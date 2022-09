Iron Man obtient un jeu vidéo du studio EA derrière le remake de Dead Space

Héros emblématique de Marvel Homme de fer obtient un jeu vidéo “solo, troisième personne, action-aventure” de Motive, le studio derrière le prochain Remake de Dead Space, a annoncé mardi l’éditeur EA. Cela vous permettra d’incarner l’alter ego Avenger de Tony Stark dans une histoire originale qui puisera dans la “riche histoire” du personnage.

L’équipe de développement est dirigée par Olivier Proulx, qui a produit l’an dernier l’excellent gardiens de la Galaxie jeu, et il a noté que son équipe avait eu beaucoup de flexibilité avec ce projet.

“Nous avons une excellente occasion de créer une histoire nouvelle et unique que nous pouvons appeler la nôtre”, a déclaré Proulx dans un communiqué. “Marvel nous encourage à créer quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup de liberté, ce qui est tellement engageant pour l’équipe.”

Le directeur créatif de Marvel Games, Bill Rosemann, a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler avec Motive, qui a déjà travaillé sur la campagne solo en 2017. Star Wars : Battlefront 2 et bataille de l’espace 2020 Star Wars : Escadrons.

“Leur expérience dans la livraison de mondes de divertissement établis et d’un gameplay passionnant – combinée à leur passion authentique pour l’icône blindée – alimentera notre quête pour livrer une lettre d’amour à un héros légendaire sous la forme du jeu vidéo ultime Iron Man”, a déclaré Rosemann. dit dans un communiqué.

Le jeu est toujours en pré-production, il pourrait donc s’écouler un certain temps avant de voir un gameplay, de savoir sur quelles plates-formes il sera disponible ou d’avoir un indice sur une date de sortie. Nous devrons juste regarder l’image du teaser jusqu’à ce que le projet soit plus avancé, imaginer toutes les différentes armures dans lesquelles nous pourrons voler (doigts croisés pour le Modulaire et Prométhée ceux).

L’annonce de mardi a également noté qu’Iron Man est “le premier de plusieurs nouveaux jeux” dans une nouvelle collaboration entre Marvel et EA, GameIndustry rapportant que les sociétés ont confirmé que d’autres titres sont en préparation (mais aussi dans les premiers stades).

Iron Man n’est pas le seul Avenger à avoir annoncé un jeu solo ces dernières semaines – un Jeu Captain America et Black Panther sur la Seconde Guerre mondiale a été révélé au cours Expo D23 de Disney plus tôt ce mois-ci. Un jeu de stratégie Marvel, Soleils de minuitdoit également sortir le 2 décembre.