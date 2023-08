Irlande v Angleterre : international d’échauffement pour la Coupe du monde de rugby – en direct

il y a 6 mois 13h19 HAE Une performance rouillée des deux équipes au cours de cette période d’ouverture, mais ce qui ressort fortement, c’est à quel point une équipe irlandaise est actuellement meilleure. Cela est confirmé par leurs cinq entrées dans les 22 contre l’Angleterre – même avec les toiles d’araignées, l’Irlande en fait plus.



il y a 11 min 13h15 HAE MI-TEMPS! 40 min. PEEEP ! Peu de choses se passent après le score et ce sera la mi-temps.



il y a 11 min 13h14 HAE ESSAYER! Irlande 12 – 3 Angleterre (Garry Ringrose) 38 min. Dan Sheehan est aux prises avec un petit problème de jambe, alors Rob Herring est arrivé. L’Ulsterman cloue son premier alignement pour mettre l’Irlande à l’attaque dans l’Angleterre 22. L’alignement et le timing sont bien meilleurs cette fois et ils tirent les visiteurs à droite et à gauche avant que Ringrose ne se retrouve sur la ligne de touche droite avec un coup de pied croisé de Hansen. Le centre entre pour toucher les roues malgré l’attention de certains plaqueurs anglais. Byrne tire la conversion à gauche. Garry Ringrose passe au-dessus pour le deuxième essai de l’Irlande. Photographie : Clodagh Kilcoyne/Reuters

il y a 16 mois 13.09 HAE 34 min. L’Irlande est un peu trop plate dans son alignement alors qu’elle essaie de travailler ses mouvements de dos et, par conséquent, le ballon est lancé derrière Hansen et alors qu’ils tentent de récupérer le ballon, Ringrose est cinglé pour s’être scellé au ruck. Le timing n’est tout simplement pas là à la minute, mais ce n’est que leur deuxième match de préparation, ne l’oublions pas.



il y a 20 mois 13.06 HAE 32 min. La première compétition de coups de pied de la journée se déroule, et elle est remportée par l’Irlande et l’Angleterre à la dérive sur l’un de leurs bottés de dégagement. L’Irlande aura un alignement juste à l’extérieur du 22 anglais.



il y a 23 mois 13.02 HAE 29 min. Plus de mêlées brûlantes n’étant pas terminées, l’action est suivie par le ballon qui entre enfin en jeu avec l’Irlande. La panne est un peu en désordre et l’Angleterre semble l’avoir rattrapée, mais les règles de l’arbitre sont entrées par le côté.



il y a 27 min 12h58 HAE PÉNALITÉ MANQUÉE ! Irlande 7 – 3 Angleterre (George Ford) 24 min. Lorsqu’ils ont un peu de possession dans la moitié de terrain irlandaise, les Anglais parviennent à mettre en forme leur attaque, avec le ballon travaillé à Tuilagi sur la droite, puis ramené à gauche. Hansen est pénalisé pour ne pas avoir roulé – ce sur quoi Ref Williams est très chaud jusqu’à présent. Ford pointe les poteaux, mais n’arrive pas à l’insérer. C’est un piètre raté juste à gauche des buts.

il y a 32 mois 12h53 HAE 20 min. Au fil des minutes, l’Irlande cherche à avoir plus de contrôle avec sa dernière attaque éloignant Hansen du côté court après que Lowe ait dérivé de son aile pour faire l’homme supplémentaire au milieu de terrain. Ben Earl est trop vif dans la panne et donne un penalty, mais les visiteurs sont laissés de côté par James Ryan, qui est hors-jeu dans l’alignement.



il y a 35 mois 12h50 HAE 18 min. C’est un catch and drive très compétent de la part du pack domicile, mais alors que le ballon se dirige vers les arrières, le timing est un peu décalé, ce qui conduit à ce que le ballon soit déposé. Ford dégage à mi-chemin, mais ce sera à nouveau l’Irlande en possession de l’alignement.



il y a 37 min 12h48 HAE 16 min. L’Irlande continue de profiter de la majeure partie du ballon après son essai, et l’Angleterre est pénalisée car Dave Ribbans lui a donné le plein gros lummox en position de hors-jeu, ce qui a bloqué la route de dépassement de Gibson-Park. Ce sera un alignement irlandais sur l’Angleterre 22.



il y a 41 min 12h45 HAE 14 min. Une mêlée tente de se former sur la ligne médiane, mais l’arbitre Williams n’est pas satisfait de la première tentative et demande un reset. Il semble le plus mécontent du pack anglais et cela est confirmé lorsqu’il leur demande ensuite une poussée précoce. L’Irlande prendra une autre mêlée.



il y a 44 mois 12h41 HAE ESSAYER! Irlande 7 – 3 Angleterre (Bundee Aki) 9 min. Will Stuart est surpris en train de défendre au milieu de terrain et permet à O’Mahony de le dépasser à partir d’une passe pop de van der Flier. La rangée arrière isole Steward pour trouver Aki qui a une course facile à partir de 15 mètres. Byrne se convertit. Bundee Aki charge pour l’essai d’ouverture. Photographie : Charles McQuillan/Getty Images

il y a 46 mois 12h39 HAE 7 minutes. D’une bonne position dans l’Angleterre 22, l’Irlande fait un gâchis d’une panne, permettant à Ford de faire exploser le ballon vers le bas. Keenan le couvre et le ballon est envoyé à Lowe qui met un coup de pied massif en touche sur l’Angleterre 22.



il y a 49 min 12h36 HAE PEINE! Irlande 0 – 3 Angleterre (George Ford) 5 minutes. Tadhg Beirne tarde à rouler dans le tacle et est correctement pénalisé. Ford ne perd pas de temps pour mettre son équipe en tête dès le départ. George Ford marque les premiers points du concours. Photographie: Niall Carson / PA

il y a 52 min 12h34 HAE 3 min. L’Irlande a l’air propre et bien rangée avec ses premiers schémas d’attaque, mais l’Angleterre est agressive en défense et perturbe la panne pour voler le ballon. Sur la première possession pour les visiteurs, ils ont l’air tout aussi organisés en attaque, mais la défense irlandaise est à la hauteur aussi. Honneurs très même en début de match.



il y a 55 m 12h31 HAE Démarrer! Ross Byrne lance le match avec un coup de pied profond



il y a 1h 12h27 HAE Un merveilleux moment alors que Keith Earls est sorti le premier du tunnel, accompagné de ses trois filles, à l’occasion de sa 100e sélection. Une grande carrière, de sa saison de bolter en 2008-9 en passant par les Grands Chelems et une bataille contre les problèmes de santé mentale qu’il a courageusement et altruiste rendu public récemment, c’est une scène que personne ne mérite plus.



il y a 2h 11h49 HAE Lecture d’avant-match L’Angleterre est en pleine mentalité de siège et ne laisse pas le fait que c’est une situation entièrement de sa propre initiative se mettre en travers du chemin. Lisez tout à ce sujet ici. L’Angleterre utilise la saga Farrell pour lancer la campagne de la Coupe du monde alors que l’Irlande se profile En savoir plus



il y a 2h 11h49 HAE Dis-moi tous tes soucis et tes doutes, et tout ce qui ne t’inquiète pas non plus si tu veux. Vous pouvez le faire sur l’e-mail ou cela n’est plus un site d’oiseaux.



il y a 2h 11h30 HAE Équipes L’Irlande est sans capitaine et arbitre d’après-match, Johnny Sexton avec Ross Byrne a préféré commencer devant Jack Crowley en forme. Dans le peloton, Cian Prendergast fait ses débuts à 8 ans aux côtés de l’habituel couple de troisième ligne O’Mahony et van der Flier. À moins que vous n’ayez été sur une panne d’électricité médiatique, vous saurez déjà que George Ford est dans la couchette d’ouverture pour l’Angleterre, jumelé avec Ben Youngs dans les moitiés. Courtney Lawes commence à la fois du côté aveugle et en tant que capitaine. Irlande

15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Jamison Gibson-Park, 1 Andrew Porter, 2 Dan Sheehan, 3 Tadhg Furlong, 4 Tadhg Beirne, 5 James Ryan ( capitaine), 6 Peter O’Mahony, 7 Josh van der Flier, 8 Cian Prendergast Remplaçants 16 Rob Herring, 17 Jeremy Loughman, 18 Finlay Bealham, 19 Joe McCarthy, 20 Caelan Doris, 21 Conor Murray, 22 Jack Crowley, 23 Keith Earls Angleterre

15 Freddie Steward, 14 Anthony Watson, 13 Joe Marchant, 12 Manu Tuilagi, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Ben Youngs; 1 Ellis Genge, 2 Jamie George, 3 Will Stuart, 4 Maro Itoje, 5 David Ribbans, 6. Courtney Lawes (C), 7 Ben Earl, 8 Billy Vunipola Remplaçants: 16 Theo Dan, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 Ollie Chessum, 20 Jack Willis, 21 Danny Care, 22 Marcus Smith, 23 Ollie Lawrence