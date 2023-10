Irlande du Nord 0 – 1 Slovénie

L’Irlande du Nord, composée de dix joueurs, a retrouvé le sentiment de défaite bien trop familier lorsque le coup franc précoce d’Adam Cerin a placé la Slovénie, leader du Groupe H, sur le point de se qualifier pour l’Euro 2024 avec une victoire décousue 1-0 à Windsor Park.

La victoire 3-0 de samedi contre les Minnows de Saint-Marin a mis fin à la séquence de cinq défaites consécutives de l’Irlande du Nord, mais elle n’a été qu’un répit temporaire dans une campagne de qualification ravagée par les blessures qui a vu l’équipe de Michael O’Neill subir cinq défaites 1-0 en huit matchs.

Le moment décisif du match est survenu dès le début. Même s’il n’y avait aucun doute sur la qualité du coup franc d’Adam Cerin à la cinquième minute, l’Irlande du Nord était furieuse de la décision de l’arbitre Istvan Kovacs de l’accorder après que Jamal Lewis ait à peine coupé Benjamin Sesko à l’entrée de la surface.

Adam Cerin célèbre le but vainqueur de la Slovénie





Shea Charles a été condamné pour dissidence et cela s’est avéré coûteux juste avant l’heure de jeu lorsque le milieu de terrain de Southampton est entré en retard sur Andraz Sporar et a été expulsé, le premier défaut du début impressionnant du joueur de 19 ans dans le football international.

Charles a débuté tous les matchs de cette campagne mais manquera désormais le voyage de novembre en Finlande, un autre casse-tête pour O’Neill, qui a été contraint à de nouveaux changements ici avec Dan Ballard absent en raison d’un problème à la cuisse et Paddy McNair suspendu suite à son carton jaune tardif samedi. .

L’entraîneur a répondu avec des choix audacieux, faisant ses débuts au défenseur de Bolton Eoin Toal et au milieu de terrain de Kilmarnock Brad Lyons, les 30e et 31e joueurs à être utilisés jusqu’à présent lors de huit qualifications, malgré des options plus expérimentées sur le banc.

L’atmosphère à l’intérieur d’un Windsor Park en sous-capacité était déjà plate au début, mais elle s’est tue après le but de Cerin, les supporters n’ayant même pas l’énergie de reprendre les chants anti-Casement Park entendus avant le coup d’envoi. À mesure que la soirée avançait, un sentiment d’injustice réveillait les fans.

L’Irlande du Nord a réagi rapidement lorsque la Slovénie a marqué tôt à Ljubljana le mois dernier, une défaite 4-2, mais a eu du mal à se montrer menaçant ici. Paul Smyth, la star de l’émission de samedi, n’a trouvé que peu de joie à droite. Sur la gauche, Lewis avait plus de joie à trouver des espaces mais manquait de la qualité de centre requise.

Bien que limitée à l’avenir, l’Irlande du Nord veillait au moins à ce que la puissante force de frappe slovène ait peu de vue sur le but de Bailey Peacock-Farrell.

Après une rare attaque, la Slovénie semblait avoir eu droit à une seconde juste après la demi-heure. Le mauvais dégagement de la tête de Trai Hume est allé directement à Jan Mlakar et Toal s’est trompé en essayant de couper son centre bas, permettant à Sesko de frapper à bout portant.

Cependant, les célébrations des visiteurs ont été interrompues après que l’arbitre a vérifié la rediffusion, estimant que Sporar interférait depuis une position de hors-jeu.

O’Neill a envoyé Washington remplacer Josh Magennis à la pause et prévoyait d’autres changements un peu plus de 10 minutes avant que Charles ne voie rouge, obligeant à repenser.

Conor McMenamin, parmi les buts de samedi, devait entrer en jeu, mais ce sont George Saville, Dion Charles et Isaac Price qui sont entrés en jeu dans un triple changement.

Les remplaçants se sont combinés pour créer le meilleur mouvement de l’Irlande du Nord à la 69e minute alors que Price descendait sur la droite, échangeait des passes avec Washington puis reprenait le ballon pour Saville, mais le milieu de terrain, qui n’avait pas encore marqué pour l’Irlande du Nord après 49 apparitions, n’a pas eu assez de puissance. sur son tir.

Il y a eu un relâchement à la 72e minute lorsque Mlakar a trouvé de l’espace devant le but mais a mal touché son tir, tandis qu’à l’autre bout, Dion Charles a tiré à côté sans danger.

L’Irlande du Nord a continué à avancer, mais un autre mouvement fluide s’est terminé avec un tir direct de Saville sur Oblak et d’autres attaques ont été contrecarrées par les Kovacs trop officiels.

Le capitaine Jonny Evans, soigné pour une blessure à la cheville en première mi-temps, a terminé le match en boitant lourdement après un autre fort impact lors d’une tentative de corner.

Et après?

Irlande du Nord retour à l’action en novembre avec deux qualifications pour l’Euro 2024 Finlande le 17 novembre suivi d’un match à domicile contre Danemark le 20 novembre.