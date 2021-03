Les Américains classés au 22e rang, se préparant pour une demi-finale de la Ligue des Nations contre le Honduras en juin et le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre, ont remporté huit victoires et un match nul lors de leurs neuf derniers matches, et ils ont battu leurs adversaires 25-4 en remportant cinq victoires. matchs amicaux consécutifs. Ils n’avaient plus gagné contre un adversaire européen depuis une victoire amicale 4-3 contre l’Allemagne en juin 2015.

