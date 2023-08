‘Iron’ Mike Tyson s’apprête à corner Francis Ngannou dans le combat contre le champion poids lourd WBC Tyson Fury

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou aura l’icône des poids lourds de la boxe, Mike Tyson, dans son coin alors que Ngannou affrontera le champion des poids lourds WBC, Tyson Fury, lors d’un combat de boxe organisé en Arabie saoudite le 28 octobre.

Dans un communiqué publié jeudi, Ngannou et Tyson ont confirmé leur partenariat.

« Ce n’est un secret pour personne que je soutiens Ngannou à 100% dans cette confrontation de champions », a déclaré Tyson dans le communiqué.

« Il a un coup de poing dur, et quand il atterrit, c’est game over. J’ai hâte de travailler avec Ngannou et de soutenir sa transition de l’Octogone au ring de boxe. »

Ngannou n’a pas de record professionnel en boxe, mais le combattant camerounais-français de 36 ans s’est forgé une réputation de formidable puncheur en route pour devenir champion des poids lourds de l’UFC, un titre qu’il a détenu jusqu’à son départ en janvier après une relation acrimonieuse avec l’organisation. président Dana White.

Il a remporté 17 de ses 20 combats professionnels à l’UFC avec 12 KO.

Ngannou a déclaré dans le communiqué que faire venir Tyson « est l’une des meilleures décisions que je puisse prendre.

« Son expérience et son QI en boxe seront importants pour perfectionner ma technique sous sa direction afin de gagner ce super combat. »

Le titre WBC de Fury ne sera pas en jeu dans le combat « d’exhibition », qui se déroulera selon les règles de la boxe professionnelle.

Le dernier combat du boxeur britannique a eu lieu en décembre lorsqu’il a arrêté son compatriote Derek Chisora ​​en 10 rounds, mais les discussions sur une confrontation incontestée pour le titre mondial contre Oleksandr Usyk ont ​​échoué plus tôt cette année.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)