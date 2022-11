Irlande vs Afrique du Sud : Robert Baloucoune titulaire pour les hôtes ; Cheslin Kolbe revient pour les Springboks | Actualités du rugby à XV

Robert Baloucoune a été nommé titulaire pour l’Irlande sur l’aile droite contre l’Afrique du Sud

L’ailier de l’Ulster, Robert Baloucoune, sera titulaire pour l’Irlande contre l’Afrique du Sud samedi, dans ce qui sera sa troisième sélection de test et les gros titres de la sélection de l’équipe d’Andy Farrell.

Le groupe d’attaquants reste le même que celui qui a commencé à affronter la Nouvelle-Zélande à Wellington en juillet pour le décideur victorieux de la troisième série de tests de l’Irlande.

Une première ligne entièrement Leinster d’Andrew Porter à tête lâche, Dan Sheehan à talonneur et Tadhg Furlong à tête serrée sont nommés, tandis que Tadhg Beirne de Munster s’associe à nouveau à James Ryan de Leinster au deuxième rang, avec le skipper d’Ulster Iain Henderson toujours indisponible pour la sélection.

Dans la ligne de fond, le centre du Connacht Bundee Aki abandonne l’équipe en raison de sa suspension de huit matchs pour un dégagement dangereux lors d’un ruck et de son comportement envers les officiels du match après, Garry Ringrose et Robbie Henshaw s’associant au milieu de terrain.

Dans les trois arrières, Hugo Keenan commence à l’arrière, tandis que Mack Hansen du Connacht commence sur l’aile opposée à Baloucoune.

Johnny Sexton est capitaine de l’équipe du demi d’ouverture, tandis que Conor Murray est choisi pour commencer devant Jamison Gibson-Park au demi de mêlée – ce dernier nommé sur le banc, le premier remportant sa 100e sélection de test pour l’Irlande.

Après avoir mené son équipe à une victoire sensationnelle en série en Nouvelle-Zélande, l’entraîneur-chef de l’Irlande Andy Farrell voudra désormais la victoire contre l’Afrique du Sud

Parmi les remplaçants, l’Irlande ne peut pas faire appel à Henderson, James Lowe (mollet), Andrew Conway (genou) et Keith Earls (cuisse) en raison de blessures.

Alors que le centre James Hume, le demi de mêlée Craig Casey, le flanker Nick Timoney et le No 8 Gavin Coombes sont en action pour une équipe irlandaise A contre un All Blacks XV vendredi à Dublin, et ne sont donc pas impliqués.

Irlande: 15 Hugo Keenan, 14 Robert Baloucoune, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 Mack Hansen, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray; 1 Andrew Porter, 2 Dan Sheehan, 3 Tadhg Furlong, 4 Tadhg Beirne, 5 James Ryan, 6 Peter O’Mahony, 7 Josh van der Flier, 8 Caelan Doris.

Remplaçants: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Kieran Treadwell, 20 Jack Conan, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Joey Carbery, 23 Stuart McCloskey.

L’Irlande et l’Afrique du Sud ne se sont pas affrontées depuis cinq ans, ayant joué pour la dernière fois à Dublin le 11 novembre 2017, alors que l’Irlande a enregistré un succès dominant 38-3. Les deux équipes se retrouveront lors de la Coupe du monde de rugby 2023 en France en septembre prochain, après avoir été tirées au sort dans la poule B.

Kolbe revient pour l’Afrique du Sud après trois mois d’absence

Cheslin Kolbe jouera son premier test à l’arrière lorsque les champions du monde d’Afrique du Sud affronteront l’Irlande, alors qu’il revient pour sa première apparition internationale depuis qu’il s’est cassé la mâchoire lors de la victoire décisive des Springboks contre le Pays de Galles en juillet.

Damian Willemse a été sélectionné au poste d’ouvreur, l’entraîneur-chef Jacques Nienaber rappelant également Kurt-Lee Arendse sur l’aile droite lors de l’autre changement de XV de départ qui a débuté la victoire du championnat de rugby contre l’Argentine en septembre.

“Nous avons sélectionné une équipe qui, selon nous, contient les meilleures combinaisons pour contrer les menaces posées par l’Irlande”, a déclaré Nienaber.

Cheslin Kolbe est revenu dans le XV d’Afrique du Sud après une blessure et débute comme arrière latéral dans un test pour la première fois

“Damian a bien fait pour nous au poste d’ouvreur, et il continue de grandir en tant que joueur dans ce rôle, tandis que nous pensons que Cheslin a le potentiel d’ajouter une nouvelle dimension à notre jeu à l’arrière.

“Il a été mis à l’écart pendant un certain temps après s’être cassé la mâchoire contre le Pays de Galles, mais il a disputé quatre matches de 80 minutes pour Toulon depuis son retour au jeu, et nous sommes convaincus qu’il relèvera le défi.

“L’Irlande est actuellement l’équipe la mieux classée au monde et elle a montré par le passé qu’elle peut être une force avec laquelle il faut compter à Dublin.”

Afrique du Sud: 15 Cheslin Kolbe, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian De Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Damian Willemse, 9 Jordan Hendrikse ; 1 Steven Kitshoff, 2 Malcolm Marx, 3 Frans Malherbe, 4 Eben Etzebeth, 5 Lood De Jager, 6 Siya Kolisi (c), 7 Pieter-Steph Du Toit, 8 Jasper Wiese.

Remplaçants: 16 Bongi Mbonambi, 17 Ox Nche, 18 Vincent Koch, 19 Franco Mostert, 20 Deon Fourie, 21 Kwagga Smith, 22 Faf De Klerk, 23 Willie Le Roux.