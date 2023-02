Irlande : Papa retrouvé dans une mare de sang après avoir été attaqué par un poulet agressif

Jasper Kraus a été retrouvé mourant dans une mare de sang chez lui (Photo : Facebook) UN Un survivant du cancer est décédé après avoir été attaqué par un poulet «agressif», selon une enquête. Jasper Kraus, de Killahornia en Irlande, a subi des blessures par perforation à la jambe gauche qui ont provoqué des saignements peu de temps avant sa mort. Il souffrait de problèmes de santé, était en rémission d’un cancer, souffrait auparavant d’insuffisance rénale et prenait beaucoup de médicaments. Virginia Guinan, la fille de Jasper, a été alertée par le locataire Corey O’Keefe de l’attaque à son domicile le 28 avril de l’année dernière, le Examinateur irlandais rapports. M. O’Keefe a entendu Jasper crier “viens vite” et a déclaré à l’enquête qu’il avait vu du sang jaillir de l’arrière de ses jambes. Il a dit que Jasper dérivait dans et hors de la conscience et n’arrêtait pas de dire le mot ‘coq’. Lorsque Virginia est arrivée, elle a trouvé une traînée de sang menant au poulailler, a appris l’enquête de Ballaghaderreen. À son arrivée, elle a trouvé son père dans une mare de sang et les services d’urgence ont été appelés. Virginia pense que le même poulet a attaqué sa fille. Image d’archive (Photo : Getty Images/EyeEm) Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et ont pratiqué la RCR, mais le père est décédé. Virginia a affirmé que le même poulet «agressif» avait «précédemment attaqué sa fille», et cette fois avait du sang sur ses griffes. Le Dr Annette Jennings a déclaré que les ambulanciers tentaient de réanimer Jasper lorsqu’elle est arrivée sur les lieux, mais qu’il a été déclaré mort à 15 h 24. Son corps a été transporté à l’hôpital universitaire de Galway pour un examen post mortem. Le Dr Jennings a ajouté que sa mort était inhabituelle car une blessure avait été infligée à son mollet gauche par un poulet. Dans d’autres preuves fournies, le Dr Ramadan Shatwan a déclaré que le visage du père était couvert de sang séché lorsqu’il a effectué l’autopsie, mais qu’il n’y avait aucune coupure au visage. Plus: Nouvelles

La cause du décès a été déterminée comme une arythmie cardiaque létale dans le contexte d’un athérome coronaire sévère et d’une cardiomégalie. Il a convenu que Jasper avait subi une crise cardiaque et a déclaré qu’un autre facteur était que l’approvisionnement en sang du cœur du père était “gravement calcifié”. Le coroner a accepté les conclusions du Dr Shatwan, enregistrant un verdict de mésaventure et a exprimé sa sympathie à la famille de Jasper. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

