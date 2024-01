Irlande du Nord : une nouvelle aube inaugurée par un premier ministre républicain

Par Chris Mason

Il y a quatre ans jour pour jour, le Royaume-Uni quittait l’Union européenne.

Le 31 janvier 2020 à 23h00 GMT (minuit, heure de Bruxelles, janvier étant devenu février là-bas), l’UE s’est rétrécie, le Royaume-Uni était sorti.

Nous voici quatre ans plus tard, alors que la dernière solution à l’une des conséquences les plus délicates du Brexit, ou du moins la saveur du Brexit choisie, est révélée.

Le gouvernement a publié ce qu’on appelle un papier de commandement exposant en détail les changements apportés aux arrangements post-Brexit en Irlande du Nord qui ont tenté les unionistes démocrates, ou du moins la plupart d’entre eux, à revenir dans un gouvernement décentralisé de partage du pouvoir.

Ce sont 80 pages qui se veulent un déluge de réconfort – en particulier pour le Parti unioniste démocrate.

L’affirmation centrale selon laquelle l’Irlande du Nord doit être « une partie indivisible de l’union économique du Royaume-Uni » revient sans cesse.

Le document reconnaît que le modèle initial du Brexit n’a pas fonctionné pour l’Irlande du Nord et que la tentative d’amélioration, le cadre de Windsor, n’est pas allée assez loin non plus.

Le gouvernement a reçu de nombreux éloges à la Chambre des Communes, mais il suscite également des critiques et du scepticisme.

Et il est clair que les conséquences du Brexit resteront une ligne de fracture dans la politique et l’économie de l’Irlande du Nord, même avec un exécutif et une Assemblée d’Irlande du Nord fonctionnels.

Une fois qu’ils seront passés, comme ils le feront, l’attention se portera de nouveau sur Belfast.

Et la perspective non seulement d’une décentralisation rétablie, d’un gouvernement fonctionnel pour l’Irlande du Nord, mais aussi d’un premier ministre du Sinn Féin, Michelle O’Neill.

C’est une faiblesse de mon métier, le journalisme, que de recourir occasionnellement à l’hyperbole, à l’exagération et d’attacher le mot « historique » à des notes de bas de page oubliables ou à des merveilles d’un jour.

Mais un Sinn Féin premier ministre serait un moment historique : le parti aspire un jour à s’unir à la République d’Irlande.

Et jetez un œil à la République – le Sinn Féin a progressé lors des dernières élections générales et selon les sondages d’opinion en sa faveur, alors qu’il était en baisse récemment, suggérer il s’agit du parti politique le plus populaire en Irlande, avec des élections attendues l’année prochaine.

Oui, le premier et le vice-premier ministre d’Irlande du Nord ont des pouvoirs juridiques égaux, et l’un d’eux ne peut prendre aucune décision sans l’accord de l’autre.

Mais un titre de poste contient le mot « adjoint ». Et l’autre non.

Le chef de l’assemblée du plus grand parti devient le premier ministre, et le Sinn Féin a remporté plus de sièges que tout autre parti – pour la première fois – lors des élections décentralisées en Irlande du Nord en mai 2022.