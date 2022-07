Irlande du Nord Femmes 0 – 5 Angleterre Femmes

Le doublé d’Alessia Russo en seconde période a vu l’Angleterre battre l’Irlande du Nord 5-0 lors de son dernier match de groupe de l’Euro 2022 à St Mary’s.

Les Lionnes étaient sans leur manager Sarina Wiegman après que l’entraîneur ait été testé positif au Covid-19 plus tôt vendredi, mais cela n’a pas semblé faire grand-chose pour freiner une équipe de Lionnes rampante.

Il y a aussi eu un début de drame sous le soleil de St Mary’s lorsque l’Angleterre a obtenu un penalty en moins de cinq minutes. Le tir de Georgia Stanway a touché Laura Rafferty au bras, l’arbitre désignant immédiatement l’endroit. Cependant, après un long examen VAR et la consultation officielle du moniteur, la sanction a été à juste titre exclue.

Pendant 40 minutes, il a semblé que l’Irlande du Nord était sur place pour frustrer ses rivaux, l’Angleterre gaspillant ses chances. Lauren Wade ressemblait à un débouché mortel pour l’équipe de Kenny Shiels, tirant dans le côté du filet en première mi-temps, mais n’a jamais vraiment menacé le but de Mary Earps.

Fran Kirby a finalement percé la défense nord-irlandaise avec cinq minutes de la première mi-temps à jouer, bouclant un superbe effort du haut de la surface après que l’Irlande du Nord n’ait pas réussi à dégager ses lignes.

Beth Mead a rapidement enchaîné avec son cinquième but de l’Euro 2022, faisant d’elle la leader du Golden Boot jusqu’à présent. Elle a tiré un coup bas et dur au premier poteau, le ballon prenant une entaille sur une Rachel Furness glissante. Il a vu son gardien de but, Jackie Burns, pris à contre-pied alors que l’Angleterre décrochait son deuxième.

Fran Kirby célèbre le but du premier match pour l’Angleterre





Russo est entré à la mi-temps, avec Ella Toone et Alex Greenwood, et il ne lui a fallu que trois minutes pour marquer son deuxième but du tournoi. Elle a bien fait de se lever entre les défenseurs pour saluer le centre de Mead alors que l’ailier a ajouté une passe décisive à son travail de la soirée.

À peine cinq minutes plus tard, Russo a marqué son deuxième but et le quatrième du match pour l’Angleterre. C’était peut-être aussi le but du match, récupérant un centre pétillant de son coéquipier de Manchester United Toone, avant de prendre à nouveau le dessus sur les défenseurs. Elle a ensuite martelé un tir devant Burns, rugissant son approbation avec sa célébration.

Russo a maintenant marqué dans les matchs successifs de l’Euro





La soirée difficile de l’Irlande du Nord s’est terminée par un malheureux but contre son camp de Rafferty à la 76e minute. Sa tentative d’empêcher le centre de Mead de trouver Chloe Kelly ne s’est pas déroulée comme prévu car elle a tourné le ballon devant son propre gardien de but.

Ce n’était pas la fin que Shiels ou l’Irlande du Nord auraient voulue pour leur voyage à l’Euro 2022, mais l’équipe a tout de même reçu un accueil enthousiaste de la part de ses fans à plein temps. Pour l’Angleterre, ils terminent le groupe A avec un record de 100% et se préparent désormais pour leur quart de finale mercredi soir.

Points de discussion en Angleterre: Russo revendique les enjeux, Kirby de retour au meilleur

Une autre victoire et une autre feuille blanche pour l’Angleterre, mais quels sont les plats à emporter avant les quarts de finale de l’Euro ?

LIRE ICI

Veurink: Nous nous sommes préparés pour des matchs sans Sarina

L’entraîneur adjoint de l’Angleterre, Arjun Veurink :

“Sarina va bien, malheureusement pas assez bien pour être ici. C’est difficile pour moi de dire quoi que ce soit à ce sujet [whether she will be back for the quarter-final]. Elle ne nous rejoindra pas en direct, mais comme Covid nous l’a appris, nous pouvons aussi faire beaucoup à distance. J’espère qu’elle sera avec l’équipe dès que possible.

“Comme nous le savons tous, Sarina est bien préparée pour tous les scénarios, alors nous en avons parlé. C’est le monde dans lequel nous vivons en ce moment, nous étions préparés et avons également parlé à des membres du personnel.

Russo a désormais marqué trois buts à l’Euro 2022





“Ce que je pense que Sarina fait vraiment bien, c’est gérer le personnel, cette journée consiste à les faire avancer et à revenir aux lapins comme d’habitude. Elle est dans un espace différent du groupe mais la plupart des membres du personnel étaient déjà bien préparés.

“C’est une bonne partie de nos jours, il y a des moyens d’entrer en contact. Elle avait des contacts avec le personnel technique, donc elle avait aussi son influence sur le jeu. Il y avait beaucoup de choses dont nous avons parlé avant le match, sur la plupart des scénarios pendant le match donc c’était vraiment bien.

« Les performances de l’équipe [pleased me most]. Ils ont montré que quoi qu’il arrive, nous avons beaucoup de qualités et c’est ce qui m’a le plus plu. Nous étions calmes et détendus. Ce n’est pas génial que Sarina ne soit pas là, mais ils ont très bien réagi et je suis content de la performance de l’équipe et des beaux buts que nous avons marqués.”

Shiels : Un énorme échec si l’Angleterre ne gagne pas l’Euro

Image:

L’Irlande du Nord est sortie en phase de groupes lors de son premier grand tournoi international





L’entraîneur nord-irlandais Kenny Shiels :

“Cela allait toujours être difficile pour nous. Je ne sais pas si tout le monde s’en rend compte, mais l’Angleterre n’a pas encaissé de but au cours des trois dernières années de “vrai football” avec l’Euro et la Coupe du monde. [qualifiers].

“Nous avons été battus par eux quatre fois… à une moyenne de 4-0 ou 5-0. Mais ils ont une moyenne sur la période de 9-0 et n’ont pas encaissé de but. C’est à quel point ils sont plus haut dans l’échelle. sont de nous.

“Je pensais que notre organisation ce soir était excellente, nous les avons mis dans une position d’annulation. Ils ont obtenu un but dévié, puis un autre. Ils étaient évidemment la meilleure équipe et j’étais fier des joueurs et de la façon dont ils se sont adaptés à la façon dont nous nous sommes mis en place.

“Ils ont été fantastiques, ils ont tout donné et je dois dire que j’ai été vraiment impressionné par la façon dont nous nous sommes tenus à notre tâche. Nous avons créé quelques occasions, ou demi-occasions, et cela s’est reflété sur nous. Nous n’avons pas joué autant que nous aurions fait normalement parce qu’ils sont trop bons pour nous.

“Ce serait un énorme échec s’ils ne gagnaient pas ce tournoi parce qu’ils sont à la maison et arrosés. Tout le monde devrait simplement rentrer chez lui.

“Si vous choisissiez une équipe à partir de maintenant, d’après ce que nous avons vu, l’Irlande du Nord a le meilleur arrière gauche à Demi Vance et le meilleur défenseur central à Sarah McFadden.

“Il n’y a personne de meilleur dans le tournoi que ces deux-là – mais deux ne suffisent pas pour développer ces joueurs et les aider à atteindre ces standards.”

Et après?

L’Angleterre sera de retour en action mercredi lorsqu’elle affrontera l’Espagne ou le Danemark lors de son affrontement en quart de finale à l’Amex; coup d’envoi 20h.

L’Irlande du Nord jouera ensuite en septembre lorsqu’elle affrontera le Luxembourg et la Lettonie lors de ses éliminatoires de la Coupe du monde.

