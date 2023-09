« Nous n’exigeons pas une équipe qui gagne, nous exigeons un club qui essaie », pouvait-on lire sur la banderole. La pourriture qui s’était installée à Newcastle United au cours des 14 années de Mike Ashley était telle que les fans du club s’inquiétaient d’une prise de contrôle. simplement étendu jusqu’au « quand », jamais « qui ».

Les deux relégations totalement évitables, le changement de nom du stade en Sports Direct Arena, l’embauche de Joe Kinnear, le tribunal du travail avec Kevin Keegan, l’échec de la rétention de Rafael Benitez.

La décision de libérer Jonas Gutierrez – un homme qui quelques mois auparavant avait fait son retour dans le football après avoir lutté contre un cancer – en demandant à Ryan Taylor, également libéré, s’il pouvait « passer le téléphone à Jonas ». Les fans de Newcastle auraient, naturellement, accueilli tous les nouveaux propriétaires avec les bras les plus ouverts d’ici 2020.

À tel point que lorsque les premiers rapports ont fait état de l’acquisition menée par Amanda Staveley, le fait qu’elle impliquait un groupe d’investissement qui en ferait le « club le plus riche du monde » était presque une note de bas de page sur Tyneside.

Le Fonds d’investissement public, le fonds souverain d’Arabie saoudite contrôlé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, était aussi éloigné que possible de l’administration précédente du club.

L’un était lié à un État-nation ayant une influence géopolitique à l’échelle mondiale, l’autre était un gars de Walsall qui fouettait des baskets à bas prix et avait un jour eu des discussions cruciales avec un manager tout en mangeant des spaghettis bolognaises à 7,95 £.

Ce qui a rendu l’ère Ashley intenable, ce sont ses aspirations générales. Une ville composée d’un seul club et d’une base de fans notoirement obsessionnelle, qui avait récemment flirté avec des succès tangibles, était tout simplement incompatible avec un propriétaire dépourvu d’ambition.

Dépenser juste assez pour survivre en Premier League, présenter le club comme un tremplin vers des signatures potentielles et employer des managers qui ne remettraient pas en question ces décisions. Il n’aurait pas besoin d’un fonds souverain pour sortir Newcastle United de sa nécrose, mais c’est ce qu’ils ont obtenu.

Ils seront (et ont déjà été) une équipe qui gagne. Cependant, comme le disait cette bannière, c’est simplement qu’ils sont devenus un club qui a essayé de s’attirer les bonnes grâces des nouveaux propriétaires auprès de la grande majorité des fans.

C’est là le problème pour beaucoup de gens. Bien que le visage public du rachat soit constitué du magnat des affaires britannique Staveley, de son mari, le financier anglo-iranien Mehrdad Ghodoussi, ainsi que du milliardaire et investisseur britannique Jamie Reuben et de sa famille, ils ne représentent que 20 pour cent de la propriété réelle du club.

Les 80 pour cent restants, soit 100 pour cent de la controverse, appartiennent au PIF. Ce qui rend la conversation si difficile, c’est que, ironiquement, pour ce club parmi tous les clubs, presque rien n’est en noir ou blanc.

Même l’étiquette de « sportswashing », utilisée à maintes reprises par les critiques du club pour condamner le rachat, est facile à rejeter pour ceux qui refusent délibérément de voir un problème.

Sportswashing, c’était Berlin qui accueillait les Jeux olympiques en 1936 pour apaiser les craintes du monde quant à l’orientation politique que prenait l’Allemagne.

Sportswashing était des compagnies de tabac américaines qui payaient toutes les grandes stars du baseball pour faire la publicité de leurs produits alors que des rapports commençaient à suggérer que fumer était mauvais pour la santé.

Sportswashing, c’était la Russie envahissant l’Ukraine en 2014 alors qu’elle accueillait les Jeux olympiques d’hiver, sachant que l’événement dominerait l’agenda de l’actualité cette semaine-là.

Apaisement massif d’une population par la distraction du sport à l’échelle nationale, continentale ou mondiale. Ce n’est pas quelque chose qui est possible, même de loin, dans l’arène farouchement tribale du football de club anglais.

Pour chaque fan de Newcastle dansant à l’extérieur avec un torchon enroulé autour de la tête, des centaines de partisans d’autres camps dénoncent le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains et l’horrible meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

Comment pouvez-vous appeler cela du lavage sportif, diront certains fans des Magpies, alors que cela a littéralement l’effet inverse ? Eh bien, c’est la situation dans son ensemble. Signer Harvey Barnes et annoncer une fanzone dans le centre-ville ne constitue pas un « apaisement massif à l’échelle mondiale », mais la somme faramineuse dépensée cet été dans la Saudi Pro League l’est. LIV Golf l’est.

(Crédit image : Getty Images)

Une éventuelle candidature commune à la Coupe du monde avec l’Égypte et la Grèce est envisageable, si elle se concrétise. Aussi difficile qu’il soit de déterminer exactement quel rôle joue Newcastle United dans tout cela, cela fait partie du même projet, dirigé par les mêmes personnes et poussant les mêmes ambitions.

Saudi Vision 2030. Sous le règne de Ben Salman, l’Arabie saoudite s’est lancée dans le plus grand exercice de relations publiques que le monde ait jamais connu. En essayant simultanément de moderniser le pays économiquement et socialement, tout en projetant sur la scène mondiale l’image d’un acteur ascendant et financièrement dynamique, ils veulent que les yeux du monde entier, et en particulier de l’Occident, s’illuminent. la vue même de tout cela.

Peu de choses suscitent cette réaction plus facilement que le football. Bien qu’il y ait eu des comparaisons immédiates avec les tentatives tout aussi coûteuses mais finalement avortées d’autres pays pour « acheter » une ligue majeure (Oscar joue toujours en Chine, au cas où vous vous poseriez la question), l’afflux massif de grands joueurs vers l’Arabie Saoudite. La Pro League est très différente.

Malgré tout, la plupart des gens se sont moqués des affirmations de Cristiano Ronaldo selon lesquelles ce championnat serait bientôt l’un des cinq meilleurs championnats du monde. C’est l’objectif inébranlable du gouvernement saoudien – ils ont déjà prouvé cet été qu’ils avaient à la fois l’argent et le plan pour en faire une réalité.

Au moment de la rédaction de cet article, la longue liste de noms attirés là-bas lors de la fenêtre de transfert en cours comprenait Karim Benzema, N’Golo Kante, Fabinho, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly. , Ruben Neves, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic Savic et Allan Saint-Maximin, ainsi que les entraîneurs Steven Gerrard, Slaven Bilic et Jorge Jesus. Newcastle United fait partie du grand projet de l’Arabie Saoudite, aussi éloigné soit-il.

Posséder une équipe anglaise de premier plan et réussir à en faire un incontournable du football européen donne au PIF deux éléments essentiels à ses objectifs à long terme : la crédibilité en tant qu’entité de football présente sur le long terme et un siège au sein de l’équipe. classement de la Premier League et de l’UEFA. Ils ont désormais une voix au plus haut niveau du jeu et doivent donc être pris au sérieux.

(Crédit image : Al-Ettifaq)

Ainsi, s’il y a du sportswashing, il n’a jamais été destiné aux supporters, mais aux instances dirigeantes. Quand l’argent parle, il ne le fait pas en portant une réplique de maillot avec une pinte à la main, il le fait dans un costume à 8 000 £ lors d’une conférence de la FIFA à Zurich.

Quelles que soient vos réflexions sur le rachat, que vous soyez ou non un supporter de Newcastle, il est impossible de s’attendre à ce qu’une seule base de fans soit l’unique arbitre moral du jeu.

Au cours des dernières décennies, le football a lentement laissé des éléments de plus en plus désagréables du monde des affaires, des célébrités, de la politique et du consumérisme l’avaler entièrement, et un groupe de supporters n’aurait jamais pu atteindre la limite finalement fixée.

Les fonds souverains des États-nations ayant un bilan déplorable en matière de droits de l’homme et des lois préhistoriques concernant le traitement des femmes et des groupes sociaux (y compris les droits LGBT) qu’ils jugent « de mauvais goût » ne devraient pas être autorisés à posséder des clubs de football de Premier League.

Mais les hommes comme Mike Ashley ne devraient pas non plus.

Les fans de Newcastle ont fait de leur mieux pour faire valoir ce dernier point pendant plus d’une décennie et ont été accueillis dans l’oreille d’un sourd par les rivaux des autres clubs et les dirigeants. Le fait que de nombreux fans de Newcastle rendent la pareille à ceux qui, naturellement, considèrent la nouvelle administration comme étant pire par ordre de grandeur est considéré comme un jeu équitable pour certains et manifestement hypocrite pour d’autres.

La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux. Jusqu’à ce que les supporters disposent du pouvoir nécessaire pour déterminer qui contrôle ou non leur club, le seul endroit où vous entendrez vraiment leur voix est dans l’enceinte d’un stade.

Pour Newcastle, qu’il s’agisse d’un boom ou d’un effondrement, c’est exactement là où il a toujours été.

