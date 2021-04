Le règne d’Iron Man est peut-être terminé, mais cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier des costumes mech emblématiques de la franchise Marvel. Disney a révélé qu’il était en train de créer une série après l’arc de bande dessinée ‘Ironheart’, à la suite du jeune génie, Riri Williams.

Ironheart rejoindra la liste toujours croissante des originaux de Marvel Disney, qui comprend Loki, Secret Invasion et Mme Marvel. Vous pouvez voir l’ordre de sortie de chaque émission et film dans notre guide de la phase 4 de Marvel. Sinon, continuez à lire pour en savoir plus sur Ironheart.

Date de sortie d’Ironheart

Ironheart n’a pas encore de date de sortie. Cependant, il a été annoncé aux côtés de Secret Invasion et Armor Wars.

Nous savons déjà que Moon Knight et She-Hulk devraient sortir en 2022, nous nous attendons donc à ce qu’Ironheart arrive fin 2022 ou 2023.

Casting et équipe d’Ironheart

Nous avons notre Riri Williams – Dominique Thorne. Thorne a deux crédits d’acteur acclamés à son nom, Si Beale Street pouvait parler et Judas et le Messie noir – elle sera donc un excellent ajout au MCU.

Malheureusement, c’est la seule nouvelle de casting que nous connaissons à ce jour. Aucun talent derrière la caméra n’a encore été révélé non plus. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

De quoi Ironheart sera-t-il question?

Ironheart présentera une nouvelle figure dans les bandes dessinées Marvel, Riri Williams. Riri est un jeune génie qui fabrique son propre costume d’amour qui rappelle ce que l’on voit sur Tony Stark. Dans les bandes dessinées, elle devient une sorte de mentoré pour lui après que son costume a attiré son attention. Évidemment, après les événements de Avengers: Fin de partie, nous supposons que le scénario du MCU sera un peu différent.

Bien que nous n’ayons pas de confirmation sur le scénario d’Ironheart, nous supposons que ce sera une histoire d’origine pour Riri. Il est probable qu’elle soit une bonne candidate pour les Young Avengers, aux côtés de Mme Marvel.

Tout simplement parce qu’il s’agit de costumes de super-héros, nous pourrions voir le prochain spectacle Armor Wars se lier d’une manière ou d’une autre à Ironheart – ce qui pourrait signifier un camée de Don Cheadle.

Comment regarder Ironheart

Ironheart sera une exclusivité Disney Plus, vous ne pourrez donc le regarder que via cette plateforme de streaming. Disney + comprend une multitude de contenus Marvel, des émissions et des films Star Wars, les Simpsons et Hulu via Star.

Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Disney Plus. Les abonnements coûtent 7,99 £ / 7,99 $ par mois ou 79,90 £ / 79,99 $ par an.