bien que j’imagine que cela pourrait également être automatisé à un moment donné. Cela soulève l’éternelle question de savoir si chaque travailleur agricole que la robotique pourrait déplacer peut simplement gravir les échelons de la chaîne de valeur vers un travail plus sophistiqué de supervision des robots, une prémisse que les entreprises de robotique avancent toujours mais que je trouve un peu difficile à avaler. Les travailleurs qui sont déplacés ne sont peut-être pas ceux qui bénéficient des nouveaux emplois créés par l’automatisation : « les travailleurs qui peuvent complément la nouvelle automatisation, et effectuer des tâches au-delà des capacités des machines, bénéficient souvent d’une rémunération en hausse », selon le professeur Harry Holzer de l’Université de Georgetown. “Cependant, les travailleurs effectuant des tâches similaires, pour qui les machines peuvent remplaçantsont moins bien lotis.”

Ce n’est pas un défi propre à IronOx, mais chaque installation robotique que je visite me rappelle que nous avons besoin d’une sortie productive pour les travailleurs qui seront remplacés. Cela dit, l’efficacité technologique dans les exploitations agricoles n’est pas une nouveauté, entraînant déjà la réduction la plus spectaculaire d’un secteur de l’emploi dans l’histoire des États-Unis.

Ceci n’est pas une démonstration

IronOx a l’intention d’être réellement dans le secteur agricole plutôt que de prouver sa technologie, puis de lui accorder une licence ou de l’étiqueter en blanc. Son légumes-feuilles, herbes et quelques baies peut être trouvé dans de nombreux magasins en Californie du Nord, au Texas, en Oklahoma, en Louisiane et en Arkansas. J’ai goûté un panier de fraises IronOx qui seront bientôt commercialisées et elles m’ont rappelé l’enfance – comme seule une bonne baie peut le faire. Jusqu’à présent, la société la plus grande installation de culture se trouve au Texas bien que le site de la Silicon Valley que j’ai visité sera bientôt considérablement agrandi.

Je trouve important que la vision IronOx de l’agriculture fasse écho à ce que j’entends du secteur de la viande d’origine végétale : la croissance régionale, les intrants à moindre coût et l’énergie renouvelable pour la production d’électricité seront essentiels pour remporter la victoire finale sur la viande conventionnelle. IronOx n’est pas dans le secteur de la viande alternative, mais ses techniques pourraient être utilisées pour donner un vent arrière aux protéines végétales.